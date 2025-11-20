США прагнуть, щоб військами НАТО в Європі командувала Німеччина, - Вітакер
США хотіли б, щоб Німеччина взяла на себе командування силами НАТО в Європі.
Про це сказав спецпредставник американського президента Дональда Трампа в Альянсі Метью Вітакер на Берлінській конференції з безпеки 18 листопада,повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами Вітакера, призначення Берліном верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі є "довгостроковою бажаною метою" США на тлі того, що ЄС бере на себе більше зобов'язань щодо своєї оборони. Спецпосланець додав, що Трамп повністю розуміє важливість Альянсу, а підтримка Вашингтоном його центрального положення п'ятої статті про взаємну оборону залишається "непохитною".
"Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Німеччина приїде в США і скаже: "Ми готові зайняти пост верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО". Думаю, до цього ще далеко, але я з нетерпінням чекаю цих обговорень", – сказав Вітакер.
Він висловив сподівання, що через 15 років, а може, й раніше, відбудеться дискусія, в якій Європа заявить про готовність узяти на себе "справжнє лідерство".
У відповідь представник Німеччини генерал-лейтенант Вольфганг Він заявив, що дещо здивований такою пропозицією, оскільки об'єднаними військами НАТО впродовж усієї історії командував виключно чотиризірковий генерал США.
"У нього є можливість безпосередньо підпорядковуватися президенту США і в нього є важливіші справи в Європі. Ми, німці, прагнемо зробити більше. Ми займемо нові посади... на провідних [ролях], але нам варто двічі подумати про його позицію", – сказав Він.
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Байден - це може був останній центрист у демократичній гілці влади , а далі- дивіться на вибори мера Н-Й
Европа без США може дуже мало. Просто подивіться на історію з проектом нового винищувача. Тому що Европа це ті самі лебідь, рак і щука. Була би Европа типу США, единою державою, це одне. Але поки це купка суверенний держав, де кожна собі на умі, нічого не буде.
зараз це вже сталося з голосами 6 демів для зняття блокування прийняття бюджету ... Й як рострясло США за цей період... А якби були коаліції- центристів -зелених - голубих та ще різних , то може б швидше були б національно вигідні домовленості ?
Ось РИГОСЛУГИ зараз у тій же ситуації з міні трампом в Україні та їхньою типу абсолютною вдаладою ...
чи це як той пожежник з анекдоту, що робота непогана, але якщо пожежа то хоч звільняйся
Нічого передати Венсу він не зможе, це раз. Венс не Трамп, без Трампа Венса в зашию поженуть.
з могікан" був БАЙДЕН...
Й саме ці землі у ФРН зараз голосують за праві партії проти підтримки України.