США назначили Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим НАТО в Европе
Соединенные Штаты назначили американского генерала ВВС США Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим НАТО в Европе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Кандидатура генерала ВВС США Алексуса Гринкевича была выдвинута президентом Дональдом Трампом и одобрена 32 союзниками по НАТО, говорится в заявлениях Министерства обороны США и НАТО.
Это назначение, которое теперь должно быть подтверждено Сенатом США, произошло после того, как Вашингтон предупредил, что он может переориентировать силы из Европы.
Кроме должности в НАТО, генерал-лейтенант Гринкевич будет назначен командующим Европейского командования США.
Гринкевич заменит на этом посту Кристофера Каволи, который возглавлял усилия Запада по поддержке Украины в ее борьбе с Россией и укреплению собственной способности НАТО противостоять Москве.
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https://tsn.ua/svit/tramp-pryznachyv-novoho-komanduvacha-sylamy-nato-v-yevropi-2843597.html Генерал Алексус Гринкевич очолить об'єднані сили НАТО в Європі - чим відомий новий головнокомандувач - Світ (tsn.ua)
«Генерал Гринкевич відомий як прихильник жорсткої лінії у відносинах із Росією.»
І пруф щодо раси генерала, буде?
Відомо, що генерал Гринкевич є нащадком емігранта з Білорусі, його прадід приїхав до США наприкінці ХІХ століття.
А лукашенки- це як: «В сємьє, нє бєз урода.»
«До кінця XVIII ст. як самоназва вживалися етноніми литвини[3] і русини.[1]
Форма ******** назви - білоруси - виникла в XVII столітті та почала насаджуватися російською царською владою супроти назві - литвини.
У цей же час з'явилася назва для білорусько-українського населення - поліщуки.
Але 200 до 1 що цього Альошу призначили саме тому що воно "рускоє"...
https://www.golos.com.ua/article/363341
«Слово «руський» - з одним «с» і м'яким знаком означає «український», бо походить від нашої давньоукраїнської назви «Русь».
Оцінюючи пекельні жорстокості росіян над українцями, одні кажуть: «Ось таким є «русскій мір» путінських рашистів, яких благословляє на злодіяння московський патріарх кіріл зі своїми батюшками.
Слово «русскій» вимовляють і пишуть з двома «с». Інші - називають і пишуть, що сповідники «руського міра» катують українців, але пишуть слово з одним «с» і м'яким знаком. І ті, і ті вважають ці вислови однаковими за значенням. Насправді між ними глибока змістова, ідеологічна, політична, культурологічна, лексична різниця»
Ви "рускіє" - і облізете шоб я вам ще два "с" писав.
А якщо подивишся оте посилання нижче, то там є свідоцтво про одруження діда цього альші. Країна походження - росія, рідна мова - "рускій язик". Білорус ...ля...
https://nashaniva.com/ru/369318 Командующим силами NATO в Европе может стать потомок белорусских иммигрантов в США (nashaniva.com)
«Почему повсеместно в документах эмигрантов из Минска и Вильнюса - «Россия» и «русский язык»?»
«Для регистраторов и статистиков [в США] крестьяне-эмигранты из Беларуси стали «россиянами», - писал Витовт Кипель в исследовании «Белорусы в США». - При их прибытии на американскую землю их встречали и снова же регистрировали как «россиян»… Благодаря бюрократической инерции и неподготовленности служащих правительства США белорусы не были признаны в качестве отдельной национальной группы на протяжении нескольких десятилетий после их прибытия на берега Нового Света».
Не бачиш нічого дивного.
«Слухай, друк, а кака разніца - білорус він чи рускій»
Лікнеп тут: https://www.golos.com.ua/article/363341
бурят, шо лі ?
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це до "Украина была создана австрийским генштабом".
але українські частини з'явились на фронті навесні та влітку 1917 з ініциативи россійського
генштабу
.гримаси історії, так би мовити...
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Усі, кого назначає Трамп - тупо виконують любу забаганку Трампа, не задаючи лишніх запитань.
Інших Трамп не назначає.