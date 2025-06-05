США назначили Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим НАТО в Европе

Соединенные Штаты назначили американского генерала ВВС США Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим НАТО в Европе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кандидатура генерала ВВС США Алексуса Гринкевича была выдвинута президентом Дональдом Трампом и одобрена 32 союзниками по НАТО, говорится в заявлениях Министерства обороны США и НАТО.

Это назначение, которое теперь должно быть подтверждено Сенатом США, произошло после того, как Вашингтон предупредил, что он может переориентировать силы из Европы.

Кроме должности в НАТО, генерал-лейтенант Гринкевич будет назначен командующим Европейского командования США.

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Гринкевич заменит на этом посту Кристофера Каволи, который возглавлял усилия Запада по поддержке Украины в ее борьбе с Россией и укреплению собственной способности НАТО противостоять Москве.