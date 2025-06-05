США призначили Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі
Сполучені Штати призначили американського генерала ВПС США Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Кандидатура генерала ВПС США Алексуса Гринкевича була висунута президентом Дональдом Трампом і схвалена 32 союзниками по НАТО, йдеться в заявах Міністерства оборони США і НАТО.
Це призначення, яке тепер має бути підтверджене Сенатом США, відбулося після того, як Вашингтон попередив, що він може переорієнтувати сили з Європи.
Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант Гринкевич буде призначений командувачем Європейського командування США.
Гринкевич замінить на цій посаді Крістофера Каволі, який очолював зусилля Заходу з підтримки України в її боротьбі з Росією і зміцнення власної здатності НАТО протистояти Москві.
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https://tsn.ua/svit/tramp-pryznachyv-novoho-komanduvacha-sylamy-nato-v-yevropi-2843597.html Генерал Алексус Гринкевич очолить об'єднані сили НАТО в Європі - чим відомий новий головнокомандувач - Світ (tsn.ua)
«Генерал Гринкевич відомий як прихильник жорсткої лінії у відносинах із Росією.»
І пруф щодо раси генерала, буде?
Відомо, що генерал Гринкевич є нащадком емігранта з Білорусі, його прадід приїхав до США наприкінці ХІХ століття.
А лукашенки- це як: «В сємьє, нє бєз урода.»
«До кінця XVIII ст. як самоназва вживалися етноніми литвини[3] і русини.[1]
Форма ******** назви - білоруси - виникла в XVII столітті та почала насаджуватися російською царською владою супроти назві - литвини.
У цей же час з'явилася назва для білорусько-українського населення - поліщуки.
Але 200 до 1 що цього Альошу призначили саме тому що воно "рускоє"...
https://www.golos.com.ua/article/363341
«Слово «руський» - з одним «с» і м'яким знаком означає «український», бо походить від нашої давньоукраїнської назви «Русь».
Оцінюючи пекельні жорстокості росіян над українцями, одні кажуть: «Ось таким є «русскій мір» путінських рашистів, яких благословляє на злодіяння московський патріарх кіріл зі своїми батюшками.
Слово «русскій» вимовляють і пишуть з двома «с». Інші - називають і пишуть, що сповідники «руського міра» катують українців, але пишуть слово з одним «с» і м'яким знаком. І ті, і ті вважають ці вислови однаковими за значенням. Насправді між ними глибока змістова, ідеологічна, політична, культурологічна, лексична різниця»
бурят, шо лі ?
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Усі, кого назначає Трамп - тупо виконують любу забаганку Трампа, не задаючи лишніх запитань.
Інших Трамп не назначає.