Рютте объяснил, почему США выгодно оставаться в НАТО: три ключевые причины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты имеют прямой и практический интерес в сохранении членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, существует как минимум три ключевые причины, которые делают НАТО важным для безопасности США.

Рютте отметил, что НАТО имеет непосредственное значение для безопасности США.

Он назвал три причины:

Во-первых: безопасная Европа означает безопасную Америку.

Во-вторых: Арктика – семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия активны в этом регионе. Для безопасности материковой части США безопасная Арктика имеет решающее значение, и мы можем достичь этого только совместно

В-третьих: важность безопасности Северной Атлантики.

Чтобы защитить США, мы должны гарантировать безопасность Северной Атлантики. Это также возможно только совместно с НАТО. Итак, США имеют прямой интерес в безопасности, чтобы оставаться в НАТО. Долгое время существовал значимый фактор, который мешал: мы, европейцы, тратили слишком мало (денег на оборону. – Ред.). Сейчас мы наверстываем упущенное", – сказал Рютте.

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

Выход США из НАТО

Ранее конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО.