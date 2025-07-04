РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12923 посетителя онлайн
Новости Фото Смена головкома сил НАТО в Европе
989 7

Американский генерал Гринкевич официально стал командующим Объединенными силами НАТО в Европе. ФОТО

Командование Объединенными силами НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Церемония вступления в должность состоялась 4 июля, в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе в Монсе (Бельгия). Гринкевич заменил на посту Кристофера Каволи, который был командующим с 2022 года.

назначение Гринкевича главнокомандующим НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похвалил Каволи за модернизацию коллективной обороны НАТО и за его работу по реагированию на полномасштабное вторжение России в Украину. Он поблагодарил генерала за укрепление присутствия НАТО в Балтийском море для сдерживания и защиты от угроз, направленных на критически важную подводную инфраструктуру союзников, а также за разработку и создание нового командования НАТО в Германии, которое усиливает поддержку Украины.

Также Рютте поздравил Гринкевича, отметив, что он добавит богатый опыт на посту командующего.

назначение Гринкевича главнокомандующим НАТО

"Как бывший летчик-истребитель, генерал Гринкевич глубоко понимает угрозы, с которыми мы сталкиваемся в небе и в других сферах", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может победить Россию в войне, - главнокомандующий сил НАТО в Европе Гринкевич

Напоминаем, 5 июня Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил Гринкевича на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе. Кроме должности в Альянсе он будет занимать пост руководителя Европейского командования Вооруженных сил США.

Автор: 

НАТО (10187) Рютте Марк (422) Каволи Кристофер (60) Гринкевич Алексус (2)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Луи де Фюнес
показать весь комментарий
04.07.2025 18:12 Ответить
Так то схожий був, а новий той хто вище. Ти хоч почитай
показать весь комментарий
04.07.2025 18:17 Ответить
Хах.
Етнічного кацапа призначили командувать НАТО...
показать весь комментарий
04.07.2025 18:13 Ответить
Ну не кацап, а етнічний білорус і його дід втік до США від комуняк. Може планують Луку змінити?
показать весь комментарий
04.07.2025 18:18 Ответить
Несолено хлєбавши буде виводити армію янкі з Європи? Бо путєн же такий страшний...
показать весь комментарий
04.07.2025 18:13 Ответить
Все піз@да,генерал почне героїчний відхід військ НАТО від кордонів мордору.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:17 Ответить
напряму підпорядковується президенту трампу.
хай тільки спробує, щось булькнути не так.
вилетить миттєво.
так, що, продовжуємо надалі плазувати перед рудим доні!
показать весь комментарий
04.07.2025 18:18 Ответить
 
 