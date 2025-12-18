Путин должен знать: если он попытается снова напасть на Украину - последствия будут разрушительными, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины в мирном соглашении должны быть такими, чтобы в случае повторного российского нападения последствия для страны-агрессора были разрушительными.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте сказал в четверг в Польше на пресс-конференции с вице-премьер-министром – министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, информирует Цензор.НЕТ.
Проект гарантий безопасности для Украины
"Остается вопрос: если будет заключено соглашение о долгосрочном прекращении огня или полноценное мирное соглашение, как мы можем предотвратить повторное нападение россиян на Украину? Как мы можем предотвратить повторение того, что произошло после Минских соглашений II в 2014-2015 годах? И именно здесь вступают в действие гарантии безопасности", - рассказал Рютте.
По его словам, сейчас гарантии имеют три уровня:
- Сильные Вооруженные силы Украины как первая линия обороны.
- "Коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции, которая "в течение последних нескольких месяцев разрабатывает, как европейцы могут помочь вместе с Канадой в сохранении мира".
- Участие США.
"Американский президент заявил в августе, что хочет, чтобы США были частью этих гарантий безопасности, и сейчас продолжаются дискуссии о том, что именно это будет означать и как будет работать этот коллективный пакет гарантий безопасности", - сказал Рютте.
Он подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины "чрезвычайно важно.
"Потому что после мирного соглашения, если (членство в) НАТО по практическим причинам сейчас невозможно – как мы можем предотвратить дальнейшее нападение со стороны россиян? Путин должен знать, что после мирного соглашения, если он снова попытается напасть на Украину, реакция будет разрушительной. И именно так мы разрабатываем эти гарантии безопасности", - заверил генсек НАТО.
Кто против членства Украины в НАТО
Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО, он подчеркнул, что принципиальная позиция заключается в том, что любая страна евроатлантического региона может присоединиться, но с практической точки зрения несколько союзников выступают против вступления Украины в Альянс.
Это такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько, - сказал Рютте. - Это ставит перед нами практический вопрос: если с Украиной будет заключено мирное соглашение - прекращение огня или полноценное мирное соглашение - как мы сможем предотвратить повторение нападения россиян на Украину? Как мы сможем предотвратить повторение того, что произошло после Минских соглашений 2014-2015 годов? Именно здесь нужны гарантии безопасности", - добавил генсек.
які саме будуть наслідки? сказав би конкретно: будуть ядерні удари по москві, об'єднані армії України, Європи, США, Японії будуть ******* кацапів до зміни влади.
А прямо зараз не можна? Не до часу? Перший напад легітимний?
Джерело: https://censor.net/ua/n3591241
а що - цей напад вже закінчився ? Тепер можна говорити про новий напад ?
Як в одному бородатому анекдоті, "будєт, как в Одєсє"...