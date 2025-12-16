РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10327 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине Давление на Россию
411 7

Ничто не указывает на готовность Путина к миру: важно продолжать давление на РФ и военную поддержку Украины, - Схооф

Схооф о Путине

Необходимо продолжать усиливать давление на Россию и поддерживать Украину всеми способами, поскольку российский диктатор Владимир Путин не проявляет готовности к миру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нидерландах во вторник.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Путин не готов к миру

"Остается вопрос, готов ли Путин наконец-то серьезно сделать шаги к миру. Пока что ничего на это не указывает. Вот почему мы должны продолжать усиливать давление на Россию и поддерживать Украину всеми способами, особенно военной поддержкой. Например, мы ускорим выделение 700 миллионов евро в следующем году, и мы уже внесли еще 250 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16 и средств противовоздушной обороны в Соединенных Штатах (инициатива PURL. – Ред.)", - отметил он.

Читайте также: Без привлечения РФ к ответственности не может быть справедливого мира, - Схооф

Поддержка Украины

Схооф подчеркнул, что Нидерланды делают все возможное, чтобы как можно быстрее "превратить финансовые обязательства в оборудование, которое можно будет доставить, то, что нужно" Украине.

"Мы должны продолжать предоставлять Украине возможность продолжать эту борьбу, что чрезвычайно важно. Но также для обеспечения мира, восстановления и устойчивости", - добавил он.

Читайте: Вопрос репараций Украине стоит решать после войны, - Схооф

Автор: 

Нидерланды (1685) путин владимир (32555) поддержка (752) Дик Схооф (39)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крім оцього постійного пистіжа можна шось конкретно-пошлемо но допомогу Україні свою задньоприводну армію планокурів наприклад🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.12.2025 15:53 Ответить
Ти гучніше проси, бо з-під мамкіної спідниці тебе погано чути.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:56 Ответить
🤣🤣🤣На відміну від тебе попрошайки я зробив просто зауваження
показать весь комментарий
16.12.2025 15:59 Ответить
Зручно тиснути за рахунок українців, єгеж? Обісрані і обіссяні європейські нездари! Але рано чи пізно хочете ви чи ні то прийдеться і вам воювати і українці вже не допоможуть.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:55 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 15:57 Ответить
Тобто воюйте далі, а ми будемо підкидувати крихти з барського столу щоб ні туди, ні сюди. Бо треба щоб армія орків воювала в Україні і не наближалась до кордонів НАТО.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:57 Ответить
Кордони НАТО, до яких орки тужаться наблизитись, взагалі-то на Заході України. Вочевидь нам всім в Україні теж треба, щоб армія орків до кордонів НАТО не наближалась.
показать весь комментарий
16.12.2025 16:03 Ответить
 
 