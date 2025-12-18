США та Європа розробили багаторівневі гарантії безпеки для України після миру з РФ, - Bloomberg

США та країни Європи підготували трирівневий план гарантій безпеки для України. Він включає опрацьовані та ґрунтовні заходи, котрі мають забезпечити дотримання будь-якої укладеної мирної угоди з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg.

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Гарантії передбачають ешелоновану оборону України

Згідно з планом, 800-тисячна українська армія буде першою лінією оборони та післявоєнного стримування. Союзники продовжать надавати їй зброю та іншу підтримку, щоб забезпечити належне оснащення та підготовку.

У рамках поточних переговорів ЗСУ візьмуть на себе перший удар у разі поновлення бойових дій. Союзники Києва тим часом негайно займуться дипломатичним врегулюванням, щоб не допустити ескалації. Але якщо протягом кількох днів ці зусилля не дадуть результату, вони нададуть українській армії військову допомогу за допомогою ресурсів США, пише видання.

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Роль США та ЄС

Вашингтон у звичайний час надаватиме розвіддані та здійснюватиме моніторинг, відстежуючи будь-які спроби порушення вздовж демілітаризованої зони та кордонів. Йдеться, зокрема, і про можливі операції РФ під чужим прапором.

Згідно з узгодженим варіантом плану, у разі відновлення військових дій США сприятимуть союзникам, повідомили джерела Bloomberg.

Вступити ж у бойові дії, ймовірно, доведеться солдатам європейського контингенту "Коаліції охочих". У мирний час вони будуть розміщені далеко від лінії фронту, підтримуючи оборонний потенціал і слугуючи додатковим елементом стримування.

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Раніше міністр армії США Ден Дрісколл під час переговорів у Києві обіцяв створити на сході України "найвищу технологічну демілітаризовану зону – найпотужнішу лінію у світі".

"Багаторівневий підхід і зобов'язання США щодо гарантій безпеки викликали в Україні та Європі оптимізм щодо того, що мирний план може стати надійним засобом стримування майбутньої російської агресії", - зазначає Bloomberg.