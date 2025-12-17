Европа и США разработали предложения плана поддержки послевоенной Украины, - NYT

Американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов для поддержки Украины после возможного заключения "мирного соглашения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает The New York Times по данным источников.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, издание пишет, что впервые за несколько месяцев европейские чиновники заявили о хорошем сотрудничестве с американскими переговорщиками.

Согласно данным, американские и европейские чиновники заявили, что проекты документов по вопросам безопасности были проработаны в ходе более чем восьми часов интенсивных дискуссий с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями Украины в Берлине в воскресенье и понедельник. В переговорах приняли участие руководство и должностные лица по вопросам национальной безопасности из около десятка европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Читайте также: Ничто не указывает на готовность Путина к миру: важно продолжать давление на РФ и военную поддержку Украины, - Схооф

О чем говорится в документах?

Сообщается, что один из проектов документов излагает общие принципы. Они, по словам двух американских чиновников и нескольких европейских дипломатов, являются обязательством, подобным гарантии статьи 5 НАТО, в которой все страны-члены обязуются оказать помощь любой стране, подвергшейся нападению.

Еще одна часть соглашения, которую американские чиновники обозначили как "оперативный документ между военными", содержит более подробную информацию. В ней объясняется, как американские и европейские силы будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы гарантировать, что Россия не попытается снова захватить украинскую территорию в ближайшие годы.

Отмечается, что ни один из проектов документов не был обнародован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские войска в Украине смогут давать отпор силам РФ. Это есть в гарантиях безопасности, - Мерц

"Лица, ознакомленные с ними, заявили, что оперативный проект документа содержит многочисленные конкретные указания, призванные успокоить Украину в различных сценариях возможного вторжения России. Один американский чиновник, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, заявил, что документ является "очень конкретным" в отношении того, как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать Россию, если они произойдут", - говорится в публикации NYT.

Численность ВСУ

По данным издания, первоочередной задачей является план доведения численности ВСУ до "мирного уровня" в 800 000 военнослужащих с современным оборудованием и подготовкой, чтобы они были "мощным сдерживающим фактором для России".

"Для сравнения, армия Германии насчитывает около 180 000 вооруженных военнослужащих", - пишет издание.

В совместном заявлении лидеров 10 европейских стран и высокопоставленных чиновников Европейского Союза отмечается, что создание таких вооруженных сил потребует "постоянной и значительной поддержки" Украины.

Читайте также: Франция требует "надежных" гарантий безопасности Украины перед началом любых переговоров о территории

Один европейский дипломат, по данным NYT, отметил без уточнений, что документ содержит "очень конкретные" детали относительно военной техники, которая нужна Украине.

Размещение иностранных войск

"В проекте документа также указаны детали относительно военных сил под руководством Европы, которые будут помогать Украине, действуя внутри страны для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства.

Чиновники отказались предоставить конкретные данные о том, какие страны разместят войска в Украине, но Зеленский заявил во вторник, что несколько стран пообещали это сделать в частном порядке.

Как ожидается, эти войска будут базироваться на западе Украины, подальше от линии фронта, и будут служить дополнительным средством сдерживания любой будущей агрессии со стороны России", - говорится в публикации NYT.

Смотрите также: Гарантии безопасности от США должны быть сильными, не такими как "Будапешт" или "Минск", - Зеленский. ВИДЕО

Операции РФ под "ложным флагом"

Кроме того, как пишет NYT, в проекте документа подробно описано, как США будут помогать выявлять попытки России создать операции под "ложным флагом", которые могут дать Москве повод для возобновления военных действий. Официальные лица уже годами заявляют, что это типичная тактика России.