Україна не має змінювати Конституцію щодо курсу на НАТО попри позицію США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський не вважає за необхідне змінювати конституційний курс України на вступ до НАТО попри позицію Сполучених Штатів.
Про це він заявив на пресконференції з медіа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Заяви США про НАТО
Зеленський зауважив, що американський скепсис щодо України в НАТО з'явився ще за попередньої адміністрації США. Він, зокрема, заявив, що "прямо ставив запитання, чи може Україна бути в НАТО" експрезиденту Байдену.
"Це було ще до (повномасштабної) війни. Президент Байден мені сказав: "Ні, ви не будете в НАТО". Я повертався до цього питання кожного разу й у когось в Білому домі це вже викликало посмішки", - каже він.
Аргументів проти членства України йому не наводили:
"Я не розумію, якщо мені кажуть, мовляв, ми в принципі не проти, але ви не будете в НАТО. Бо це означає що хтось проти. І треба відверто говорити, хто проти".
Вибір за українцями
- Утім, Зеленський нагадав, що мета вступу України до НАТО закріплена у Конституції.
"Я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати Конституцію нашої держави (з цього питання).
Нехай український народ вирішує, що робить з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не (є припустимим внесення таких змін) через заклики Російської Федерації або ще когось. Це наша Конституція і наш курс", - наголосив глава держави, висловивши впевненість, що членство в Альянсі лишається найкращим можливим варіантом гарантій безпеки України.
Зеленський також висловив сподівання, що позиція США щодо України в НАТО може змінитися з часом:
"Нас там не бачать, поки що. Все в житті "поки що". Може, в майбутньому зміниться позиція. Ми боремося за гарантії безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
воюють щоб ця країна була.
Единий шанс який буй прой... це сама дибільна ситуація, яка могла бути у вигляді відмовляння від ЯЗ і не продавити у той час на членстві в нато. Тоді це було реально. А вже після, нияких козирів як лю,ить казати Трамп україна не мала і вже не матиме.
Усе фініта ля камедія.