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Новини США в НАТО Зміна головкома сил НАТО в Європі
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США прагнуть, щоб військами НАТО в Європі командувала Німеччина, - Вітакер

Метью Вітакер

США хотіли б, щоб Німеччина взяла на себе командування силами НАТО в Європі.

Про це сказав спецпредставник американського президента Дональда Трампа в Альянсі Метью Вітакер на Берлінській конференції з безпеки 18 листопада,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

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За словами Вітакера, призначення Берліном верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі є "довгостроковою бажаною метою" США на тлі того, що ЄС бере на себе більше зобов'язань щодо своєї оборони. Спецпосланець додав, що Трамп повністю розуміє важливість Альянсу, а підтримка Вашингтоном його центрального положення п'ятої статті про взаємну оборону залишається "непохитною".

"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Німеччина приїде в США і скаже: "Ми готові зайняти пост верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО". Думаю, до цього ще далеко, але я з нетерпінням чекаю цих обговорень", – сказав Вітакер.

Він висловив сподівання, що через 15 років, а може, й раніше, відбудеться дискусія, в якій Європа заявить про готовність узяти на себе "справжнє лідерство".

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У відповідь представник Німеччини генерал-лейтенант Вольфганг Він заявив, що дещо здивований такою пропозицією, оскільки об'єднаними військами НАТО впродовж усієї історії командував виключно чотиризірковий генерал США.

"У нього є можливість безпосередньо підпорядковуватися президенту США і в нього є важливіші справи в Європі. Ми, німці, прагнемо зробити більше. Ми займемо нові посади... на провідних [ролях], але нам варто двічі подумати про його позицію", – сказав Він.

Також читайте: Євросоюз має діяти рішучіше проти РФ і підтримати Україну, - посол США в НАТО Вітакер

Автор: 

Німеччина (8060) НАТО (7220) США (26673) Вітакер Метью (67)
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Топ коментарі
+2
Двопартійна гризня, в США це норма і завжди нею була.

Европа без США може дуже мало. Просто подивіться на історію з проектом нового винищувача. Тому що Европа це ті самі лебідь, рак і щука. Була би Европа типу США, единою державою, це одне. Але поки це купка суверенний держав, де кожна собі на умі, нічого не буде.
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20.11.2025 17:24 Відповісти
+1
Це правильно.
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20.11.2025 17:12 Відповісти
+1
позорисько
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20.11.2025 17:13 Відповісти
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Це правильно.
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20.11.2025 17:12 Відповісти
позорисько
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20.11.2025 17:13 Відповісти
Німеччина напхана кремлеагентами , бувша східна її частина - абсолютно проПутінська на сьогодні ... То як раз найбільше пугало хйла НАТО може стати доречним під крилом Німеччини на захисті ЄС.
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20.11.2025 17:17 Відповісти
Після ухода Трампа все знову вернеться так як було, цей довбень знищуе міжнародний вплив США.
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20.11.2025 17:16 Відповісти
А чому не глянути по-іншому ... Європа як ЄС доки існує- вона повинна грати скрипку номер ОДИН у забезпеченні своєї безпеки . Чи зажди оглядатися на оці ваги недопротиваги у США - поки історичні традиції гаранта світу США загинатються під двопартійною гризнею...

Байден - це може був останній центрист у демократичній гілці влади , а далі- дивіться на вибори мера Н-Й
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20.11.2025 17:21 Відповісти
Двопартійна гризня, в США це норма і завжди нею була.

Европа без США може дуже мало. Просто подивіться на історію з проектом нового винищувача. Тому що Европа це ті самі лебідь, рак і щука. Була би Европа типу США, единою державою, це одне. Але поки це купка суверенний держав, де кожна собі на умі, нічого не буде.
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20.11.2025 17:24 Відповісти
ну да ну да - рєзультат на ліцо
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20.11.2025 17:27 Відповісти
двопартійна гризня в минулому була нормою, допоки значної різниці між демами і респами не було: і ті, і ті трималися по різні боки центристських позицій. а зараз це дві радикальні партії з різних кінців спектру. звідси суть і форма гризні змінилися радикально.
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20.11.2025 17:29 Відповісти
Вона і зараз та сама, просто Трумп трохи нагадив.
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20.11.2025 17:44 Відповісти
змінився виборець, перш за все. і не на краще.
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20.11.2025 18:01 Відповісти
Той самий.
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20.11.2025 19:19 Відповісти
Преший дзвіночок -й жах як на мене був , коли до Палати прийшла більшість респів , й загальмувалася допомога Україні (славнозвісні 60 млрд Байдена)... Тоді відбулося чи іде найперше В ІСТОРІїЇсумісне голосування демів з респами по принципово протилежних поглядах ДО ТОГО .
зараз це вже сталося з голосами 6 демів для зняття блокування прийняття бюджету ... Й як рострясло США за цей період... А якби були коаліції- центристів -зелених - голубих та ще різних , то може б швидше були б національно вигідні домовленості ?
Ось РИГОСЛУГИ зараз у тій же ситуації з міні трампом в Україні та їхньою типу абсолютною вдаладою ...
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20.11.2025 17:46 Відповісти
Ну то нехай змінюються. Весь цей конфлікт для чого? Щоб люди й держави змінились, що б стали сильнішими, а не бігали обісцяні один за одним і шукали допомоги...
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20.11.2025 18:31 Відповісти
Ви наївний чи дурний?
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20.11.2025 19:23 Відповісти
Для вас дивина що держави як і люди повинні розвиватись? Чи ви живете що б вареники жерти, та забивати каналізацію?
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20.11.2025 20:14 Відповісти
так може, нехай США спочатку виконають свої зобов'язання, які декларували з 1947 року, вирішать реальну проблему, а потім вже передадуть відповідальність Європі?
чи це як той пожежник з анекдоту, що робота непогана, але якщо пожежа то хоч звільняйся
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20.11.2025 17:26 Відповісти
многа вади утякло - країнами Європи правлять коаліції, а США скотилося до узурпування влади. Що там є гарантом дії зтримувань та противаг - ВЕРХОВНИЙ СУД? Ага, під ким він зараза - під маразматичним нарцисом котрий вибором НАРОДУ заховався за президентсвто від правосуддя й ховається надалі. Он навіть королівська сім"я відрізала одногозі своїх принців за ґвалтування дітей у Епштейна...А в США... Президент майже одноголосні рішення по справі Епштейна Трамп ОДНООСІБНО пертворює на розгляд лише учасників демпартії... "Пока суть да дєла" - його каденція й закінчиться... А бо він плавно конституційно передасть владу Венсу
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20.11.2025 17:34 Відповісти
Трампу ще дуже далеко до узурпування влади.
Нічого передати Венсу він не зможе, це раз. Венс не Трамп, без Трампа Венса в зашию поженуть.
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20.11.2025 17:46 Відповісти
...ага й виграють вибори ультраліві деми - колииих туди- колиииих сюди ...
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20.11.2025 17:51 Відповісти
А в мене є приклад знайомої класної розумної ненвисниці цапів та комуністів рейганістки дуже ******* молодої респи, котра не голосував минулі рази за Трмапа а цього разу так- щоб врятувати партію респів . Вона працює в медицині, середовище абсолютно демократичне - й усьо! Навіть закінчились просто сумісні товариські ланчі -такого роздаю між людьми країна ще не знала ... Ненависть до дем преси - старої вивіреної сторіччями й повна довіра до Х - з одного боку й плюс абсолютне несприйняття класичних ідей респів бути антилівацькими лідерами але демократичного світу з іншого боку. Ну а демів центристів просто немає - "от санній
з могікан" був БАЙДЕН...
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20.11.2025 18:01 Відповісти
Ніхто в світі вже не забуде поведінку США стосовно України і відтак довіряти і цілком покладатися на США вже не буде ніхто і ніколи.
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20.11.2025 18:03 Відповісти
А що, в перший раз? Не смішіть мене.
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20.11.2025 19:17 Відповісти
Так, не вперше, але сьогоднішні масштаби вже не можна ігнорувати бо це стосується в більшій чи меншій мірі всіх учасників світового ринку.
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21.11.2025 11:46 Відповісти
А буде як завжди. Пам'ять масс розрахована на 2 тижні, в найкращому випадку на два місяці.
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21.11.2025 12:12 Відповісти
Тут главное не то кто будет командовать, а какими именно войсками НАТО будут командовать)) Понятно что американских там не будет в ближайшее время. Ими командовать Германии не дадут. А какими будет командовать Германия, это уже проблемы самой Германии. Звучит как приглашение *****.
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20.11.2025 17:17 Відповісти
світовий жандарм звільнився за власним бажанням, як тільки надійшов перший серйозний виклик
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20.11.2025 17:19 Відповісти
Справи індіанців, шерифа не цікавлять...
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20.11.2025 18:32 Відповісти
треба зважити на те що в Бундесвері( та й взагалі в силових структурах Німеччини) є багато вихідців або нащадків тих хто з СРСР, вони підтримують росію і є потенційно зраниками..навіть при потенційному впроваджені призову молоді в Бундесвер вже визнали такий аспект...
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20.11.2025 17:19 Відповісти
"Кошка бросіла котят, пусть є..тся как хотят" (С)
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20.11.2025 17:21 Відповісти
у "єврокатят" є прищеплення від різного роду ...цизму та ...шизму, а США Венса з" младой порослью" від MAGA тільки ще крокує до влади ультраправих та ще й під аплодисменти кремля, котрий й Європі не пошкодуює бабла для підняття голови цієї гідри...
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20.11.2025 17:26 Відповісти
О це так поворот!!!
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20.11.2025 17:29 Відповісти
Найбагатша країна Європи дозволила собі, сидячи на голці корупції з рашкою, мати найдешевшу медицину, найчастішу воду з-під крану , котру можна пити прямо лігши обличчям в Рейн ...Так, там добре буде рашці насаджувати свої ідеї й перемагати на виборах своїми партіями . Але треба ж комусь стати дійсно лідером не тільтки в економіці Європи...світу
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20.11.2025 17:40 Відповісти
хех, хочу бачити, як німці будуть командувати французськими військами (ну хоч не британці).
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20.11.2025 17:31 Відповісти
А я хочу побачити, як німці разом з поляками будуть захищати Westerplatte...
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20.11.2025 18:16 Відповісти
Це потрібно було зробити ще під час Другої світової війни. Тоді б цієї трагедії не сталося.
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20.11.2025 17:42 Відповісти
Тоді половина країни була комуністичною й під варшавським військовим ярмом
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20.11.2025 17:48 Відповісти
Німеччина?
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20.11.2025 18:07 Відповісти
ГДР - звідки Меркель піша в політику -прямо з-під гебіста ***** - типу піанєрка- активістка . часто на молодижнгих форумах Кремля гостювала - так НІМЕЧЧИНА , котру об"єднав Рейган ...

Й саме ці землі у ФРН зараз голосують за праві партії проти підтримки України.
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20.11.2025 19:04 Відповісти
Я посилаюся на мою початкову заяву та часові рамки, про які я писав. Увага до деталей має значення.
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20.11.2025 19:37 Відповісти
Трамп хочет выйти из Европы, чтобы помочь своему дружбану Володе захватить Прибалтику. И чтобы затем умыть руки: вас атакуют, вы и разбирайтесь, но без нас. Не будьте наивными. Трамп получил новую методичку из Кремля
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20.11.2025 17:49 Відповісти
Цікаво в якій буцегарні опиниться Трамп до кінця наступного року. Ну це якщо пощастить вижити...
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20.11.2025 18:07 Відповісти
о норм . то шо треба.
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20.11.2025 18:07 Відповісти
ЦЕ НЕ США ХОЧУТЬ.А ЄВРОПЕЙЦІ ВВАЖАЮТЬ, ЩО НИНІШНЄ США І ЇЇ КОМАНДУВАННЯ В ЄВРОПІ НАТО, НАКУЙ НЕ ПОТРІБНЕ
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20.11.2025 19:48 Відповісти
 
 