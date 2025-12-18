РУС
1 297 33

Путин должен знать: если он попытается снова напасть на Украину - последствия будут разрушительными, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Гарантии безопасности для Украины в мирном соглашении должны быть такими, чтобы в случае повторного российского нападения последствия для страны-агрессора были разрушительными.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте сказал в четверг в Польше на пресс-конференции с вице-премьер-министром – министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, информирует Цензор.НЕТ.

Проект гарантий безопасности для Украины

"Остается вопрос: если будет заключено соглашение о долгосрочном прекращении огня или полноценное мирное соглашение, как мы можем предотвратить повторное нападение россиян на Украину? Как мы можем предотвратить повторение того, что произошло после Минских соглашений II в 2014-2015 годах? И именно здесь вступают в действие гарантии безопасности", - рассказал Рютте.

По его словам, сейчас гарантии имеют три уровня:

  1. Сильные Вооруженные силы Украины как первая линия обороны.
  2. "Коалиция желающих" под руководством Великобритании и Франции, которая "в течение последних нескольких месяцев разрабатывает, как европейцы могут помочь вместе с Канадой в сохранении мира".
  3. Участие США.

"Американский президент заявил в августе, что хочет, чтобы США были частью этих гарантий безопасности, и сейчас продолжаются дискуссии о том, что именно это будет означать и как будет работать этот коллективный пакет гарантий безопасности", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины "чрезвычайно важно.

"Потому что после мирного соглашения, если (членство в) НАТО по практическим причинам сейчас невозможно – как мы можем предотвратить дальнейшее нападение со стороны россиян? Путин должен знать, что после мирного соглашения, если он снова попытается напасть на Украину, реакция будет разрушительной. И именно так мы разрабатываем эти гарантии безопасности", - заверил генсек НАТО.

Кто против членства Украины в НАТО

Комментируя перспективы вступления Украины в НАТО, он подчеркнул, что принципиальная позиция заключается в том, что любая страна евроатлантического региона может присоединиться, но с практической точки зрения несколько союзников выступают против вступления Украины в Альянс.

Это такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько, - сказал Рютте. - Это ставит перед нами практический вопрос: если с Украиной будет заключено мирное соглашение - прекращение огня или полноценное мирное соглашение - как мы сможем предотвратить повторение нападения россиян на Украину? Как мы сможем предотвратить повторение того, что произошло после Минских соглашений 2014-2015 годов? Именно здесь нужны гарантии безопасности", - добавил генсек.

НАТО (10572) россия (98426) Рютте Марк (548) война в Украине (7277)
Топ комментарии
+12
Пусті розмови для дебілів. Нам не потрібно чекати ще раз, путін ще з минулого разу не отримав належну збройну відповідь НАТО.
18.12.2025 17:37 Ответить
+10
Якиій грізний дядько! А він знає, що ***** майже 4 роки вже нападає?
18.12.2025 17:36 Ответить
+10
Звучить смішно і беззубо. Він напав і перетворив все в руїни. Йому тепер забороняють нападати вдруге?
18.12.2025 17:38 Ответить
18.12.2025 17:36 Ответить
навіть не здогадується.... Там. все у них мирно!
18.12.2025 17:38 Ответить
Сполучені Штати, Угорщина і Словаччина не приймуть вступ України до НАТО - - заявив генсек альянсу Марк Рютте
18.12.2025 17:37 Ответить
18.12.2025 17:37 Ответить
а цього разу ***** все пробачається та дарується донбас та заес?
18.12.2025 17:37 Ответить
Буде грізна прес конференція НАТО яка рішуче засудить...довбні європейські.
18.12.2025 17:38 Ответить
18.12.2025 17:38 Ответить
вообще уже потерялась нить с реальностью. Какой следующий раз если этот хер его знает когда еще закончится
18.12.2025 17:38 Ответить
якщо спробує знову напасти?!!! та він ще нинішній напад не завершив!
18.12.2025 17:41 Ответить
та да ,після Будапешського меморандуму ,наслідкі дійсно ніщивні ...для України ...йдіть нах...не оглядаючись пан Рютте !!!...
18.12.2025 17:42 Ответить
вже були обіцянки про пекельні санкції від сонного Джо в 2021. три року вводив так і не вів !
18.12.2025 17:42 Ответить
казки для даунів

які саме будуть наслідки? сказав би конкретно: будуть ядерні удари по москві, об'єднані армії України, Європи, США, Японії будуть ******* кацапів до зміни влади.
18.12.2025 17:44 Ответить
Їхні обіцяні "наслідки" чимось нагадують обіцяні наслідки імпотента, которий грізно обіцяє, що він в майбутньому ого-го, як .... , одним словом, - Ховайтесь всі! -
18.12.2025 17:46 Ответить
Х.ло вже знає, що ви сцикливі триздоболи, і жаліє що по дурці почав не з НАТО, а з України
18.12.2025 17:48 Ответить
Улюблена пісня західних партнерів "Колись буде"
18.12.2025 17:48 Ответить
ух... як патужно. я мало не повірив.)
18.12.2025 17:51 Ответить
"...щоб в разі повторного російського нападу наслідки для країни-агресорки були руйнівними."

А прямо зараз не можна? Не до часу? Перший напад легітимний?
18.12.2025 17:52 Ответить
Тому Україні потрібна ядерна зброя
18.12.2025 17:52 Ответить
"...якщо знову спробує напарсти". А за те, шо вже, *****, напав - то взагалі нічого не буде? Дебіл, млять! Який же дебіл!
18.12.2025 17:55 Ответить
Такі самі нищівні як після фактичного вбивства кацапами людей на Боїнг МН-17? Рютте,ти ж голландець. Тебе це напряму стосується. Пи₴добол.
18.12.2025 17:56 Ответить
По рівню беззмістовності і абсурдності заяви пан Рютте не поступається таким гігантами політичної думки як трумп і зєльонскій. Ідіотизм завжди був вродженим дефектом розвитку. А Рютте ніби ж не обирався мудрим народом на прямих виборах. Неочікувано.
18.12.2025 17:57 Ответить
Это слова идиота, ***** надо множить на ноль за то что он уже напал на Украину а ни пальчиком ему грозить...
18.12.2025 17:57 Ответить
, щоб в разі повторного російського нападу...
а що - цей напад вже закінчився ? Тепер можна говорити про новий напад ?
18.12.2025 17:59 Ответить
This is enough to make cats lough.
18.12.2025 18:05 Ответить
Шо, введуть 154748 пакет ссанкций?
18.12.2025 18:08 Ответить
Уже всі бачуть ціну вашим нікчемним пугалкам.
18.12.2025 18:08 Ответить
какой наххххх еще раз ????!!!!(((( а с этим разом что нам делать ???? пи... сы !!!(((
18.12.2025 18:15 Ответить
ахахахаххах
18.12.2025 18:24 Ответить
Ага, так його тепер і назовем - Рюгге Нищівний.Він оце так ***** перелякати хотів чи розсмішити?
18.12.2025 18:27 Ответить
Тобто Рютте і не тільки Рютте пропонують дати злочинцю другий шанс напасти. Коли згвалтують твою дочку, наб'ють твоє тупе їбало і пограбують будинок, Рютте, не вимагай покарання для злочинців, поки вони вдруге не зайдуть до тебе "в гості", це твій вибір.
18.12.2025 18:37 Ответить
А зараз пуйло чим займається в Україні?
Як в одному бородатому анекдоті, "будєт, как в Одєсє"...
18.12.2025 18:41 Ответить
Если после перемирия в Украину войдут британские войска, а путин снова начнёт обстреливать нашу страну, последствия действительно могут быть катастрофическими для кремля. В это я верю!
18.12.2025 18:48 Ответить
А ці два напади (14-го та 22- років), а також напад на Сакартвело у 2008-му пан Рютте пуйлові пробачає...
18.12.2025 18:49 Ответить
 
 