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Новости Политика США о гражданстве Иммиграционная политика Трампа
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Указ Трампа о запрете въезда в США гражданам из 12 стран вступил в силу

Въезд в США - вступил в силу запрет Трампа для граждан 12 стран

9 июня вступил в силу запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну для граждан 12 стран и частичный запрет для граждан еще семи стран. Большинство из них - граждане из Африки и Ближнего Востока.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Новая прокламация, которую Трамп подписал на прошлой неделе, "полностью" ограничивает въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Въезд граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы будет частично ограничен.

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Ранее американский лидер заявил, что в список могут добавить больше стран, поскольку "угрозы появляются во всем мире".

Отмечается, что в отличие от первого запрета на въезд, введенного Трампом во время первого президентского срока в 2017 году, который изначально был направлен против граждан семи стран с мусульманским большинством и был раскритикован как неконституционный "запрет мусульман", новый запрет является более широким, и юридические эксперты заявили, что ожидают, что он выдержит юридические обжалования.

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Издание пишет, что новый запрет не отменяет уже выданные визы гражданам стран из вышеупомянутого списка, однако новые заявки будут отклонять, "если заявитель не соответствует узким критериям для освобождения от запрета".

Путешественники с ранее выданными визами все еще должны иметь возможность въезжать в США даже после того, как запрет вступил в силу.

В видео, опубликованном в среду в социальных сетях, Трамп заявил, что граждане стран, включенных в список запрета, представляют риск "связанный с терроризмом" и "общественной безопасностью", а также риск превышения срока действия визы. Он также отметил, что некоторые из этих стран имеют "несовершенные" системы проверки и отбора или "исторически отказывались" принимать своих граждан обратно.

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Автор: 

иммиграция (51) мигранты (986) США (27156)


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Топ комментарии
+8
Країна з історією емігрантського виникнення зі знищенням аборигенів "ЗАКРИТА НА ПЄРЄУЧЬОТ" . КИМ? - онуком емігранта з Німеччини...
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09.06.2025 16:58 Ответить
+4
Батька максанутого хай не пускають, Африка чекає
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09.06.2025 17:04 Ответить
+4
"трампон " з роду німецьких "ухилянтів".котрі втекли в США.ВІД ПРИЗИВУ В НІМЕЦЬКУ АРМІЮ
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09.06.2025 17:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Треба і наших непримеримих патреотів повертати .. Досить їм любити Україну з за океану .. Пора і повоювати
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09.06.2025 16:57 Ответить
А в США взагалі можлива революція? Зброї там же вистачає. І від Гарварда до Лос Анжелоса народ обожає рудого придурка.
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09.06.2025 17:05 Ответить
Країна з історією емігрантського виникнення зі знищенням аборигенів "ЗАКРИТА НА ПЄРЄУЧЬОТ" . КИМ? - онуком емігранта з Німеччини...
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09.06.2025 16:58 Ответить
Це батьки Рубіо виїхали з Куби в США і тепер заперечують іншим емігрантам.
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09.06.2025 17:06 Ответить
"трампон " з роду німецьких "ухилянтів".котрі втекли в США.ВІД ПРИЗИВУ В НІМЕЦЬКУ АРМІЮ
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09.06.2025 17:13 Ответить
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09.06.2025 17:26 Ответить
Ну ти порівняв мігранта з Німеччини, з мігрантом з Конго чи Еритреї. Це дві великі різниці.
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09.06.2025 17:25 Ответить
США були створені емігрантами з Європи.

Чим менше європейських людей, тим нижче трудова і соціальна дисципліни.

Південні народи менш схильні до дисципліни, їм би покурити бамбук тай потанцювати.

Уявіть майбутнє США і Європи - трущоби, гетто, анархо-соціалізм, все йде до цього.
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09.06.2025 17:56 Ответить
Внуком нелегального иммигранта - которому въезд отклонили, а этот подонок потом поменял букву в паспорте чтобы еще раз подать на въезд.
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09.06.2025 18:20 Ответить
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09.06.2025 16:58 Ответить
Многих эта статья заинтересовала? Чужие проблемы никого не интересуют! Так почему мы думаем, что с нами весь мир "носиться" будет?
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09.06.2025 17:00 Ответить
Ти сам зрозумів що написав. Не будуть допомогати, будуть гинуть, або присмикатися
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09.06.2025 17:06 Ответить
Кто будет?
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09.06.2025 17:08 Ответить
Цікаве ставлення до речей...

А, якщо також цинічно подивится з того боку?

Допомагати рівно настільки, щоб вбивали один одного поки не здуються обидва. Тоді про одних можна просто забути, а з інших можна буде знов качати ресурси за недорого.
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09.06.2025 17:39 Ответить
Батька максанутого хай не пускають, Африка чекає
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09.06.2025 17:04 Ответить
Його в ПАР зачекалися.
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09.06.2025 17:08 Ответить
Пізно...Все одно що надівати маску коли ти вже захворів...
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09.06.2025 17:31 Ответить
Ну список країн адекватний.

Єдине що... бувають же вийнятки типу афганських та іракських перекладачів та їх родин.
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09.06.2025 17:35 Ответить
А ось цікаво - що їм Туркменістан зробив? начебто про нього нічого не чути - ані наркоскандалів, ані терористів якихось... що ж там таке, що Трампону не сподобалось?
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09.06.2025 17:37 Ответить
меня это тоже заинтересовало. Из Туркменистана выехать вообще для граждан проблематично, их не выпускают )))
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09.06.2025 18:21 Ответить
 
 