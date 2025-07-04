Американский генерал Гринкевич официально стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе. ФОТО

Командование Объединенными силами НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Церемония вступления в должность состоялась 4 июля, в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия). Гринкевич заменил на посту Кристофера Каволи, который был командующим с 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похвалил Каволи за модернизацию коллективной обороны НАТО и за его работу по реагированию на полномасштабное вторжение России в Украину. Он поблагодарил генерала за укрепление присутствия НАТО в Балтийском море для сдерживания и защиты от угроз, направленных на критически важную подводную инфраструктуру союзников, а также за разработку и создание нового командования НАТО в Германии, которое усиливает поддержку Украины.

Также Рютте поздравил Гринкевича, отметив, что он добавит богатый опыт на посту командующего.

"Как бывший летчик-истребитель, генерал Гринкевич глубоко понимает угрозы, с которыми мы сталкиваемся в небе и в других сферах", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может победить Россию в войне, - главнокомандующий сил НАТО в Европе Гринкевич

Напоминаем, 5 июня Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил Гринкевича на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе. Кроме должности в Альянсе он будет занимать пост руководителя Европейского командования Вооруженных сил США.