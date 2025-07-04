УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12706 відвідувачів онлайн
Новини Фото Зміна головкома сил НАТО в Європі
2 714 15

Американський генерал Гринкевич офіційно став командувачем Об’єднаних сил НАТО в Європі. ФОТО

Командування Об’єднаними силами НАТО у Європі очолив американський генерал Алексус Гринкевич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Церемонія вступу на посаду відбулася 4 липня, у головній штаб-квартирі Об'єднаних сил НАТО у Європі в Монсі (Бельгія). Гринкевич замінив на посаді Крістофера Каволі, який був командувачем з 2022 року.

призначення Гринкевича головкомом НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте похвалив Каволі за модернізацію колективної оборони НАТО і за його роботу з реагування на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він подякував генералу за зміцнення присутності НАТО в Балтійському морі для стримування і захисту від загроз, спрямованих на критично важливу підводну інфраструктуру союзників, а також за розробку і створення нового командування НАТО в Німеччині, яке посилює підтримку України.

Також Рютте привітав Гринкевича, зазначивши, що він додасть багатий досвід на посаді командувача.

призначення Гринкевича головкомом НАТО

"Як колишній льотчик-винищувач, генерал Гринкевич глибоко розуміє загрози, з якими ми стикаємося в небі та в інших сферах", – сказав генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може перемогти Росію у війні, - головнокомандувач сил НАТО в Європі Гринкевич

Нагадуємо, 5 червня Трамп висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Гринкевича на посаду головнокомандувача військами НАТО в Європі. Окрім посади в Альянсі він обійматиме пост керівника Європейського командування Збройних сил США.

Автор: 

НАТО (6648) Рютте Марк (465) Каволі Крістофер (64) Гринкевич Алексус (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Ну не кацап, а етнічний білорус і його дід втік до США від комуняк. Може планують Луку змінити?
показати весь коментар
04.07.2025 18:18 Відповісти
+1
Луи де Фюнес
показати весь коментар
04.07.2025 18:12 Відповісти
+1
Так то схожий був, а новий той хто вище. Ти хоч почитай
показати весь коментар
04.07.2025 18:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Луи де Фюнес
показати весь коментар
04.07.2025 18:12 Відповісти
Так то схожий був, а новий той хто вище. Ти хоч почитай
показати весь коментар
04.07.2025 18:17 Відповісти
Хах.
Етнічного кацапа призначили командувать НАТО...
показати весь коментар
04.07.2025 18:13 Відповісти
Ну не кацап, а етнічний білорус і його дід втік до США від комуняк. Може планують Луку змінити?
показати весь коментар
04.07.2025 18:18 Відповісти
вікіпедія пише, що прадід емігрував в США в 1899......комуняками ще і не смерділо
показати весь коментар
04.07.2025 18:58 Відповісти
Я про діда писав, а не про прадіда Може прадід такий розумний був і знав шо комуняки до влади через 18 років прийдуть?
показати весь коментар
04.07.2025 18:59 Відповісти
Викладали доки його діда. Етніс - рашенс, натів ленгвідж - рашенс. А так білорус, ага...
показати весь коментар
04.07.2025 19:25 Відповісти
Ну в ті часи всі були етніс рашенс. Була імперія.
показати весь коментар
04.07.2025 19:30 Відповісти
Це писав його дід який вже народився в Америці...
показати весь коментар
04.07.2025 19:44 Відповісти
Несолено хлєбавши буде виводити армію янкі з Європи? Бо путєн же такий страшний...
показати весь коментар
04.07.2025 18:13 Відповісти
Все піз@да,генерал почне героїчний відхід військ НАТО від кордонів мордору.
показати весь коментар
04.07.2025 18:17 Відповісти
напряму підпорядковується президенту трампу.
хай тільки спробує, щось булькнути не так.
вилетить миттєво.
так, що, продовжуємо надалі плазувати перед рудим доні!
показати весь коментар
04.07.2025 18:18 Відповісти
це не родич наших Гринкевичів?
показати весь коментар
04.07.2025 19:01 Відповісти
Класні фотки, видно, що все склалося в житті у чуваків, все в шоколаді. А ще бюджет НАТО збільшать, зовсім - бінго
показати весь коментар
04.07.2025 20:01 Відповісти
Рідна онука українця стала керівником британської МІ-6...
показати весь коментар
04.07.2025 20:09 Відповісти
 
 