Американський генерал Гринкевич офіційно став командувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі. ФОТО
Командування Об’єднаними силами НАТО у Європі очолив американський генерал Алексус Гринкевич.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Церемонія вступу на посаду відбулася 4 липня, у головній штаб-квартирі Об'єднаних сил НАТО у Європі в Монсі (Бельгія). Гринкевич замінив на посаді Крістофера Каволі, який був командувачем з 2022 року.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте похвалив Каволі за модернізацію колективної оборони НАТО і за його роботу з реагування на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він подякував генералу за зміцнення присутності НАТО в Балтійському морі для стримування і захисту від загроз, спрямованих на критично важливу підводну інфраструктуру союзників, а також за розробку і створення нового командування НАТО в Німеччині, яке посилює підтримку України.
Також Рютте привітав Гринкевича, зазначивши, що він додасть багатий досвід на посаді командувача.
"Як колишній льотчик-винищувач, генерал Гринкевич глибоко розуміє загрози, з якими ми стикаємося в небі та в інших сферах", – сказав генсек НАТО.
Нагадуємо, 5 червня Трамп висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Гринкевича на посаду головнокомандувача військами НАТО в Європі. Окрім посади в Альянсі він обійматиме пост керівника Європейського командування Збройних сил США.
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хай тільки спробує, щось булькнути не так.
вилетить миттєво.
так, що, продовжуємо надалі плазувати перед рудим доні!