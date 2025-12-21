Причина - Путин: Рютте рассказал, почему так трудно закончить войну в Украине
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что российский диктатор Владимир Путин является главной причиной того, что российско-украинская война до сих пор продолжается.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рютте рассказал в интервью Bild.
Так, на вопрос, почему так трудно закончить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир, Рютте ответил: "Причина - Путин".
Потери россиян
Генсек подчеркнул, что Путин готов пожертвовать 1,1 млн своих граждан.
"А в этом году он достиг очень незначительного прогресса - минимальные территориальные завоевания, менее 1% территории Украины по сравнению с началом года. И за это, по нашим оценкам, с российской стороны погибло или было ранено до 1,1 млн человек. Это ужасно. Но именно с такой ситуацией мы имеем дело", - добавил он.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
- В Елисейском дворце отреагировали на заявление Кремля о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зелені полудурки і надалі з усієї дури винуватять його у війні і тому *******, що за 6 років натворив зебіл. Бо ж вибори можуть бути
до кінцядо плахи!