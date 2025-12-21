Причина - Путин: Рютте рассказал, почему так трудно закончить войну в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что российский диктатор Владимир Путин является главной причиной того, что российско-украинская война до сих пор продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рютте рассказал в интервью Bild.

Так, на вопрос, почему так трудно закончить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир, Рютте ответил: "Причина - Путин".

Потери россиян

Генсек подчеркнул, что Путин готов пожертвовать 1,1 млн своих граждан.

"А в этом году он достиг очень незначительного прогресса - минимальные территориальные завоевания, менее 1% территории Украины по сравнению с началом года. И за это, по нашим оценкам, с российской стороны погибло или было ранено до 1,1 млн человек. Это ужасно. Но именно с такой ситуацией мы имеем дело", - добавил он.

Что предшествовало?