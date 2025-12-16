РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10327 посетителей онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ Трибунал для Путина
470 14

Без привлечения РФ к ответственности не может быть справедливого мира, - Схооф

Трибунал для российских преступников

После достижения мира Украина и ее партнеры должны и в дальнейшем системно готовиться к привлечению России к ответственности за вооруженную агрессию, поскольку такой процесс не происходит сам по себе и требует целенаправленных решений и действий.

Об этом сообщил глава правительства Нидерландов Дик Схооф, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Все чувствуют срочность, и прекращение огня наконец кажется реальной возможностью", - отметил премьер-министр по результатам вчерашней встречи лидеров в Берлине, добавив, что справедливый и прочный мир требует, чтобы Россия компенсировала Украине нанесенный ею ущерб.

"И поэтому сегодня мы здесь, чтобы поговорить о репарациях", - отметил Схооф.

Сегодня все касается справедливости, потому что без нее не может быть справедливого и прочного мира. Но справедливость не наступает автоматически. Нам нужно заложить основу и подготовиться как можно тщательнее. Сегодня мы делаем следующий шаг. Мы создали Международную комиссию по рассмотрению претензий для Украины, которая будет заниматься компенсацией за ущерб, нанесенный во время войны", - подчеркнул Схооф, напомнив, что ежедневно в Украине Россия "намеренно бомбит дома, разрушает предприятия и инфраструктуру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос репараций Украине стоит решать после войны, - Схооф

Отвергая идею безнаказанности для России, премьер-министр напомнил, что на ранней стадии полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский призвал Нидерланды взять на себя инициативу по восстановлению справедливости.

"Мы с энтузиазмом приняли это приглашение - как и следовало ожидать от страны, где продвижение международного правопорядка закреплено в Конституции, страны, где находится Гаага, известная как международный город мира и справедливости, и где с момента основания Дворца Мира расположено множество международных судов и трибуналов. Сегодня мы гордимся тем, что продолжаем это наследие", - подчеркнул Схооф.

Он отметил, что в первый день дипломатической конференции была принята резолюция с просьбой к Нидерландам разместить у себя Комиссию по рассмотрению претензий для Украины в рамках Совета Европы.

"Само собой разумеется, что мы с радостью соглашаемся на это. Правительство Нидерландов рассматривает это как логичный следующий шаг в длительном процессе", - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что Нидерланды сотрудничают с Украиной, Советом Европы и странами, представленными на Конференции, чтобы достичь справедливости для Украины, отметив прогресс, в частности создание специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины, реестр убытков, а теперь и запуск Комиссии по претензиям.

Читайте также: Стармер и Схооф по итогам телефонного разговора: Безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы

"Мы посылаем из Гааги очень четкий сигнал о том, что после достижения мира, справедливости должно быть позволено идти своим путем. И даже после окончания войны Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды и всех других партнеров, которые сегодня с нами", - подытожил глава правительства Нидерландов.

Автор: 

Нидерланды (1685) Дик Схооф (39)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Без притягнення повного знищення РФ до відповідальності не може бути справедливого миру, - Схооф
показать весь комментарий
16.12.2025 15:03 Ответить
+1
Ще ніякого немає, вже почався політ фантазії
показать весь комментарий
16.12.2025 14:59 Ответить
+1
А ЯК ВИ ЦЕ ХОЧЕТЕ ЗРОБИТИ без капітуляції РФ? Якщо у війні замішана вся верхушка і взагалі всі рузкіе на 95%
показать весь комментарий
16.12.2025 15:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще ніякого немає, вже почався політ фантазії
показать весь комментарий
16.12.2025 14:59 Ответить
А ЯК ВИ ЦЕ ХОЧЕТЕ ЗРОБИТИ без капітуляції РФ? Якщо у війні замішана вся верхушка і взагалі всі рузкіе на 95%
показать весь комментарий
16.12.2025 15:02 Ответить
Верхівка буде або засуджена на міжнародному трибуналі, або застрілиться в бункері. Це ж було вже.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:53 Ответить
Без притягнення повного знищення РФ до відповідальності не може бути справедливого миру, - Схооф
показать весь комментарий
16.12.2025 15:03 Ответить
Начебто 28 пунктів передбачають навпаки.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:03 Ответить
Тому що "28 пунктів", це звичайне кацапяче ІПСО. До речі і "пунктів" тих вже не 28, а 19 чи 20.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:49 Ответить
Це в редакції. Русня ще не підтвердила. Навпаки, натякає, що чинною версією є та, де 28, і ані пунктом менше і не словом інакше.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:54 Ответить
На жаль Трамп допоміг рашиському терористу і його його злочиній нациській кліці відчути свою безкарність.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:04 Ответить
Ну трампон же не вічний як і *****.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:28 Ответить
справедливий мир це як справедлива вагітність
показать весь комментарий
16.12.2025 15:07 Ответить
Ще жодного разу! За жодний свій злочин! совок і рашка не були покарані!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 15:13 Ответить
Надо побеждать чтобы ответили, а европейские гомосеки каждый раз проигрывают кацапским дикунам.
показать весь комментарий
16.12.2025 15:30 Ответить
Європейські гомосєкі русню в очечко шпекають)
показать весь комментарий
16.12.2025 15:50 Ответить
Так , трибунал !
Весь світ знає і пам'ятає про Нюрнбегський трибунал і його рішення , ніхто не оскаржує.
Треба добитися аналогічного рішення по росії і росіянах.
Щоб і кожний росіянин знав і пам'ятав про злочини його країни і народу (не тільки путіна !).
показать весь комментарий
16.12.2025 15:27 Ответить
 
 