Україна може перемогти Росію у війні, - головнокомандувач сил НАТО в Європі Гринкевич

Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду головнокомандувача військ НАТО в Європі Алексус Гринкевич вважає, що Україна може перемогти у боротьбі з Росією.

Про це він сказав під час слухань в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету The Guardian.

Генерал-лейтенант заявив, що вірить, що Україна може подолати вторгнення Росії.

"Я думаю, що Україна може перемогти", - наголосив Гринкевич, відповідаючи на запитання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни.

"Я думаю, що щоразу, коли вашій власній батьківщині загрожує небезпека, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації", - зауважив він.

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Американський військовий зазначив, що Україна робить "неймовірну роботу" в протистоянні російській агресії.

Просування військ РФ є маленьким, але обертається для них величезними втратами, наголосив він.

"Думаю, ми маємо продовжувати зусилля з підтримки [України], які дозволили їм діяти так добре", – додав Гринкевич.

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