Пентагон готує скорочення військових командувань армії США, - The Washington Post
За інформацією The Washington Post, високопосадовці Пентагону готують план пониження статусу кількох основних штабів Збройних сил США та зміну балансу впливу серед вищих генералів.
Ініціатором масштабної консолідації є міністр оборони США Піт Гегсет, який прагне скоротити кількість чотиризіркових генералів та "порушити статус-кво" у військовому керівництві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Які командування можуть втратити статус
За словами п’яти співрозмовників видання, реформа передбачає зменшення ролі штаб-квартир:
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Центрального командування США (CENTCOM),
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Європейського командування США (EUCOM),
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Африканського командування США (AFRICOM).
Їх планують перевести під контроль нової структури — Міжнародного командування США.
Скорочення кількості бойових командувань
У разі реалізації плану кількість бойових командувань ЗС США може скоротитися з 11 до 8, що стане однією з наймасштабніших змін у вищих ешелонах американської військової ієрархії за останні десятиліття.
Також очікується зменшення кількості чотиризіркових генералів і адміралів, які безпосередньо підпорядковуються міністру оборони.
За інформацією джерел, реформа доповнює зусилля адміністрації президента Дональда Трампа з перерозподілу ресурсів:
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з Близького Сходу та Європи
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на посилення військової присутності США у Західній півкулі.
Найближчими днями голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн має детально представити пропозицію міністру оборони.
Занепокоєння Конгресу
Пентагон поки що майже не інформував Конгрес про деталі реформи. Це викликало занепокоєння серед членів комітетів Сенату та Палати представників з питань збройних сил, зокрема серед республіканців.
Також, за даними WP, командування, яких може торкнутися реформа, досі очікують на офіційні роз’яснення.
Рішення залежить від Трампа і Гегсета
Запропоновані зміни потребують схвалення міністра оборони Піта Гегсета та президента США Дональда Трампа. У разі затвердження вони будуть включені до Єдиного плану командування Пентагону, який визначає роль і повноваження основних штабів Збройних сил США.
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