РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11347 посетителей онлайн
Новости Смена головкома сил НАТО в Европе
2 396 27

США назначили Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим НАТО в Европе

Военные НАТО

Соединенные Штаты назначили американского генерала ВВС США Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим НАТО в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кандидатура генерала ВВС США Алексуса Гринкевича была выдвинута президентом Дональдом Трампом и одобрена 32 союзниками по НАТО, говорится в заявлениях Министерства обороны США и НАТО.

Это назначение, которое теперь должно быть подтверждено Сенатом США, произошло после того, как Вашингтон предупредил, что он может переориентировать силы из Европы.

Кроме должности в НАТО, генерал-лейтенант Гринкевич будет назначен командующим Европейского командования США.

Также читайте: США готовятся сменить командующего сил НАТО в Европе, - Reuters

Гринкевич заменит на этом посту Кристофера Каволи, который возглавлял усилия Запада по поддержке Украины в ее борьбе с Россией и укреплению собственной способности НАТО противостоять Москве.

Автор: 

НАТО (10076) США (27118) Каволи Кристофер (59) Гринкевич Алексус (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Могли, канєшн, і Шойгу призначити. Але знайшли таки расового кацапа...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:40 Ответить
+3
Кацапа, читай:
https://tsn.ua/svit/tramp-pryznachyv-novoho-komanduvacha-sylamy-nato-v-yevropi-2843597.html Генерал Алексус Гринкевич очолить об'єднані сили НАТО в Європі - чим відомий новий головнокомандувач - Світ (tsn.ua)

«Генерал Гринкевич відомий як прихильник жорсткої лінії у відносинах із Росією.»

І пруф щодо раси генерала, буде?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:51 Ответить
+2
А яка різниця, кого назначили?
Усі, кого назначає Трамп - тупо виконують любу забаганку Трампа, не задаючи лишніх запитань.
Інших Трамп не назначає.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми у захваті, гулє...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:39 Ответить
Могли, канєшн, і Шойгу призначити. Але знайшли таки расового кацапа...
показать весь комментарий
05.06.2025 19:40 Ответить
Кацапа, читай:
https://tsn.ua/svit/tramp-pryznachyv-novoho-komanduvacha-sylamy-nato-v-yevropi-2843597.html Генерал Алексус Гринкевич очолить об'єднані сили НАТО в Європі - чим відомий новий головнокомандувач - Світ (tsn.ua)

«Генерал Гринкевич відомий як прихильник жорсткої лінії у відносинах із Росією.»

І пруф щодо раси генерала, буде?
показать весь комментарий
05.06.2025 19:51 Ответить
«Малчішь...» (с)

Відомо, що генерал Гринкевич є нащадком емігранта з Білорусі, його прадід приїхав до США наприкінці ХІХ століття.

А лукашенки- це як: «В сємьє, нє бєз урода.»
показать весь комментарий
05.06.2025 19:57 Ответить
Якої нах "Білорусі" в кінці 19 сторіччя? Тупо, нащадок кацапських емігів. А, судячи з того що його призначив Трамп, там над ліжком флаг СССР вісить, як у Венса...
показать весь комментарий
05.06.2025 20:04 Ответить
Білоруси:
«До кінця XVIII ст. як самоназва вживалися етноніми литвини[3] і русини.[1]
 Форма ******** назви - білоруси - виникла в XVII столітті та почала насаджуватися російською царською владою супроти назві - литвини.
У цей же час з'явилася назва для білорусько-українського населення - поліщуки.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:09 Ответить
Його самого треба питати, ким він себе вважає. Он у нас Арєстовіч бігав - теж рускім виявився.
Але 200 до 1 що цього Альошу призначили саме тому що воно "рускоє"...
показать весь комментарий
05.06.2025 20:14 Ответить
Лікнеп .

https://www.golos.com.ua/article/363341

«Слово «руський» - з одним «с» і м'яким знаком означає «український», бо походить від нашої давньоукраїнської назви «Русь».
Оцінюючи пекельні жорстокості росіян над українцями, одні кажуть: «Ось таким є «русскій мір» путінських рашистів, яких благословляє на злодіяння московський патріарх кіріл зі своїми батюшками.
Слово «русскій» вимовляють і пишуть з двома «с». Інші - називають і пишуть, що сповідники «руського міра» катують українців, але пишуть слово з одним «с» і м'яким знаком. І ті, і ті вважають ці вислови однаковими за значенням. Насправді між ними глибока змістова, ідеологічна, політична, культурологічна, лексична різниця»
показать весь комментарий
05.06.2025 20:30 Ответить
Де я "руський" писав? Русь це Русь до свинособак жодним краєм.
Ви "рускіє" - і облізете шоб я вам ще два "с" писав.

А якщо подивишся оте посилання нижче, то там є свідоцтво про одруження діда цього альші. Країна походження - росія, рідна мова - "рускій язик". Білорус ...ля...
показать весь комментарий
05.06.2025 20:46 Ответить
Подивитися то харашо, але почитати, - краще:

https://nashaniva.com/ru/369318 Командующим силами NATO в Европе может стать потомок белорусских иммигрантов в США (nashaniva.com)

«Почему повсеместно в документах эмигрантов из Минска и Вильнюса - «Россия» и «русский язык»?»
«Для регистраторов и статистиков [в США] крестьяне-эмигранты из Беларуси стали «россиянами», - писал Витовт Кипель в исследовании «Белорусы в США». - При их прибытии на американскую землю их встречали и снова же регистрировали как «россиян»… Благодаря бюрократической инерции и неподготовленности служащих правительства США белорусы не были признаны в качестве отдельной национальной группы на протяжении нескольких десятилетий после их прибытия на берега Нового Света».
показать весь комментарий
05.06.2025 20:53 Ответить
Слухай, друк, а кака разніца - білорус він чи рускій. Шо ті, шо ті зараз під санкціями і воюють проти України. Вони японців у другу світову всіх виселили в гетто, а тут бац, цілий командуючий НАТО расовий кацап. З п'яти сотень генералів США інших не було.
Не бачиш нічого дивного.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:03 Ответить
Друк, пойді прогуляйся.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:08 Ответить
Тобто ти, друк, тільки по копіпастах? думать голова болить?
показать весь комментарий
05.06.2025 21:11 Ответить
Мене повинно цікавити те що генерує твоя система: «міжушний ганглій - клава»?
показать весь комментарий
05.06.2025 21:15 Ответить
Послє прогулкі, найди помилку в слові рускій:

«Слухай, друк, а кака разніца - білорус він чи рускій»

Лікнеп тут: https://www.golos.com.ua/article/363341
показать весь комментарий
05.06.2025 21:12 Ответить
https://nashaniva.com/ru/369318 Тут дещо пишуть.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:58 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:02 Ответить
Як я міг так помилитись. Канєшно же, судячи по фаміліє він або швед або ірландець...
показать весь комментарий
05.06.2025 20:00 Ответить
Алексус Гринкевич....

бурят, шо лі ?

.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:54 Ответить
нє подмахівай....
показать весь комментарий
05.06.2025 19:58 Ответить
стьоб з отого ідіота, який не знає, що кацапсько-імперська концепція "Триединой Руси" (рашки, України та Білорусі) з'явилась ще в середині XIX ст.

це до "Украина была создана австрийским генштабом".
але українські частини з'явились на фронті навесні та влітку 1917 з ініциативи россійського
генштабу
.гримаси історії, так би мовити...

.
показать весь комментарий
05.06.2025 21:20 Ответить
А яка різниця, кого назначили?
Усі, кого назначає Трамп - тупо виконують любу забаганку Трампа, не задаючи лишніх запитань.
Інших Трамп не назначає.
показать весь комментарий
05.06.2025 19:53 Ответить
Це часом не той, що корінням з Украіни???
показать весь комментарий
05.06.2025 19:56 Ответить
Білорус.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:00 Ответить
Хваміліє дуже американське.
показать весь комментарий
05.06.2025 20:08 Ответить
Це не той "гринкевич", що в Україні родичів має???
показать весь комментарий
05.06.2025 20:47 Ответить
 
 