УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10656 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в НАТО
2 342 33

Україна не має змінювати Конституцію щодо курсу на НАТО попри позицію США, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський не вважає за необхідне змінювати конституційний курс України на вступ до НАТО попри позицію Сполучених Штатів.

Про це він заявив на пресконференції з медіа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заяви США про НАТО

Зеленський зауважив, що американський скепсис щодо України в НАТО з'явився ще за попередньої адміністрації США. Він, зокрема, заявив, що "прямо ставив запитання, чи може Україна бути в НАТО" експрезиденту Байдену.

"Це було ще до (повномасштабної) війни. Президент Байден мені сказав: "Ні, ви не будете в НАТО". Я повертався до цього питання кожного разу й у когось в Білому домі це вже викликало посмішки", - каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донбас, ЗАЕС і репарації: Зеленський назвав питання, де немає згоди зі США

Аргументів проти членства України йому не наводили:

"Я не розумію, якщо мені кажуть, мовляв, ми в принципі не проти, але ви не будете в НАТО. Бо це означає що хтось проти. І треба відверто говорити, хто проти".

Вибір за українцями

  • Утім, Зеленський нагадав, що мета вступу України до НАТО закріплена у Конституції.

"Я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати Конституцію нашої держави (з цього питання).

Нехай український народ вирішує, що робить з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не (є припустимим внесення таких змін) через заклики Російської Федерації або ще когось. Це наша Конституція і наш курс", - наголосив глава держави, висловивши впевненість, що членство в Альянсі лишається найкращим можливим варіантом гарантій безпеки України.

Також читайте: Україна має отримати сильні гарантії безпеки у разі відмови від НАТО: лише українцям вирішувати, чим жертвувати заради миру, - Каллас

Зеленський також висловив сподівання, що позиція США щодо України в НАТО може змінитися з часом:

"Нас там не бачать, поки що. Все в житті "поки що". Може, в майбутньому зміниться позиція. Ми боремося за гарантії безпеки".

Автор: 

Зеленський Володимир (28214) США (26875) членство в НАТО (1768)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
То чому ж ти ,Зелень Недороблена, запропонував. як "компроміс" задокументувати відмову України від НАТО? Нашому лохторату байки на сцені під оплески розказує, а за лаштунками творить зовсім друге.
показати весь коментар
18.12.2025 16:16 Відповісти
+6
їбанько, ніхто за НАТО не воюють.
воюють щоб ця країна була.
показати весь коментар
18.12.2025 16:36 Відповісти
+6
ну то й харе пудрити собі і нації мозги. Вже навіть незрячим очевидно що ніколи Україну не візьмуть до нато. Ніколи. Як мінімум через США. І про це треба забути.

Единий шанс який буй прой... це сама дибільна ситуація, яка могла бути у вигляді відмовляння від ЯЗ і не продавити у той час на членстві в нато. Тоді це було реально. А вже після, нияких козирів як лю,ить казати Трамп україна не мала і вже не матиме.

Усе фініта ля камедія.
показати весь коментар
18.12.2025 16:50 Відповісти

Завантаження...

 
 