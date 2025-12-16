Ничто не указывает на готовность Путина к миру: важно продолжать давление на РФ и военную поддержку Украины, - Схооф

Необходимо продолжать усиливать давление на Россию и поддерживать Украину всеми способами, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявляет готовности к миру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нидерландах во вторник.

Путин не готов к миру

"Остается вопрос, готов ли Путин наконец-то серьезно сделать шаги к миру. Пока что ничего на это не указывает. Вот почему мы должны продолжать усиливать давление на Россию и поддерживать Украину всеми способами, особенно военной поддержкой. Например, мы ускорим выделение 700 миллионов евро в следующем году, и мы уже внесли еще 250 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16 и средств противовоздушной обороны в Соединенных Штатах (инициатива PURL. – Ред.)", - отметил он.

Поддержка Украины

Схооф подчеркнул, что Нидерланды делают все возможное, чтобы как можно быстрее "превратить финансовые обязательства в оборудование, которое можно будет доставить, то, что нужно" Украине.

"Мы должны продолжать предоставлять Украине возможность продолжать эту борьбу, что чрезвычайно важно. Но также для обеспечения мира, восстановления и устойчивости", - добавил он.

