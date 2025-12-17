РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11900 посетителей онлайн
Новости Политика США о гражданстве
4 565 8

США расширили список стран с запретом на въезд

Белый дом усилил контроль за въездом иностранцев

Президент США Дональд Трамп ввел новые ограничения на въезд в Соединенные Штаты для граждан еще пяти стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте соответствующей прокламации, обнародованной на сайте Белого дома.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В документе отмечается, что американские власти должны усилить контроль в сфере выдачи виз и иммиграции для защиты национальной безопасности.

"США должны проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграции, чтобы выявить еще до въезда или допуска в Соединенные Штаты иностранных граждан, которые намерены нанести ущерб американцам или нашим национальным интересам", - отмечается в прокламации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия подписала с США пятилетнее соглашение на поставку 2 млрд кубов сжиженного газа

Каких стран касаются новые ограничения

Согласно документу, дополнительные ограничения на въезд введены для граждан следующих государств:

  • Буркина-Фасо

  • Мали

  • Нигер

  • Южный Судан

  • Сирия

Эти страны дополнили перечень из 12 государств, гражданам которых ранее уже был запрещен или существенно ограничен въезд в США.

Отдельно в прокламации указано, что полные ограничения также вводятся для лиц, имеющих проездные документы, выданные Палестинской администрацией.

Читайте: Пентагон готовит сокращение военных командований армии США, - The Washington Post

Ранее введенные запреты

В июне Дональд Трамп подписал прокламацию о полном запрете на въезд в США гражданам 12 стран из-за угроз национальной безопасности. В этот список вошли:

  • Афганистан

  • Мьянма

  • Чад

  • Республика Конго

  • Экваториальная Гвинея

  • Эритрея

  • Гаити

  • Иран

  • Ливия

  • Сомали

  • Судан

  • Йемен

В Белом доме отмечают, что решения принимаются с учетом рисков безопасности и эффективности сотрудничества соответствующих государств с США в сфере контроля за миграционными процессами.

Читайте также: США пообещали Украине гарантии безопасности, подобные ст.5 НАТО, но соглашаться нужно сейчас, - Politico

Автор: 

мигранты (1004) США (28667) ограничение (125)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А рашистів пускає..... даремно.
показать весь комментарий
17.12.2025 01:57 Ответить
Хорошо но мало.
показать весь комментарий
17.12.2025 02:33 Ответить
А чінари і кацапи?
показать весь комментарий
17.12.2025 03:43 Ответить
для Сирії є одне виключення - аль джулані можно.
показать весь комментарий
17.12.2025 05:53 Ответить
Кацапам можна!!! Ось така америка і американці які свідома вибрали риже кацапське чмо..
показать весь комментарий
17.12.2025 06:56 Ответить
ЄС заборонив? Чи вони у них лише гроші відбирають?
показать весь комментарий
17.12.2025 07:29 Ответить
За всі століття воєн напевно тільки дика Європа до цього додумалася. Читав навіть машини відбирають.
показать весь комментарий
17.12.2025 07:34 Ответить
За росію забули, гіршою терористичної країни з дебільним населенням немає
показать весь комментарий
17.12.2025 08:24 Ответить
 
 