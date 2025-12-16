РУС
Пентагон готовит сокращение военных командований армии США, - The Washington Post

Піт Гегсет

По информации The Washington Post, высокопоставленные чиновники Пентагона готовят план понижения статуса нескольких основных штабов Вооруженных сил США и изменение баланса влияния среди высших генералов. 

Инициатором масштабной консолидации является министр обороны США Пит Хегсет, который стремится сократить количество четырехзвездочных генералов и "нарушить статус-кво" в военном руководстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие командования могут потерять статус

По словам пяти собеседников издания, реформа предусматривает уменьшение роли штаб-квартир:

  • Центрального командования США (CENTCOM),

  • Европейского командования США (EUCOM),

  • Африканского командования США (AFRICOM).

Их планируют перевести под контроль новой структуры — Международного командования США.

Сокращение количества боевых командований

В случае реализации плана количество боевых командований ВС США может сократиться с 11 до 8, что станет одним из самых масштабных изменений в высших эшелонах американской военной иерархии за последние десятилетия.

Также ожидается уменьшение количества четырехзвездочных генералов и адмиралов, которые непосредственно подчиняются министру обороны.

По информации источников, реформа дополняет усилия администрации президента Дональда Трампа по перераспределению ресурсов:

  • с Ближнего Востока и Европы

  • на усиление военного присутствия США в Западном полушарии.

В ближайшие дни председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн должен подробно представить предложение министру обороны.

Читайте также: Хегсет отстранил Дрисколла от мирных переговоров по Украине, - Telegraph

Беспокойство Конгресса

Пентагон пока почти не информировал Конгресс о деталях реформы. Это вызвало беспокойство среди членов комитетов Сената и Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, в частности среди республиканцев.

Также, по данным WP, командование, которое может затронуть реформа, до сих пор ожидает официальных разъяснений.

Решение зависит от Трампа и Хэгсета

Предложенные изменения требуют одобрения министра обороны Пита Хегсета и президента США Дональда Трампа. В случае утверждения они будут включены в Единый план командования Пентагона, который определяет роль и полномочия основных штабов Вооруженных сил США.

Читайте также: Хэгсет планирует ограничить возможности военных жаловаться на командиров, - WP

Автор: 

Пентагон (1510) США (28654) Хегсет Пит (108)
а що так можна було? поскорочувати генералів??? це ж і нам можна всяких адміралів поскорочувати?
16.12.2025 18:39 Ответить
Малохольний дід-педофіл і хронічний алкаш вирішують яких генералів звільнити - америка це заслужила
16.12.2025 18:42 Ответить
Чогож оборони - в них же там армія наступу намалювалась
16.12.2025 18:46 Ответить
Лише на "венесуели_сербії_іраки". Навіть афганським партизанам вони не змогли дати раду.

Але які герої на Голлівуді!
16.12.2025 19:20 Ответить
В США все як і в Україні. Хенералів - дивізії, а рядових не хватає.

Армія Америки стикається з браком рекрутів. За 2023 рік вона набрала лише 75% від запланованої кількості солдатів.
Лише 9% молодих людей зараз виявляють схильність служити, aле кількість молодих людей, які відповідають базовим вимогам для вступу до армії, також скорочується.
Лише 23% американців віком від 17 до 24 років можуть вступити без отримання винятку.
Це менше порівняно з 29% у попередні роки, за даними Пентагону. Ожиріння та вживання наркотиків є поширеними факторами, що дискваліфікують.
16.12.2025 18:46 Ответить
Хай Зєля проведе Трампу експрес-курс в Трускавці як в турборежимі розвалити армію...
16.12.2025 18:49 Ответить
СУПЕР...!!!
І так увесь азіатський та арабський світ РЕГОЧЕ ТРИМАЮЧИСЬ ЗА ЖИВОТИ з НАТО, дементного трампампона та його жовторотих тупорилих РЕЙХ-ФОРМАТОРІВ з консультаціями від фсб...!!!
Увесь СВІТ в очікуванні наступних СЕРІЙ КІНОКОМЕДІЇ "САНТА-ТРАМПАМПОН" з кіностудії "ПРОДАКШИН- ТРАМПАМПОН-STAR" щоб всикатися від сміху з США...!!!
16.12.2025 18:53 Ответить
В Україні більше генералів ніж в США, і це я ще не враховую бригадних....
16.12.2025 18:57 Ответить
хоче здати Тайвань і Україну
16.12.2025 19:06 Ответить
да похоже на это . трамп действует в интересах си и путина.
16.12.2025 19:17 Ответить
Позовите еще русских-пусть вас трахнут на дорожку-додики малохольные.До чего один придурок может за год довести страну
16.12.2025 19:19 Ответить
Ініціатором масштабної консолідації є міністр оборони США Піт Гегсет

Все, як у нас - дебіл з залежністю ініціює доленосні зміни в обороні країни.
16.12.2025 19:20 Ответить
 
 