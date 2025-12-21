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Новини США в НАТО
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Рютте пояснив, чому США вигідно залишатися в НАТО: три ключові причини

США мають прямий інтерес у членстві в Альянсі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати мають прямий і практичний інтерес у збереженні членства в Північноатлантичному альянсі. За його словами, існує щонайменше три ключові причини, які роблять НАТО важливим для безпеки США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генсек НАТО розповів у інтерв’ю Bild. 

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Рютте зауважив, що НАТО має безпосереднє значення для безпеки США.

Він назвав три причини:

  • По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку.
  • По-друге: Арктика – сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і Росія активні в цьому регіоні. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно
  • По-третє: важливість безпеки Північної Атлантики.

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Щоб захистити США, ми маємо гарантувати безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у безпеці, щоб залишатися в НАТО. Довгий час існував значущий чинник, який заважав: ми, європейці, витрачали занадто мало (грошей на оборону. – Ред.). Нині ми надолужуємо", – сказав Рютте.

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Що передувало?

  • Днями Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США. У ній, зокрема, йдеться, що європейський континент стикається з "цивілізаційним знищенням" через десятиліття економічного спаду, а також політичних і культурних провалів. В оновленій стратегії підкреслюється ідеологічна прірва, що відкрилася між Вашингтоном і його традиційними союзниками.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала оновлену Стратегію нацбезпеки США, де Європу піддано критиці. Вона зауважила, що попри ідеологічну прірву, США залишаються ключовим союзником Європи.
  • У Єврокомісії своєю чергою наголосили, що рішення, які стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом.

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Вихід США з НАТО

Раніше конгресмен-республіканець Массі вніс законопроєкт про вихід США з НАТО

Автор: 

НАТО (7317) США (26898) Рютте Марк (729)
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