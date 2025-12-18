РУС
США и Европа разработали многоуровневые гарантии безопасности для Украины после мира с РФ, - Bloomberg

Гарантии безопасности Украины – США и Европа подготовили план

США и страны Европы подготовили трехуровневый план гарантий безопасности для Украины. Он включает в себя проработанные и основательные меры, которые должны обеспечить соблюдение любого заключенного мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Гарантии предусматривают эшелонированную оборону Украины

  • Согласно плану, 800-тысячная украинская армия будет первой линией обороны и послевоенного сдерживания.
  • Союзники продолжат предоставлять ей оружие и другую поддержку, чтобы обеспечить надлежащее оснащение и подготовку.

В рамках текущих переговоров ВСУ примут на себя первый удар в случае возобновления боевых действий. Союзники Киева тем временем немедленно займутся дипломатическим урегулированием, чтобы не допустить эскалации. Но если в течение нескольких дней эти усилия не дадут результата, они предоставят украинской армии военную помощь спомощью ресурсов США, пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин должен знать: если он попытается снова напасть на Украину – последствия будут сокрушительными, - Рютте

Роль США и ЕС

  • Вашингтон в обычное время будет предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг, отслеживая любые попытки нарушения вдоль демилитаризованной зоны и границ. Речь идет, в частности, и о возможных операциях РФ под чужим флагом.

Согласно согласованному варианту плана, в случае возобновления военных действий США будут содействовать союзникам, сообщили источники Bloomberg.

Вступить же в боевые действия, вероятно, придется солдатам европейского контингента "Коалиции желающих". В мирное время они будут размещены далеко от линии фронта, поддерживая оборонный потенциал и служа дополнительным элементом сдерживания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские войска в Украине смогут давать отпор силам РФ. Это есть в гарантиях безопасности, - Мерц

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл во время переговоров в Киеве пообещал создать на востоке Украины "высшую технологическую демилитаризованную зону - самую мощную линию в мире".

"Многоуровневый подход и обязательства США по гарантиям безопасности вызвали в Украине и Европе оптимизм по поводу того, что мирный план может стать надежным средством сдерживания будущей российской агрессии", - отмечает Bloomberg.

Европа (2222) США (28698) война в Украине (7277) гарантии безопасности (358)
+11
Союзники Києва тим часом негайно займуться дипломатичним врегулюванням, щоб не допустити ескалації.
===
Вони там шо, на приколі, чи обкурені?
18.12.2025 20:20 Ответить
+5
Так це ж уже було, в Будапештському меморандумі, Клінтон, Мегі Олбрайт з Обамою, можуть проконсультувати Трампа!!!
18.12.2025 20:21 Ответить
+3
Крім ядерної зброї все обман
18.12.2025 20:20 Ответить
Крім ядерної зброї все обман
18.12.2025 20:20 Ответить
+
американці та європейці не будуть воювати з кацапами, щоб нас захистити, тому відповідальність за виживання України та українців лише на нас самих. Без ядерки та потужного ОПК, русня влаштує новий холокост і знищить українців.
18.12.2025 20:22 Ответить
Як тільки буде перемир'я треба робити Майдан за ядерну зброю
показать весь комментарий
У Вашiнгтонi.
18.12.2025 20:50 Ответить
18.12.2025 20:20 Ответить
Зеленский без Ермака вже постійно вгашений
18.12.2025 20:26 Ответить
18.12.2025 20:21 Ответить
Згідно з планом, 800-тисячна українська армія буде першою лінією оборони та післявоєнного стримування. Союзники продовжать надавати їй зброю та іншу підтримку, щоб забезпечити належне оснащення та підготовку. Джерело: https://censor.net/ua/n3591268

Коротше кажучи, ніц не зміниться, окрім їх чисельності.

Згідно з узгодженим варіантом плану, у разі відновлення військових дій США сприятимуть союзникам, повідомили джерела Bloomberg. Джерело: https://censor.net/ua/n3591268

В принципі, і зараз сприяють, коли продають зброю.

Вступити ж у бойові дії, ймовірно, доведеться солдатам європейського контингенту "Коаліції охочих". У мирний час вони будуть розміщені далеко від лінії фронту, підтримуючи оборонний потенціал і слугуючи додатковим елементом стримування. Джерело: https://censor.net/ua/n3591268

І зараз вони знаходяться далеко від лінії фронту і НЕ слугують елементом стримування.

То де щось нове?
18.12.2025 20:22 Ответить
Насамперед,все залежить від вибору народу в наступних виборах: якщо й надалі оберуть зе,або ще краще -ерма,тоді всі гарантії,хоч і нададуть,дорівнюватимуть нулю.
18.12.2025 20:22 Ответить
Тебе оберуть - якщо будеш балотуаатись ...
А якщо і далі сидітимеш за компом , то тоді вже не ображайся - оберуть тих , хто буде балотуватися !
18.12.2025 20:26 Ответить
Тебе-не тебе,а люди мають пам'ятати:вже два рази ступали на одні ті самі граблі за останні 20 років.Спочатку,за віктора федоровича(не за того,що на нц)-тричі судимого, відверто проросійського,потім за ваза-ще більшого покидька.
Третій раз, на одні ті самі граблі, за короткий проміжок часу,може коштувати існуванню держави-касапи зсередини приберуть правління,буде не до гарантій.
18.12.2025 20:47 Ответить
Яка феєрична дичина - і це писали дорослі люди ?!
"дотримання будь-якої укладеної мирної угоди з Росією" - це що означає ?
"Згідно з планом, 800-тисячна українська армія буде першою лінією оборони та післявоєнного стримування." - а це що означає - тобто в мирний час Україна мусить тримати армію у 800 тис ? Що це , блін , за маячня ?!
18.12.2025 20:23 Ответить
Поки існує расія мирного часу не буде.
18.12.2025 20:25 Ответить
Вона буде завжди .
І мирний час скоро буде ...
Проблєма в тому , що т.зв мирний час для України може бути гіршим за час воєнний ... але в ЗМІ , про це , ніколи не скажуть .
18.12.2025 20:30 Ответить
Лише для еснистів мирний час буде гірший за воєнний,бо їм є що втрачати.
18.12.2025 20:50 Ответить
У твоїй голові расія може й вічно буде існувати. Не заперечую.
18.12.2025 20:51 Ответить
Ця якась дичина. Реально - зелений дегенерат Вава Зеленской скорочує армію по плану *****.. РФ нападає, включається ЗСУ, включаються дипломати (потім швидко відключаються) , потім США надає віськову допомогу - джавеллін, або навть два. Або ні - бо внєзапно своїм не вистачає. Воювати реально за нас ніхто не буде, хто читає західну пресу, добре це знає.
18.12.2025 20:25 Ответить
800-тисячна українська армія буде першою лінією оборони та післявоєнного стримування
Джерело: https://censor.net/ua/n3591268

тобто:
дмб не планується, а навпаки примусова мобілізація з 18 , як в сересері?
тцк отримає друге дихання?
кордони не відкриють?
вибори відміняються?
18.12.2025 20:27 Ответить
800 тис. це багато. Навіть у випадку припинення бойових дій, по домівках зможуть відпустити тільки тих, хто воює, або з часів АТО, або з 22 року. Всі решта - залишаються. Я так зрозумів до того часу, поки тобі не стукне 60 рочків. Можеш навіть не думати про дємбєль.)
18.12.2025 20:38 Ответить
як тільки, відміниться військовий стан, всі мобілізовані будуть демобілізовані!
або почнуться бунти та тотальне сзч!!!!
навіть при ситуації, що конституцією підтерлися!
18.12.2025 20:50 Ответить
Ну и хорошо...
18.12.2025 20:28 Ответить
Не буде скорочення армії, не будуть вступати у бойові дії солдати європейського контингенту,
Ну не буде всього цього ....

бо ху*ло не буде миритися з Україною.
18.12.2025 20:28 Ответить
Той хто реально вірив, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
18.12.2025 20:29 Ответить
Людееее! Вони нас **…ь!!!
18.12.2025 20:29 Ответить
Так а на якому кордоні те 800-тисячне українське військо стоятиме? Без Донбасу? Без чотирьох областей і Криму? Чи на теперішній лінії розмежування?

Повернення окупованих територій, як я розумію, навіть не обговорюється?
18.12.2025 20:29 Ответить
Ну вже я так розумію вирішили ,агресор повинен бути не покараний, а задобрений ...
18.12.2025 20:35 Ответить
Та при зюзі і сирку контратаки подаються в медіа як потужне досягнення.. просто контраатаки, коли захопили вулицю чи село, і генерал посилає на штурм, щоб доповісти наверх
18.12.2025 20:40 Ответить
це ретельно прописаний будапештський меморандум, і не більше того
от чому не хочуть брати Україну в НАТО після припинення бойових дій?
тому що тоді росія не припинить бойових дій

значить, і росія розуміє що тільки прийом України в НАТО убезпечить Україну від подальших війн з росією - тому росія воює зараз "поки дають", бо "потім не дали б"
18.12.2025 20:33 Ответить
Угу якийсь срок проходе союзники кажуть ну у вас же мир чого ми повинні утримувати вашу армію, скоротіть її. А як скоротимо то новий раунд. І це ще "гарний" сценарій на мою думку.
18.12.2025 20:34 Ответить
Кожен рівень повинен бути Потужним!!
Інакше ніякого рехерендуму!!
18.12.2025 20:38 Ответить
Вони що, думають, що це читають винятково дебіли, які не розуміють, що таке "гарантії"?

Гарантії, що у випадку чергової атаки "будуть зібрані консультації"???
18.12.2025 20:42 Ответить
"ЗСУ візьмуть на себе перший удар у разі поновлення бойових дій. Союзники Києва тим часом негайно займуться дипломатичним врегулюванням, щоб не допустити ескалації. Але якщо протягом кількох днів ці зусилля не дадуть результату, вони нададуть українській армії військову допомогу за допомогою ресурсів США, пише видання."

Якщо це гарантії безпеки, я папа римський!
18.12.2025 20:50 Ответить
 
 