Украина не должна менять Конституцию относительно курса на НАТО, несмотря на позицию США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленскийне считает необходимым менять конституционный курс Украины на вступление в НАТО, несмотря на позицию Соединенных Штатов.
Об этом он заявил на пресс-конференции с медиа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Заявления США о НАТО
Зеленский отметил, что американский скепсис по поводу Украины в НАТО появился еще при предыдущей администрации США. Он, в частности, заявил, что "прямо задавал вопрос, может ли Украина быть в НАТО" экс-президенту Байдену.
"Это было еще до (полномасштабной) войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО". Я возвращался к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало улыбки", - говорит он.
Аргументов против членства Украины ему не приводили:
"Я не понимаю, если мне говорят, мол, мы, в принципе, - не против, но вы не будете в НАТО. Потому что это означает, что кто-то - против. И нужно откровенно говорить, кто против".
Выбор за украинцами
- Впрочем, Зеленский напомнил, что цель вступления Украины в НАТО закреплена в Конституции.
"Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства (по этому вопросу).
Пусть украинский народ решает, что делать с нашей Конституцией, а не кто-то другой. Точно не (допустимо внесение таких изменений) из-за призывов Российской Федерации или еще кого-то. Это - наша Конституция и наш курс", - подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что членство в Альянсе остается лучшим возможным вариантом гарантий безопасности Украины.
Зеленский также выразил надежду, что позиция США по Украине в НАТО может измениться со временем:
"Нас там не видят, пока что. Все в жизни "пока что". Может в будущем позиция изменится. Мы боремся за гарантии безопасности".
цікаво, щодо таких висловів зеленського теж буде ініційовано проведення відповідної https://eurosolidarity.org/2025/08/22/tehnologiya-portnova-eks-prokuror-chasiv-yanukovycha-zvynuvachuye-poroshenka-u-pochatku-rosijskoyi-agresiyi/ експертизи.
воюють щоб ця країна була.
тільки кончене може вважати, що вилучення цієї норми з Конституції вплине на закінчення війни.
от навіщо я на такий непотріб час гаю. йди *****, чмошник.
Може, повністю. Кожен день щось окуповують.
>Та і не потрібна розорена теріторія з одними пенсіонерами навіть йому.
тут ресурсів на трильйони долярів.
https://en.wikisource.org/wiki/North_Atlantic_Treaty
Article 5
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_51 Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
Единий шанс який буй прой... це сама дибільна ситуація, яка могла бути у вигляді відмовляння від ЯЗ і не продавити у той час на членстві в нато. Тоді це було реально. А вже після, нияких козирів як лю,ить казати Трамп україна не мала і вже не матиме.
Усе фініта ля камедія.