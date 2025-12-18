США и Европа разработали многоуровневые гарантии безопасности для Украины после мира с РФ, - Bloomberg
США и страны Европы подготовили трехуровневый план гарантий безопасности для Украины. Он включает в себя проработанные и основательные меры, которые должны обеспечить соблюдение любого заключенного мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg.
Гарантии предусматривают эшелонированную оборону Украины
- Согласно плану, 800-тысячная украинская армия будет первой линией обороны и послевоенного сдерживания.
- Союзники продолжат предоставлять ей оружие и другую поддержку, чтобы обеспечить надлежащее оснащение и подготовку.
В рамках текущих переговоров ВСУ примут на себя первый удар в случае возобновления боевых действий. Союзники Киева тем временем немедленно займутся дипломатическим урегулированием, чтобы не допустить эскалации. Но если в течение нескольких дней эти усилия не дадут результата, они предоставят украинской армии военную помощь спомощью ресурсов США, пишет издание.
Роль США и ЕС
- Вашингтон в обычное время будет предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг, отслеживая любые попытки нарушения вдоль демилитаризованной зоны и границ. Речь идет, в частности, и о возможных операциях РФ под чужим флагом.
Согласно согласованному варианту плана, в случае возобновления военных действий США будут содействовать союзникам, сообщили источники Bloomberg.
Вступить же в боевые действия, вероятно, придется солдатам европейского контингента "Коалиции желающих". В мирное время они будут размещены далеко от линии фронта, поддерживая оборонный потенциал и служа дополнительным элементом сдерживания.
Ранее министр армии США Дэн Дрисколл во время переговоров в Киеве пообещал создать на востоке Украины "высшую технологическую демилитаризованную зону - самую мощную линию в мире".
"Многоуровневый подход и обязательства США по гарантиям безопасности вызвали в Украине и Европе оптимизм по поводу того, что мирный план может стать надежным средством сдерживания будущей российской агрессии", - отмечает Bloomberg.
Згідно з узгодженим варіантом плану, у разі відновлення військових дій США сприятимуть союзникам, повідомили джерела Bloomberg.
Вступити ж у бойові дії, ймовірно, доведеться солдатам європейського контингенту "Коаліції охочих". У мирний час вони будуть розміщені далеко від лінії фронту, підтримуючи оборонний потенціал і слугуючи додатковим елементом стримування.
