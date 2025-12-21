Причина - Путін: Рютте розповів, чому так важко закінчити війну в Україні
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що російський диктатор Володимир Путін є головною причиною того, що російсько-українська війна досі триває.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте розповів в інтерв’ю Bild.
Так, на запитання, чому так важко закінчити війну в Україні попри те, що на початку року були великі сподівання на мир, Рютте відповів: "Причина - Путін".
Втрати росіян
Генсек наголосив, що Путін готовий пожертвувати 1,1 млн своїх громадян.
"А цього року він досяг дуже незначного прогресу - мінімальні територіальні здобутки, менше 1% території України порівняно з початком року. І за це, за нашими оцінками, з російського боку загинуло або було поранено до 1,1 млн людей. Це жахливо. Але саме з такою ситуацією ми маємо справу", – додав він.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
- У Єлисейському палаці відреагували на заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.
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Зелені полудурки і надалі з усієї дури винуватять його у війні і тому *******, що за 6 років натворив зебіл. Бо ж вибори можуть бути