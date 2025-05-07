Администрация Трампа хотела, чтобы Украина принимала депортированных из США мигрантов, - WP

Администрация президента США Дональда Трампа в начале его каденции предложила Украине принять на своей территории депортированных из США иммигрантов из третьих стран.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что предложение было передано украинской стороне в конце января через высокопоставленного американского дипломата. Оно предусматривало размещение в Украине лиц, депортированных из США, которые не являются гражданами Украины, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны и в значительной степени зависит от американской военной и финансовой поддержки.

В документах не указано, как именно отреагировал Киев на это предложение. Известно лишь, что украинский дипломат сообщил посольству США о намерении предоставить ответ после формирования официальной позиции правительства. Двое украинских чиновников, знакомых с ситуацией, отметили, что этот вопрос не обсуждался на самом высоком уровне, и они не знают о каких-либо политических требованиях со стороны США относительно приема депортированных.

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Отмечается, что эта инициатива является частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на расширение масштабов депортации нелегальных мигрантов из США. В рамках этой политики Штаты уже заключили соглашения с несколькими странами Латинской Америки, в частности Сальвадором, Мексикой, Коста-Рикой и Панамой, которые согласились принимать иммигрантов, которые не являются их гражданами.

WP добавляет, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены временного правового статуса для примерно 240 тыс. украинцев, которые выехали в США после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Этот шаг может привести к их депортации.

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