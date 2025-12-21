Рютте объяснил, почему США выгодно оставаться в НАТО: три ключевые причины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты имеют прямой и практический интерес в сохранении членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, существует как минимум три ключевые причины, которые делают НАТО важным для безопасности США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом генсек НАТО рассказал в интервью Bild.
Рютте отметил, что НАТО имеет непосредственное значение для безопасности США.
Он назвал три причины:
- Во-первых: безопасная Европа означает безопасную Америку.
- Во-вторых: Арктика – семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия активны в этом регионе. Для безопасности материковой части США безопасная Арктика имеет решающее значение, и мы можем достичь этого только совместно
- В-третьих: важность безопасности Северной Атлантики.
Чтобы защитить США, мы должны гарантировать безопасность Северной Атлантики. Это также возможно только совместно с НАТО. Итак, США имеют прямой интерес в безопасности, чтобы оставаться в НАТО. Долгое время существовал значимый фактор, который мешал: мы, европейцы, тратили слишком мало (денег на оборону. – Ред.). Сейчас мы наверстываем упущенное", – сказал Рютте.
Что предшествовало?
- На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетий экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.
- В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.
Выход США из НАТО
Ранее конгрессмен-республиканец Масси внес законопроект о выходе США из НАТО.
