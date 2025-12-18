РУС
1 338 28

Украина не должна менять Конституцию относительно курса на НАТО, несмотря на позицию США, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленскийне считает необходимым менять конституционный курс Украины на вступление в НАТО, несмотря на позицию Соединенных Штатов.

Об этом он заявил на пресс-конференции с медиа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Заявления США о НАТО

Зеленский отметил, что американский скепсис по поводу Украины в НАТО появился еще при предыдущей администрации США. Он, в частности, заявил, что "прямо задавал вопрос, может ли Украина быть в НАТО" экс-президенту Байдену.

"Это было еще до (полномасштабной) войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО". Я возвращался к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало улыбки", - говорит он.

Также читайте: США уверены, что Россия примет гарантии безопасности для Киева

Аргументов против членства Украины ему не приводили:

"Я не понимаю, если мне говорят, мол, мы, в принципе, - не против, но вы не будете в НАТО. Потому что это означает, что кто-то - против. И нужно откровенно говорить, кто против".

Выбор за украинцами

  • Впрочем, Зеленский напомнил, что цель вступления Украины в НАТО закреплена в Конституции.

"Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства (по этому вопросу).

Пусть украинский народ решает, что делать с нашей Конституцией, а не кто-то другой. Точно не (допустимо внесение таких изменений) из-за призывов Российской Федерации или еще кого-то. Это - наша Конституция и наш курс", - подчеркнул глава государства, выразив уверенность, что членство в Альянсе остается лучшим возможным вариантом гарантий безопасности Украины.

Читайте также: Украина должна получить сильные гарантии безопасности в случае отказа от НАТО: только украинцам решать, чем жертвовать ради мира, - Каллас

Зеленский также выразил надежду, что позиция США по Украине в НАТО может измениться со временем:

"Нас там не видят, пока что. Все в жизни "пока что". Может в будущем позиция изменится. Мы боремся за гарантии безопасности".

Зеленский Владимир (23034) США (28684) членство в НАТО (1580)
+6
ну то й харе пудрити собі і нації мозги. Вже навіть незрячим очевидно що ніколи Україну не візьмуть до нато. Ніколи. Як мінімум через США. І про це треба забути.

Единий шанс який буй прой... це сама дибільна ситуація, яка могла бути у вигляді відмовляння від ЯЗ і не продавити у той час на членстві в нато. Тоді це було реально. А вже після, нияких козирів як лю,ить казати Трамп україна не мала і вже не матиме.

Усе фініта ля камедія.
18.12.2025 16:50 Ответить
+5
їбанько, ніхто за НАТО не воюють.
воюють щоб ця країна була.
18.12.2025 16:36 Ответить
+3
То чому ж ти ,Зелень Недороблена, запропонував. як "компроміс" задокументувати відмову України від НАТО? Нашому лохторату байки на сцені під оплески розказує, а за лаштунками творить зовсім друге.
18.12.2025 16:16 Ответить
НАТО не є панацеєю і гарантією безпеки, бо 5 стаття не зобов'язує воювати чи надавати військову допомогу. Країни можуть реагувати так, як вважають за потрібне (можуть ковдри надіслати)
18.12.2025 16:15 Ответить
Не поширюйте НАТОскептицизм. Людям треба у щось вірити після краху Будапештського папірчика.
18.12.2025 16:28 Ответить
Заспокойтеся, путіну це НАТО не потрібне, це тільки розмови для свого населення,йому потрібна вся Україна , її територія, зона впливу.
18.12.2025 16:24 Ответить
піддержую 100%
18.12.2025 16:36 Ответить
Якщо НАТО розпадеться і сформується Європейський блок (******)- прийдеться вносити зміни в Конституцію...
18.12.2025 16:22 Ответить
Президент Володимир Зеленський не вважає за необхідне змінювати конституційний курс України на вступ до НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3591225

цікаво, щодо таких висловів зеленського теж буде ініційовано проведення відповідної https://eurosolidarity.org/2025/08/22/tehnologiya-portnova-eks-prokuror-chasiv-yanukovycha-zvynuvachuye-poroshenka-u-pochatku-rosijskoyi-agresiyi/ експертизи.
18.12.2025 16:22 Ответить
треба бути наглухо конченим, щоб дійти таких висновків.
показать весь комментарий
18.12.2025 16:31 Ответить
твої коментарі тільки підтверджують те, що ти кончене.
тільки кончене може вважати, що вилучення цієї норми з Конституції вплине на закінчення війни.
от навіщо я на такий непотріб час гаю. йди *****, чмошник.
18.12.2025 16:46 Ответить
***** напало, щоб окупувати Україну, йому пофіг на якусь там статтю Конституції.
показать весь комментарий
>Він не може ії окупувати.

Може, повністю. Кожен день щось окуповують.

>Та і не потрібна розорена теріторія з одними пенсіонерами навіть йому.

тут ресурсів на трильйони долярів.
18.12.2025 17:04 Ответить
кацапи і їхнє ***** напали на нас не з якихось раціональних мотивів (ресурси там чи ще щось). У них якась підсвідома екзистенційна ненависть до всього українського, бажання нас знищити, щоб не було у них джерела дискомфорту.
показать весь комментарий
Підсумовуючи: НАТО це не гарантія і навіть 5-та стаття нічим не зобов'язує і в НАТО Україну не беруть, але треба за будь-яких умов тримати в Конституції право хотіти в НАТО бо НАТО це круто.
показать весь комментарий
Тільки НАТО. Крапка. Це єдина гарантія безпеки.
показать весь комментарий
Єдина гарантія безпеки - власні сили оборони та ядерна зброя. А НАТО - паперовий тигр.

https://en.wikisource.org/wiki/North_Atlantic_Treaty

Article 5

The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_51 Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
18.12.2025 16:55 Ответить
Єдина гарантія безпеки після Будапештського туалетного папірчика. Нічого не поробиш, коли так хочеться вірити у панацею.
показать весь комментарий
Зато хороший привід диктатору у корита сидіти в не відповідати за шашлики і своїх мародерів фсбешних
показать весь комментарий
Молодец Володя! Посылай прапорщика красноффа в каптёрку портянки нюхать! Держись двумя руками за Мерца, Макрона и Стармера. И всё будет Украина!
показать весь комментарий
Вступ до імпотентного НАТО - це останнє, за що треба триматися принципово! Життя українців дорожчі. Тим більше, що Україну у те НАТО ніхто кликати і не збирається, особливо у США. Будуть передумови - вступимо ще, незважаюючи на укладені під примусом угоди, які є нікчемними...
показать весь комментарий
