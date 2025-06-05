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Новини Зміна головкома сил НАТО в Європі
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США призначили Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі

Військові НАТО

Сполучені Штати призначили американського генерала ВПС США Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кандидатура генерала ВПС США Алексуса Гринкевича була висунута президентом Дональдом Трампом і схвалена 32 союзниками по НАТО, йдеться в заявах Міністерства оборони США і НАТО.

Це призначення, яке тепер має бути підтверджене Сенатом США, відбулося після того, як Вашингтон попередив, що він може переорієнтувати сили з Європи.

Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант Гринкевич буде призначений командувачем Європейського командування США.

Також читайте: США готуються змінити командувача сил НАТО в Європі, - Reuters

Гринкевич замінить на цій посаді Крістофера Каволі, який очолював зусилля Заходу з підтримки України в її боротьбі з Росією і зміцнення власної здатності НАТО протистояти Москві. 

Автор: 

НАТО (6537) США (23375) Каволі Крістофер (62) Гринкевич Алексус (1)


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Топ коментарі
+6
Могли, канєшн, і Шойгу призначити. Але знайшли таки расового кацапа...
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05.06.2025 19:40 Відповісти
+3
Кацапа, читай:
https://tsn.ua/svit/tramp-pryznachyv-novoho-komanduvacha-sylamy-nato-v-yevropi-2843597.html Генерал Алексус Гринкевич очолить об'єднані сили НАТО в Європі - чим відомий новий головнокомандувач - Світ (tsn.ua)

«Генерал Гринкевич відомий як прихильник жорсткої лінії у відносинах із Росією.»

І пруф щодо раси генерала, буде?
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05.06.2025 19:51 Відповісти
+2
А яка різниця, кого назначили?
Усі, кого назначає Трамп - тупо виконують любу забаганку Трампа, не задаючи лишніх запитань.
Інших Трамп не назначає.
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05.06.2025 19:53 Відповісти
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Ми у захваті, гулє...
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05.06.2025 19:39 Відповісти
Могли, канєшн, і Шойгу призначити. Але знайшли таки расового кацапа...
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05.06.2025 19:40 Відповісти
Кацапа, читай:
https://tsn.ua/svit/tramp-pryznachyv-novoho-komanduvacha-sylamy-nato-v-yevropi-2843597.html Генерал Алексус Гринкевич очолить об'єднані сили НАТО в Європі - чим відомий новий головнокомандувач - Світ (tsn.ua)

«Генерал Гринкевич відомий як прихильник жорсткої лінії у відносинах із Росією.»

І пруф щодо раси генерала, буде?
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05.06.2025 19:51 Відповісти
«Малчішь...» (с)

Відомо, що генерал Гринкевич є нащадком емігранта з Білорусі, його прадід приїхав до США наприкінці ХІХ століття.

А лукашенки- це як: «В сємьє, нє бєз урода.»
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05.06.2025 19:57 Відповісти
Якої нах "Білорусі" в кінці 19 сторіччя? Тупо, нащадок кацапських емігів. А, судячи з того що його призначив Трамп, там над ліжком флаг СССР вісить, як у Венса...
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05.06.2025 20:04 Відповісти
Білоруси:
«До кінця XVIII ст. як самоназва вживалися етноніми литвини[3] і русини.[1]
 Форма ******** назви - білоруси - виникла в XVII столітті та почала насаджуватися російською царською владою супроти назві - литвини.
У цей же час з'явилася назва для білорусько-українського населення - поліщуки.
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05.06.2025 20:09 Відповісти
Його самого треба питати, ким він себе вважає. Он у нас Арєстовіч бігав - теж рускім виявився.
Але 200 до 1 що цього Альошу призначили саме тому що воно "рускоє"...
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05.06.2025 20:14 Відповісти
Лікнеп .

https://www.golos.com.ua/article/363341

«Слово «руський» - з одним «с» і м'яким знаком означає «український», бо походить від нашої давньоукраїнської назви «Русь».
Оцінюючи пекельні жорстокості росіян над українцями, одні кажуть: «Ось таким є «русскій мір» путінських рашистів, яких благословляє на злодіяння московський патріарх кіріл зі своїми батюшками.
Слово «русскій» вимовляють і пишуть з двома «с». Інші - називають і пишуть, що сповідники «руського міра» катують українців, але пишуть слово з одним «с» і м'яким знаком. І ті, і ті вважають ці вислови однаковими за значенням. Насправді між ними глибока змістова, ідеологічна, політична, культурологічна, лексична різниця»
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05.06.2025 20:30 Відповісти
https://nashaniva.com/ru/369318 Тут дещо пишуть.
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05.06.2025 19:58 Відповісти
Дякую.
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05.06.2025 20:02 Відповісти
Як я міг так помилитись. Канєшно же, судячи по фаміліє він або швед або ірландець...
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05.06.2025 20:00 Відповісти
Алексус Гринкевич....

бурят, шо лі ?

.
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05.06.2025 19:54 Відповісти
нє подмахівай....
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05.06.2025 19:58 Відповісти
А яка різниця, кого назначили?
Усі, кого назначає Трамп - тупо виконують любу забаганку Трампа, не задаючи лишніх запитань.
Інших Трамп не назначає.
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05.06.2025 19:53 Відповісти
Це часом не той, що корінням з Украіни???
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05.06.2025 19:56 Відповісти
Білорус.
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05.06.2025 20:00 Відповісти
Хваміліє дуже американське.
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05.06.2025 20:08 Відповісти
 
 