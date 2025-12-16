Пентагон готовит сокращение военных командований армии США, - The Washington Post
По информации The Washington Post, высокопоставленные чиновники Пентагона готовят план понижения статуса нескольких основных штабов Вооруженных сил США и изменение баланса влияния среди высших генералов.
Инициатором масштабной консолидации является министр обороны США Пит Хегсет, который стремится сократить количество четырехзвездочных генералов и "нарушить статус-кво" в военном руководстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Какие командования могут потерять статус
По словам пяти собеседников издания, реформа предусматривает уменьшение роли штаб-квартир:
-
Центрального командования США (CENTCOM),
-
Европейского командования США (EUCOM),
-
Африканского командования США (AFRICOM).
Их планируют перевести под контроль новой структуры — Международного командования США.
Сокращение количества боевых командований
В случае реализации плана количество боевых командований ВС США может сократиться с 11 до 8, что станет одним из самых масштабных изменений в высших эшелонах американской военной иерархии за последние десятилетия.
Также ожидается уменьшение количества четырехзвездочных генералов и адмиралов, которые непосредственно подчиняются министру обороны.
По информации источников, реформа дополняет усилия администрации президента Дональда Трампа по перераспределению ресурсов:
-
с Ближнего Востока и Европы
-
на усиление военного присутствия США в Западном полушарии.
В ближайшие дни председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн должен подробно представить предложение министру обороны.
Беспокойство Конгресса
Пентагон пока почти не информировал Конгресс о деталях реформы. Это вызвало беспокойство среди членов комитетов Сената и Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, в частности среди республиканцев.
Также, по данным WP, командование, которое может затронуть реформа, до сих пор ожидает официальных разъяснений.
Решение зависит от Трампа и Хэгсета
Предложенные изменения требуют одобрения министра обороны Пита Хегсета и президента США Дональда Трампа. В случае утверждения они будут включены в Единый план командования Пентагона, который определяет роль и полномочия основных штабов Вооруженных сил США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але які герої на Голлівуді!
Армія Америки стикається з браком рекрутів. За 2023 рік вона набрала лише 75% від запланованої кількості солдатів.
Лише 9% молодих людей зараз виявляють схильність служити, aле кількість молодих людей, які відповідають базовим вимогам для вступу до армії, також скорочується.
Лише 23% американців віком від 17 до 24 років можуть вступити без отримання винятку.
Це менше порівняно з 29% у попередні роки, за даними Пентагону. Ожиріння та вживання наркотиків є поширеними факторами, що дискваліфікують.
І так увесь азіатський та арабський світ РЕГОЧЕ ТРИМАЮЧИСЬ ЗА ЖИВОТИ з НАТО, дементного трампампона та його жовторотих тупорилих РЕЙХ-ФОРМАТОРІВ з консультаціями від фсб...!!!
Увесь СВІТ в очікуванні наступних СЕРІЙ КІНОКОМЕДІЇ "САНТА-ТРАМПАМПОН" з кіностудії "ПРОДАКШИН- ТРАМПАМПОН-STAR" щоб всикатися від сміху з США...!!!
Все, як у нас - дебіл з залежністю ініціює доленосні зміни в обороні країни.