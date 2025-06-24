Украина может победить Россию в войне, - главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич
Кандидат президента США Дональда Трампа на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что Украина может победить в борьбе с Россией.
Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету The Guardian.
Генерал-лейтенант заявил, что верит, что Украина может преодолеть вторжение России.
"Я думаю, что Украина может победить", - подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны.
"Я думаю, что каждый раз, когда вашей собственной родине угрожает опасность, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации", - отметил он.
Американский военный отметил, что Украина делает "невероятную работу" в противостоянии российской агрессии.
Продвижение войск РФ является маленьким, но оборачивается для них огромными потерями, подчеркнул он.
"Думаю, мы должны продолжать усилия по поддержке [Украины], которые позволили им действовать так хорошо", - добавил Гринкевич.
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