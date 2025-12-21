Причина - Путін: Рютте розповів, чому так важко закінчити війну в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що російський диктатор Володимир Путін є головною причиною того, що російсько-українська війна досі триває.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте розповів в інтерв’ю Bild.

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Так, на запитання, чому так важко закінчити війну в Україні попри те, що на початку року були великі сподівання на мир, Рютте відповів: "Причина - Путін".

Втрати росіян

Генсек наголосив, що Путін готовий пожертвувати 1,1 млн своїх громадян.

"А цього року він досяг дуже незначного прогресу - мінімальні територіальні здобутки, менше 1% території України порівняно з початком року. І за це, за нашими оцінками, з російського боку загинуло або було поранено до 1,1 млн людей. Це жахливо. Але саме з такою ситуацією ми маємо справу", – додав він.

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