Пентагон готує скорочення військових командувань армії США, - The Washington Post

За інформацією The Washington Post, високопосадовці Пентагону готують план пониження статусу кількох основних штабів Збройних сил США та зміну балансу впливу серед вищих генералів.

Ініціатором масштабної консолідації є міністр оборони США Піт Гегсет, який прагне скоротити кількість чотиризіркових генералів та "порушити статус-кво" у військовому керівництві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Які командування можуть втратити статус

За словами п’яти співрозмовників видання, реформа передбачає зменшення ролі штаб-квартир:

Центрального командування США (CENTCOM),

Європейського командування США (EUCOM),

Африканського командування США (AFRICOM).

Їх планують перевести під контроль нової структури — Міжнародного командування США.

Скорочення кількості бойових командувань

У разі реалізації плану кількість бойових командувань ЗС США може скоротитися з 11 до 8, що стане однією з наймасштабніших змін у вищих ешелонах американської військової ієрархії за останні десятиліття.

Також очікується зменшення кількості чотиризіркових генералів і адміралів, які безпосередньо підпорядковуються міністру оборони.

За інформацією джерел, реформа доповнює зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з перерозподілу ресурсів:

з Близького Сходу та Європи

на посилення військової присутності США у Західній півкулі.

Найближчими днями голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн має детально представити пропозицію міністру оборони.

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Занепокоєння Конгресу

Пентагон поки що майже не інформував Конгрес про деталі реформи. Це викликало занепокоєння серед членів комітетів Сенату та Палати представників з питань збройних сил, зокрема серед республіканців.

Також, за даними WP, командування, яких може торкнутися реформа, досі очікують на офіційні роз’яснення.

Рішення залежить від Трампа і Гегсета

Запропоновані зміни потребують схвалення міністра оборони Піта Гегсета та президента США Дональда Трампа. У разі затвердження вони будуть включені до Єдиного плану командування Пентагону, який визначає роль і повноваження основних штабів Збройних сил США.

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