1 083 12

Причина - Путин: Рютте рассказал, почему так трудно закончить войну в Украине

Рютте о Путине

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что российский диктатор Владимир Путин является главной причиной того, что российско-украинская война до сих пор продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рютте рассказал в интервью Bild.

Так, на вопрос, почему так трудно закончить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир, Рютте ответил: "Причина - Путин".

Потери россиян

Генсек подчеркнул, что Путин готов пожертвовать 1,1 млн своих граждан.

"А в этом году он достиг очень незначительного прогресса - минимальные территориальные завоевания, менее 1% территории Украины по сравнению с началом года. И за это, по нашим оценкам, с российской стороны погибло или было ранено до 1,1 млн человек. Это ужасно. Но именно с такой ситуацией мы имеем дело", - добавил он.

Что предшествовало?

Автор: 

путин владимир (32574) Рютте Марк (550)
Топ комментарии
+9
балабол. війну закінчити не важко . вимкніть кацапам інтернет та гаджети на андроїт та епл. через 24 години буде мир. але "партнерам "потрібна війна
21.12.2025 15:59 Ответить
+3
В 2019 нам розповідали що причина Порошенко
Зелені полудурки і надалі з усієї дури винуватять його у війні і тому *******, що за 6 років натворив зебіл. Бо ж вибори можуть бути
21.12.2025 16:05 Ответить
+2
Так може пора застосувати "Новачок-2.0"?
21.12.2025 15:57 Ответить
Так може пора застосувати "Новачок-2.0"?
21.12.2025 15:57 Ответить
балабол. війну закінчити не важко . вимкніть кацапам інтернет та гаджети на андроїт та епл. через 24 години буде мир. але "партнерам "потрібна війна
21.12.2025 15:59 Ответить
Потрібно всього лише відключити їм SWIFT, і вони відразу здадуться.
21.12.2025 16:28 Ответить
В 2019 нам розповідали що причина Порошенко
Зелені полудурки і надалі з усієї дури винуватять його у війні і тому *******, що за 6 років натворив зебіл. Бо ж вибори можуть бути
21.12.2025 16:05 Ответить
Порох тримає порох сухим - а раптом проскоче між крапельками...
21.12.2025 16:08 Ответить
Саме так. Щоб з'явився шанс на припинення війни, кремлівське падло має здохнути
21.12.2025 16:07 Ответить
путлєр готовий пожертвувати і 3 - ма і 5 - ма млн тільки б захопити Україну
21.12.2025 16:08 Ответить
диктатори не знають кордонів - йдуть до кінця до плахи!
21.12.2025 16:11 Ответить
Пукін дограється - свої замочать в кремлівському сортирі.
21.12.2025 16:17 Ответить
так званій "русскій нарот"-це коллектівне @уйло....насправжді русскіе це назва організованій злочінной группировці....в ніх там кожен-@уйло,як цей вампір якій россіпуетця на купу щурів .
21.12.2025 16:39 Ответить
як правило перед смертю.у слугів антихриста на землі починається агонія...Відчуваючи приближиння смерті"слуги антихриста" розпочинають кроваві війни,щоб перед смертю напитися людської крові...Куйло не виключення.Щоб Ти плять якнайскоріше втопився в ріках крові безневинно Тобою вбитих українських жертв...як і в крові Твоїх вбивць, котрі теж виконували Твої кровожадні накази вбивати....
21.12.2025 16:43 Ответить
То може замочить гада Путю? В сортирі де-небудь...
21.12.2025 16:54 Ответить
 
 