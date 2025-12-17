США расширили список стран с запретом на въезд
Президент США Дональд Трамп ввел новые ограничения на въезд в Соединенные Штаты для граждан еще пяти стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тексте соответствующей прокламации, обнародованной на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что американские власти должны усилить контроль в сфере выдачи виз и иммиграции для защиты национальной безопасности.
"США должны проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграции, чтобы выявить еще до въезда или допуска в Соединенные Штаты иностранных граждан, которые намерены нанести ущерб американцам или нашим национальным интересам", - отмечается в прокламации.
Каких стран касаются новые ограничения
Согласно документу, дополнительные ограничения на въезд введены для граждан следующих государств:
-
Буркина-Фасо
-
Мали
-
Нигер
-
Южный Судан
-
Сирия
Эти страны дополнили перечень из 12 государств, гражданам которых ранее уже был запрещен или существенно ограничен въезд в США.
Отдельно в прокламации указано, что полные ограничения также вводятся для лиц, имеющих проездные документы, выданные Палестинской администрацией.
Ранее введенные запреты
В июне Дональд Трамп подписал прокламацию о полном запрете на въезд в США гражданам 12 стран из-за угроз национальной безопасности. В этот список вошли:
-
Афганистан
-
Мьянма
-
Чад
-
Республика Конго
-
Экваториальная Гвинея
-
Эритрея
-
Гаити
-
Иран
-
Ливия
-
Сомали
-
Судан
-
Йемен
В Белом доме отмечают, что решения принимаются с учетом рисков безопасности и эффективности сотрудничества соответствующих государств с США в сфере контроля за миграционными процессами.
