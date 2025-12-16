Без притягнення РФ до відповідальності не може бути справедливого миру, - Схооф

Після досягнення миру Україна та її партнери мають і надалі системно готуватися до притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію, оскільки такий процес не відбувається сам собою і потребує цілеспрямованих рішень та дій.

Про це повідомив глава уряду Нідерландів Дік Схооф, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Репарації та припинення вогню

"Усі відчувають терміновість, і припинення вогню нарешті здається реальною можливістю", - зауважив прем’єр-міністр за результатами учорашньої зустрічі лідерів у Берліні, додавши, що справедливий і міцний мир вимагає, щоб Росія компенсувала Україні завдану нею шкоду.

"І тому сьогодні ми тут, щоб поговорити про репарації", - зазначив Схооф.

Сьогодні все стосується справедливості, бо без неї не може бути справедливого і міцного миру. Але справедливість не настає автоматично. Нам потрібно закласти основу та підготуватися якомога ретельніше. Сьогодні ми робимо наступний крок. Ми створили Міжнародну комісію з розгляду претензій для України, яка займатиметься компенсацією за шкоду, завдану під час війни", - наголосив Схооф, нагадавши, що щодня в Україні Росія "навмисно бомбардує будинки, руйнує підприємства та інфраструктуру".

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Відкидаючи ідею безкарності для Росії, прем'єр-міністр нагадав, що на ранній стадії повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський закликав Нідерланди взяти на себе ініціативу щодо відновлення справедливості.

Справедливе покарання для РФ

"Ми з ентузіазмом прийняли це запрошення - як і слід було очікувати від країни, де просування міжнародного правопорядку закріплене в Конституції, країни, де знаходиться Гаага, відома як міжнародне місто миру та справедливості, і де з моменту заснування Палацу Миру розташовано безліч міжнародних судів та трибуналів. Сьогодні ми пишаємося тим, що продовжуємо цю спадщину", - підкреслив Схооф.

Він зазначив, що в перший день дипломатичної конференції було прийнято резолюцію з проханням до Нідерландів розташувати у себе Комісію з розгляду претензій для України у межах Ради Європи.

"Само собою зрозуміло, що ми з радістю погоджуємося на це. Уряд Нідерландів розглядає це як логічний наступний крок у тривалому процесі", - зауважив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що Нідерланди співпрацюють з Україною, Радою Європи та країнами, представленими на Конференції, щоб досягти справедливості для України, відзначивши прогрес, зокрема створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, реєстр збитків, а тепер і запуск Комісії з претензій.

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"Ми надсилаємо з Гааги дуже чіткий сигнал про те, що після досягнення миру, справедливості має бути дозволено йти своїм шляхом. І навіть після закінчення війни Україна може продовжувати розраховувати на Нідерланди та всіх інших партнерів, які сьогодні з нами", - підсумував голова уряду Нідерландів.