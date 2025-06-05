США призначили Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі

Сполучені Штати призначили американського генерала ВПС США Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Кандидатура генерала ВПС США Алексуса Гринкевича була висунута президентом Дональдом Трампом і схвалена 32 союзниками по НАТО, йдеться в заявах Міністерства оборони США і НАТО.

Це призначення, яке тепер має бути підтверджене Сенатом США, відбулося після того, як Вашингтон попередив, що він може переорієнтувати сили з Європи.

Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант Гринкевич буде призначений командувачем Європейського командування США.

Також читайте: США готуються змінити командувача сил НАТО в Європі, - Reuters

Гринкевич замінить на цій посаді Крістофера Каволі, який очолював зусилля Заходу з підтримки України в її боротьбі з Росією і зміцнення власної здатності НАТО протистояти Москві.