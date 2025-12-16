Без привлечения РФ к ответственности не может быть справедливого мира, - Схооф

После достижения мира Украина и ее партнеры должны и в дальнейшем системно готовиться к привлечению России к ответственности за вооруженную агрессию, поскольку такой процесс не происходит сам по себе и требует целенаправленных решений и действий.

"Все чувствуют срочность, и прекращение огня наконец кажется реальной возможностью", - отметил премьер-министр по результатам вчерашней встречи лидеров в Берлине, добавив, что справедливый и прочный мир требует, чтобы Россия компенсировала Украине нанесенный ею ущерб.

"И поэтому сегодня мы здесь, чтобы поговорить о репарациях", - отметил Схооф.

Сегодня все касается справедливости, потому что без нее не может быть справедливого и прочного мира. Но справедливость не наступает автоматически. Нам нужно заложить основу и подготовиться как можно тщательнее. Сегодня мы делаем следующий шаг. Мы создали Международную комиссию по рассмотрению претензий для Украины, которая будет заниматься компенсацией за ущерб, нанесенный во время войны", - подчеркнул Схооф, напомнив, что ежедневно в Украине Россия "намеренно бомбит дома, разрушает предприятия и инфраструктуру".

Отвергая идею безнаказанности для России, премьер-министр напомнил, что на ранней стадии полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский призвал Нидерланды взять на себя инициативу по восстановлению справедливости.

"Мы с энтузиазмом приняли это приглашение - как и следовало ожидать от страны, где продвижение международного правопорядка закреплено в Конституции, страны, где находится Гаага, известная как международный город мира и справедливости, и где с момента основания Дворца Мира расположено множество международных судов и трибуналов. Сегодня мы гордимся тем, что продолжаем это наследие", - подчеркнул Схооф.

Он отметил, что в первый день дипломатической конференции была принята резолюция с просьбой к Нидерландам разместить у себя Комиссию по рассмотрению претензий для Украины в рамках Совета Европы.

"Само собой разумеется, что мы с радостью соглашаемся на это. Правительство Нидерландов рассматривает это как логичный следующий шаг в длительном процессе", - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что Нидерланды сотрудничают с Украиной, Советом Европы и странами, представленными на Конференции, чтобы достичь справедливости для Украины, отметив прогресс, в частности создание специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины, реестр убытков, а теперь и запуск Комиссии по претензиям.

"Мы посылаем из Гааги очень четкий сигнал о том, что после достижения мира, справедливости должно быть позволено идти своим путем. И даже после окончания войны Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды и всех других партнеров, которые сегодня с нами", - подытожил глава правительства Нидерландов.