Європа і США розробили пропозиції плану підтримки післявоєнної України, - NYT

Американські та європейські переговірники напрацювали проєкти двох документів для підтримки України після можливого укладення "мирної угоди".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє The New York Times за даними джерел.

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Що відомо?

Так, видання пише, що вперше за кілька місяців європейські чиновники заявили про хорошу співпрацю з американськими переговірниками.

Згідно з даними, американські та європейські чиновники заявили, що проєкти документів з питань безпеки були опрацьовані під час більш ніж восьми годин інтенсивних дискусій із президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками України в Берліні в неділю та понеділок. У переговорах взяли участь керівництво та посадовці з питань національної безпеки з близько десятка європейських країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією та Великою Британією.

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Про що йдеться в документах?

Повідомляється, що один із проєктів документів викладає загальні принципи. Вони, за словами двох американських посадовців та кількох європейських дипломатів, є зобов'язанням, подібним до гарантії статті 5 НАТО, в якій всі країни-члени зобов'язуються надати допомогу будь-якій країні, яка зазнала нападу.

Ще одна частина угоди, яку американські чиновники означили як "оперативний документ між військовими", містить більш детальну інформацію. У ній пояснюється, як американські та європейські сили співпрацюватимуть з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує знову захопити українську територію найближчими роками.

Зауважується, що жоден з проєктів документів не був оприлюднений.

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"Особи, ознайомлені з ними, заявили, що оперативний проєкт документа містить численні конкретні вказівки, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях можливого вторгнення Росії. Один американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності, заявив, що документ є "дуже конкретним" щодо того, як запобігти подальшим вторгненням і покарати Росію, якщо вони відбудуться", - йдеться в публікації NYT.

Чисельність ЗСУ

За даними видання, першочерговим завданням є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 000 військовослужбовців із сучасними обладнанням і підготовкою, щоб вони були "потужним стримуючим фактором для Росії".

"Для порівняння, армія Німеччини налічує близько 180 000 озброєних військовослужбовців", - пише видання.

У спільній заяві лідерів 10 європейських країн та високопосадовців Європейського Союзу зазначається, що створення таких збройних сил вимагатиме "постійної та значної підтримки" України.

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Один європейський дипломат, за даними NYT, зазначив без уточнень, що документ містить "дуже конкретні" деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні.

Розміщення іноземних військ

"У проєкті документа також зазначені деталі щодо військових сил під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного та морського простору.

Чиновники відмовилися надати конкретні дані про те, які країни розмістять війська в Україні, але Зеленський заявив у вівторок, що кілька країн пообіцяли це зробити в приватному порядку.

Як очікується, ці війська базуватимуться на заході України, подалі від лінії фронту, і слугуватимуть додатковим засобом стримування будь-якої майбутньої агресії з боку Росії", - йдеться в публікації NYT.

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Операції РФ під "фальшивим прапором"

Крім того, як пише NYT, у проєкті документа детально описано, як США допомагатимуть виявляти спроби Росії створити операції під "фальшивим прапором", які можуть дати Москві привід для відновлення військових дій. Офіційні особи вже роками заявляють, що це типова тактика Росії.