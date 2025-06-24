Україна може перемогти Росію у війні, - головнокомандувач сил НАТО в Європі Гринкевич
Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду головнокомандувача військ НАТО в Європі Алексус Гринкевич вважає, що Україна може перемогти у боротьбі з Росією.
Про це він сказав під час слухань в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету The Guardian.
Генерал-лейтенант заявив, що вірить, що Україна може подолати вторгнення Росії.
"Я думаю, що Україна може перемогти", - наголосив Гринкевич, відповідаючи на запитання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни.
"Я думаю, що щоразу, коли вашій власній батьківщині загрожує небезпека, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації", - зауважив він.
Американський військовий зазначив, що Україна робить "неймовірну роботу" в протистоянні російській агресії.
Просування військ РФ є маленьким, але обертається для них величезними втратами, наголосив він.
"Думаю, ми маємо продовжувати зусилля з підтримки [України], які дозволили їм діяти так добре", – додав Гринкевич.
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