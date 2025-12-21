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Новини Припинення війни
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Причина - Путін: Рютте розповів, чому так важко закінчити війну в Україні

Рютте про Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що російський диктатор Володимир Путін є головною причиною того, що російсько-українська війна досі триває.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рютте розповів в інтерв’ю Bild.

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Так, на запитання, чому так важко закінчити війну в Україні попри те, що на початку року були великі сподівання на мир, Рютте відповів: "Причина - Путін".

Втрати росіян

Генсек наголосив, що Путін готовий пожертвувати 1,1 млн своїх громадян.

"А цього року він досяг дуже незначного прогресу - мінімальні територіальні здобутки, менше 1% території України порівняно з початком року. І за це, за нашими оцінками, з російського боку загинуло або було поранено до 1,1 млн людей. Це жахливо. Але саме з такою ситуацією ми маємо справу", – додав він.

Також читайте: США та Європа розробили багаторівневі гарантії безпеки для України після миру з РФ, - Bloomberg

Що передувало?

Автор: 

путін володимир (25569) Рютте Марк (729)
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Топ коментарі
+13
балабол. війну закінчити не важко . вимкніть кацапам інтернет та гаджети на андроїт та епл. через 24 години буде мир. але "партнерам "потрібна війна
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21.12.2025 15:59 Відповісти
+9
В 2019 нам розповідали що причина Порошенко
Зелені полудурки і надалі з усієї дури винуватять його у війні і тому *******, що за 6 років натворив зебіл. Бо ж вибори можуть бути
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21.12.2025 16:05 Відповісти
+6
так званій "русскій нарот"-це коллектівне @уйло....насправжді русскіе це назва організованій злочінной группировці....в ніх там кожен-@уйло,як цей вампір якій россіпуетця на купу щурів .
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21.12.2025 16:39 Відповісти

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