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Украина может победить Россию в войне, - главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич

Кандидат Трампа на пост главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич

Кандидат президента США Дональда Трампа на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что Украина может победить в борьбе с Россией.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на газету The Guardian.

Генерал-лейтенант заявил, что верит, что Украина может преодолеть вторжение России.

"Я думаю, что Украина может победить", - подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны.

"Я думаю, что каждый раз, когда вашей собственной родине угрожает опасность, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации", - отметил он.

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Американский военный отметил, что Украина делает "невероятную работу" в противостоянии российской агрессии.

Продвижение войск РФ является маленьким, но оборачивается для них огромными потерями, подчеркнул он.

"Думаю, мы должны продолжать усилия по поддержке [Украины], которые позволили им действовать так хорошо", - добавил Гринкевич.

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Автор: 

НАТО (10174) США (27316) Трамп Дональд (5839) война в Украине (4942) Гринкевич Алексус (2)


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Топ комментарии
+11
Нарешті, перша притомна заява від нової адміністрації.
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24.06.2025 21:45 Ответить
+6
Він потім "дрібним шрифтом" уточнив що повільне просування орків зі значними втратами - то вже є добре для України.
Простіше кажучи, орки захоплять скільки зможуть, після чого НАТО оголосить що саме існування України, навіть з кордоном по Дніпру - це вже перемога.
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24.06.2025 21:47 Ответить
+6
Якщо є товсті, жирні, далекобійні і точні ракети - війна закінчиться за 12 днів: ірано-ізраїльска війна тому підтвердження.
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24.06.2025 22:03 Ответить
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Нарешті, перша притомна заява від нової адміністрації.
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24.06.2025 21:45 Ответить
Це лише кандидат.
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24.06.2025 21:48 Ответить
а хіба є сумніви у його призначені?
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24.06.2025 21:52 Ответить
Просування військ РФ є маленьким, але обертається для них величезними втратами, наголосив він. "Думаю, ми маємо продовжувати зусилля з підтримки [України], які дозволили їм діяти так добре", - додав Гринкевич. Джерело: https://censor.net/ua/n3559763
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24.06.2025 21:51 Ответить
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25.06.2025 08:31 Ответить
США впражеться?
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24.06.2025 21:45 Ответить
Він потім "дрібним шрифтом" уточнив що повільне просування орків зі значними втратами - то вже є добре для України.
Простіше кажучи, орки захоплять скільки зможуть, після чого НАТО оголосить що саме існування України, навіть з кордоном по Дніпру - це вже перемога.
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24.06.2025 21:47 Ответить
Якщо втрати достатньо значні, то байдуже на просування. В якийсь момент ворогу вже не буде ким просуватися і все його просування буде втрачено. Але поки що його втрати не достатньо значні.
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24.06.2025 22:42 Ответить
"Стояк" поруч з Україною вже давно перетворився на "півшостого". Залишилися лише цинічні балачки.
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24.06.2025 21:48 Ответить
Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду...

Хєрасє. Трампуша десь провтикав...
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24.06.2025 21:55 Ответить
Ох и огребет рыжая псина от х-ла.
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24.06.2025 22:13 Ответить
Таких трампон повинен слухати, а не своїх дебілів тіпа вітккоф, весна чи того єпанутого Міноборони, підлабузників!!! Хоча як для мене трампон ідіот ще з давніх пір, тому складно сказати про допомогу нам!!! Маю надію, але як все піде, тільки Бог знає!!!!
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24.06.2025 21:58 Ответить
Якщо є товсті, жирні, далекобійні і точні ракети - війна закінчиться за 12 днів: ірано-ізраїльска війна тому підтвердження.
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24.06.2025 22:03 Ответить
маскву расхерачить дронами и сразу война как минимум приостановится
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24.06.2025 23:37 Ответить
який симпатичний генерал! і розумашка який!
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24.06.2025 22:04 Ответить
Його предки з Білорусі.
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24.06.2025 22:32 Ответить
Трамп не дасть цього зробити.Як би стало схоже,що Україна виграє,Трамп почав би вимагати здатися
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24.06.2025 22:08 Ответить
******** трамп , союзник ***** ,вимагає капітуляції України з початку своєї проклятої каденції. Смерть трампівській мразі, союзникам *****.
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24.06.2025 22:14 Ответить
як сказала скабеєва з плюсів, перемога для України це збереження виходу до моря та столиці.
"Людям треба пояснити: не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій, вихід до моря"
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24.06.2025 22:25 Ответить
бред кацапский ..
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24.06.2025 23:38 Ответить
Можливо, але не с цим президентом.
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24.06.2025 22:08 Ответить
это американцы стоят раком в первую очередь перед ******-красновым - а потом уже все остальные
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24.06.2025 23:39 Ответить
давайте бімби на гору Ємантау а то балакати ми і самі вміємо
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24.06.2025 22:13 Ответить
Дуже сподіваюся ,що в трампериці почнеться громадянська війна і всіх ******* трампістів і республіканців виріжуть .
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24.06.2025 22:16 Ответить
трампiсти, утапiсти, вони такi, да.
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24.06.2025 22:24 Ответить
Україна вже давно перемогла кацапстан у цій війні, потрібно тільки більше зброї щоб швидше її закінчити та визволити усі українські території!
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24.06.2025 22:24 Ответить
Війна йтиме до винищення всіх кацапів, до повного знищення російської федерації. А їх там уже не 144 мільйони, а 143. Ми переможемо, десь у 23-му столітті.
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24.06.2025 22:28 Ответить
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...
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24.06.2025 22:30 Ответить
До речі предки цього генерала з Білорусі.
І тут Лукашенко разом з трьома синами конкретно напружився.
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24.06.2025 22:35 Ответить
обнадійлива заява,але все вирішує Дональд.
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25.06.2025 00:45 Ответить
 
 