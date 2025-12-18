Україна не має змінювати Конституцію щодо курсу на НАТО попри позицію США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не вважає за необхідне змінювати конституційний курс України на вступ до НАТО попри позицію Сполучених Штатів.

Про це він заявив на пресконференції з медіа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Заяви США про НАТО

Зеленський зауважив, що американський скепсис щодо України в НАТО з'явився ще за попередньої адміністрації США. Він, зокрема, заявив, що "прямо ставив запитання, чи може Україна бути в НАТО" експрезиденту Байдену.

"Це було ще до (повномасштабної) війни. Президент Байден мені сказав: "Ні, ви не будете в НАТО". Я повертався до цього питання кожного разу й у когось в Білому домі це вже викликало посмішки", - каже він.

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Аргументів проти членства України йому не наводили:

"Я не розумію, якщо мені кажуть, мовляв, ми в принципі не проти, але ви не будете в НАТО. Бо це означає що хтось проти. І треба відверто говорити, хто проти".

Вибір за українцями

Утім, Зеленський нагадав, що мета вступу України до НАТО закріплена у Конституції.

"Я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати Конституцію нашої держави (з цього питання).

Нехай український народ вирішує, що робить з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не (є припустимим внесення таких змін) через заклики Російської Федерації або ще когось. Це наша Конституція і наш курс", - наголосив глава держави, висловивши впевненість, що членство в Альянсі лишається найкращим можливим варіантом гарантій безпеки України.

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Зеленський також висловив сподівання, що позиція США щодо України в НАТО може змінитися з часом:

"Нас там не бачать, поки що. Все в житті "поки що". Може, в майбутньому зміниться позиція. Ми боремося за гарантії безпеки".