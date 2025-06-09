Указ Трампа о запрете въезда в США гражданам из 12 стран вступил в силу

9 июня вступил в силу запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну для граждан 12 стран и частичный запрет для граждан еще семи стран. Большинство из них - граждане из Африки и Ближнего Востока.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Новая прокламация, которую Трамп подписал на прошлой неделе, "полностью" ограничивает въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Въезд граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы будет частично ограничен.

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Ранее американский лидер заявил, что в список могут добавить больше стран, поскольку "угрозы появляются во всем мире".

Отмечается, что в отличие от первого запрета на въезд, введенного Трампом во время первого президентского срока в 2017 году, который изначально был направлен против граждан семи стран с мусульманским большинством и был раскритикован как неконституционный "запрет мусульман", новый запрет является более широким, и юридические эксперты заявили, что ожидают, что он выдержит юридические обжалования.

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Издание пишет, что новый запрет не отменяет уже выданные визы гражданам стран из вышеупомянутого списка, однако новые заявки будут отклонять, "если заявитель не соответствует узким критериям для освобождения от запрета".

Путешественники с ранее выданными визами все еще должны иметь возможность въезжать в США даже после того, как запрет вступил в силу.

В видео, опубликованном в среду в социальных сетях, Трамп заявил, что граждане стран, включенных в список запрета, представляют риск "связанный с терроризмом" и "общественной безопасностью", а также риск превышения срока действия визы. Он также отметил, что некоторые из этих стран имеют "несовершенные" системы проверки и отбора или "исторически отказывались" принимать своих граждан обратно.

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