Путін має знати: якщо він спробує знову напасти на Україну – наслідки будуть нищівні, - Рютте

Гарантії безпеки для України у мирній угоді мають бути такими, щоб в разі повторного російського нападу наслідки для країни-агресорки були руйнівними.

Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав у четвер в Польщі на пресконференції з віце-прем’єр-міністром – міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камиш, інформує Цензор.НЕТ.

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Проєкт гарантій безпеки для України

"Залишається питання: якщо буде укладено угоду щодо довгострокового припинення вогню чи повноцінну мирну угоду, як ми можемо запобігти повторному нападу росіян на Україну? Як ми можемо запобігти повторенню того, що сталося після Мінських домовленостей II у 2014-2015 роках? І саме тут вступають у дію гарантії безпеки", - розповів Рютте.

За його словами, зараз гарантії мають три рівні:

Сильні Збройні сили України як перша лінія оборони. "Коаліція охочих" під керівництвом Великої Британії та Франції, яка "протягом останніх кількох місяців розробляє, як європейці можуть допомогти разом з Канадою у збереженні миру". Участь США.

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"Американський президент заявив у серпні, що хоче, щоб США були частиною цих гарантій безпеки, і наразі тривають дискусії щодо того, що саме це означатиме і як працюватиме цей колективний пакет гарантій безпеки", - сказав Рютте.

Він наголосив, що обговорення гарантій безпеки для України "надзвичайно важливе.

"Тому що після мирної угоди, якщо (членство в) НАТО з практичних причин зараз неможливе – як ми можемо запобігти подальшому нападу з боку росіян? Путін повинен знати, що після мирної угоди, якщо він знову спробує напасти на Україну, реакція буде руйнівною. І саме так ми розробляємо ці гарантії безпеки", - запевнив генсек НАТО.

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Хто проти членства України в НАТО

Коментуючи перспективи вступу України до НАТО, він наголосив, що принципова позиція полягає в тому, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може приєднатися, але з практичного погляду кілька союзників виступають проти вступу України до Альянсу.

"Це такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина та, можливо, ще кілька. Це залишає перед нами практичне питання: якщо з Україною буде укладено мирну угоду – припинення вогню чи повноцінну мирну угоду – як ми зможемо запобігти повторенню нападу росіян на Україну? Як ми зможемо запобігти повторенню того, що сталося після Мінських домовленостей 2014-2015 років? Саме тут потрібні гарантії безпеки", - додав генсек.

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