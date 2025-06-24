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Україна може перемогти Росію у війні, - головнокомандувач сил НАТО в Європі Гринкевич

Кандидат Трампа на посаду головнокомандувача сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич

Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду головнокомандувача військ НАТО в Європі Алексус Гринкевич вважає, що Україна може перемогти у боротьбі з Росією.

Про це він сказав під час слухань в Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на газету The Guardian.

Генерал-лейтенант заявив, що вірить, що Україна може подолати вторгнення Росії.

"Я думаю, що Україна може перемогти", - наголосив Гринкевич, відповідаючи на запитання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни.

"Я думаю, що щоразу, коли вашій власній батьківщині загрожує небезпека, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США призначили Алексуса Гринкевича новим головнокомандувачем НАТО в Європі

Американський військовий зазначив, що Україна робить "неймовірну роботу" в протистоянні російській агресії.

Просування військ РФ є маленьким, але обертається для них величезними втратами, наголосив він.

"Думаю, ми маємо продовжувати зусилля з підтримки [України], які дозволили їм діяти так добре", – додав Гринкевич.

Також читайте: Зеленський зустрівся з президентами Євроради і Єврокомісії та Генсеком НАТО: Працюємо над єдністю всіх союзників

Автор: 

НАТО (6635) США (23598) Трамп Дональд (6303) війна в Україні (4978) Гринкевич Алексус (2)


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Топ коментарі
+11
Нарешті, перша притомна заява від нової адміністрації.
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24.06.2025 21:45 Відповісти
+6
Він потім "дрібним шрифтом" уточнив що повільне просування орків зі значними втратами - то вже є добре для України.
Простіше кажучи, орки захоплять скільки зможуть, після чого НАТО оголосить що саме існування України, навіть з кордоном по Дніпру - це вже перемога.
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24.06.2025 21:47 Відповісти
+6
Якщо є товсті, жирні, далекобійні і точні ракети - війна закінчиться за 12 днів: ірано-ізраїльска війна тому підтвердження.
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24.06.2025 22:03 Відповісти
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Нарешті, перша притомна заява від нової адміністрації.
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24.06.2025 21:45 Відповісти
Це лише кандидат.
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24.06.2025 21:48 Відповісти
а хіба є сумніви у його призначені?
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24.06.2025 21:52 Відповісти
Просування військ РФ є маленьким, але обертається для них величезними втратами, наголосив він. "Думаю, ми маємо продовжувати зусилля з підтримки [України], які дозволили їм діяти так добре", - додав Гринкевич. Джерело: https://censor.net/ua/n3559763
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24.06.2025 21:51 Відповісти
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25.06.2025 08:31 Відповісти
США впражеться?
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24.06.2025 21:45 Відповісти
Він потім "дрібним шрифтом" уточнив що повільне просування орків зі значними втратами - то вже є добре для України.
Простіше кажучи, орки захоплять скільки зможуть, після чого НАТО оголосить що саме існування України, навіть з кордоном по Дніпру - це вже перемога.
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24.06.2025 21:47 Відповісти
Якщо втрати достатньо значні, то байдуже на просування. В якийсь момент ворогу вже не буде ким просуватися і все його просування буде втрачено. Але поки що його втрати не достатньо значні.
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24.06.2025 22:42 Відповісти
"Стояк" поруч з Україною вже давно перетворився на "півшостого". Залишилися лише цинічні балачки.
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24.06.2025 21:48 Відповісти
Кандидат президента США Дональда Трампа на посаду...

Хєрасє. Трампуша десь провтикав...
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24.06.2025 21:55 Відповісти
Ох и огребет рыжая псина от х-ла.
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24.06.2025 22:13 Відповісти
Таких трампон повинен слухати, а не своїх дебілів тіпа вітккоф, весна чи того єпанутого Міноборони, підлабузників!!! Хоча як для мене трампон ідіот ще з давніх пір, тому складно сказати про допомогу нам!!! Маю надію, але як все піде, тільки Бог знає!!!!
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24.06.2025 21:58 Відповісти
Якщо є товсті, жирні, далекобійні і точні ракети - війна закінчиться за 12 днів: ірано-ізраїльска війна тому підтвердження.
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24.06.2025 22:03 Відповісти
маскву расхерачить дронами и сразу война как минимум приостановится
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24.06.2025 23:37 Відповісти
який симпатичний генерал! і розумашка який!
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24.06.2025 22:04 Відповісти
Його предки з Білорусі.
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24.06.2025 22:32 Відповісти
Трамп не дасть цього зробити.Як би стало схоже,що Україна виграє,Трамп почав би вимагати здатися
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24.06.2025 22:08 Відповісти
******** трамп , союзник ***** ,вимагає капітуляції України з початку своєї проклятої каденції. Смерть трампівській мразі, союзникам *****.
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24.06.2025 22:14 Відповісти
як сказала скабеєва з плюсів, перемога для України це збереження виходу до моря та столиці.
"Людям треба пояснити: не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій, вихід до моря"
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24.06.2025 22:25 Відповісти
бред кацапский ..
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24.06.2025 23:38 Відповісти
Можливо, але не с цим президентом.
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24.06.2025 22:08 Відповісти
это американцы стоят раком в первую очередь перед ******-красновым - а потом уже все остальные
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24.06.2025 23:39 Відповісти
давайте бімби на гору Ємантау а то балакати ми і самі вміємо
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24.06.2025 22:13 Відповісти
Дуже сподіваюся ,що в трампериці почнеться громадянська війна і всіх ******* трампістів і республіканців виріжуть .
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24.06.2025 22:16 Відповісти
трампiсти, утапiсти, вони такi, да.
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24.06.2025 22:24 Відповісти
Україна вже давно перемогла кацапстан у цій війні, потрібно тільки більше зброї щоб швидше її закінчити та визволити усі українські території!
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24.06.2025 22:24 Відповісти
Війна йтиме до винищення всіх кацапів, до повного знищення російської федерації. А їх там уже не 144 мільйони, а 143. Ми переможемо, десь у 23-му столітті.
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24.06.2025 22:28 Відповісти
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...
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24.06.2025 22:30 Відповісти
До речі предки цього генерала з Білорусі.
І тут Лукашенко разом з трьома синами конкретно напружився.
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24.06.2025 22:35 Відповісти
обнадійлива заява,але все вирішує Дональд.
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25.06.2025 00:45 Відповісти
 
 