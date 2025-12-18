Украина не должна менять Конституцию относительно курса на НАТО, несмотря на позицию США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленскийне считает необходимым менять конституционный курс Украины на вступление в НАТО, несмотря на позицию Соединенных Штатов.

Об этом он заявил на пресс-конференции с медиа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Заявления США о НАТО

Зеленский отметил, что американский скепсис по поводу Украины в НАТО появился еще при предыдущей администрации США. Он, в частности, заявил, что "прямо задавал вопрос, может ли Украина быть в НАТО" экс-президенту Байдену.

"Это было еще до (полномасштабной) войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО". Я возвращался к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало улыбки", - говорит он.

Также читайте: США уверены, что Россия примет гарантии безопасности для Киева

Аргументов против членства Украины ему не приводили:

"Я не понимаю, если мне говорят, мол, мы, в принципе, - не против, но вы не будете в НАТО. Потому что это означает, что кто-то - против. И нужно откровенно говорить, кто против".

Выбор за украинцами

Впрочем, Зеленский напомнил, что цель вступления Украины в НАТО закреплена в Конституции.

"Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства (по этому вопросу).

Пусть украинский народ решает, что делать с нашей Конституцией, а не кто-то другой. Точно не (допустимо внесение таких изменений) из-за призывов Российской Федерации или еще кого-то. Это - наша Конституция и наш курс", - подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что членство в Альянсе остается лучшим возможным вариантом гарантий безопасности Украины.

Читайте также: Украина должна получить сильные гарантии безопасности в случае отказа от НАТО: только украинцам решать, чем жертвовать ради мира, - Каллас

Зеленский также выразил надежду, что позиция США по Украине в НАТО может измениться со временем:

"Нас там не видят, пока что. Все в жизни "пока что". Может в будущем позиция изменится. Мы боремся за гарантии безопасности".