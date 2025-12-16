Нічого не вказує на готовність Путіна до миру: важливо продовжувати тиск на РФ та військову підтримку України, - Схооф

Потрібно продовжувати посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну всіма способами, оскільки російський диктатор Володимир Путін не проявляє готовності до миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Нідерландах у вівторок.

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Путін не готовий до миру

"Залишається питання, чи Путін нарешті серйозно готовий зробити кроки до миру. Поки що нічого на це не вказує. Ось чому ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну всіма способами, особливо військовою підтримкою. Наприклад, ми прискоримо виділення 700 мільйонів євро наступного року, і ми вже внесли ще 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для F-16 та засобів протиповітряної оборони у Сполучених Штатах (ініціатива PURL. – Ред.)", - зазначив він.

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Підтримка України

Схооф наголосив, що Нідерланди роблять все можливе, щоб якнайшвидше "перетворити фінансові зобов'язання на обладнання, яке можна буде доставити, те, що потрібно" Україні.

"Ми повинні продовжувати надавати Україні можливість продовжувати цю боротьбу, що є надзвичайно важливим. Але також для забезпечення миру, відновлення та стійкості", - додав він.

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