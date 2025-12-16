Пентагон готовит сокращение военных командований армии США, - The Washington Post

По информации The Washington Post, высокопоставленные чиновники Пентагона готовят план понижения статуса нескольких основных штабов Вооруженных сил США и изменение баланса влияния среди высших генералов.

Инициатором масштабной консолидации является министр обороны США Пит Хегсет, который стремится сократить количество четырехзвездочных генералов и "нарушить статус-кво" в военном руководстве.

Какие командования могут потерять статус

По словам пяти собеседников издания, реформа предусматривает уменьшение роли штаб-квартир:

Центрального командования США (CENTCOM),

Европейского командования США (EUCOM),

Африканского командования США (AFRICOM).

Их планируют перевести под контроль новой структуры — Международного командования США.

Сокращение количества боевых командований

В случае реализации плана количество боевых командований ВС США может сократиться с 11 до 8, что станет одним из самых масштабных изменений в высших эшелонах американской военной иерархии за последние десятилетия.

Также ожидается уменьшение количества четырехзвездочных генералов и адмиралов, которые непосредственно подчиняются министру обороны.

По информации источников, реформа дополняет усилия администрации президента Дональда Трампа по перераспределению ресурсов:

с Ближнего Востока и Европы

на усиление военного присутствия США в Западном полушарии.

В ближайшие дни председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн должен подробно представить предложение министру обороны.

Беспокойство Конгресса

Пентагон пока почти не информировал Конгресс о деталях реформы. Это вызвало беспокойство среди членов комитетов Сената и Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, в частности среди республиканцев.

Также, по данным WP, командование, которое может затронуть реформа, до сих пор ожидает официальных разъяснений.

Решение зависит от Трампа и Хэгсета

Предложенные изменения требуют одобрения министра обороны Пита Хегсета и президента США Дональда Трампа. В случае утверждения они будут включены в Единый план командования Пентагона, который определяет роль и полномочия основных штабов Вооруженных сил США.

