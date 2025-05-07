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Новости Политика США о гражданстве Депортация мигрантов из США
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Администрация Трампа хотела, чтобы Украина принимала депортированных из США мигрантов, - WP

США предлагали Украине принимать депортированных мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа в начале его каденции предложила Украине принять на своей территории депортированных из США иммигрантов из третьих стран.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что предложение было передано украинской стороне в конце января через высокопоставленного американского дипломата. Оно предусматривало размещение в Украине лиц, депортированных из США, которые не являются гражданами Украины, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны и в значительной степени зависит от американской военной и финансовой поддержки.

В документах не указано, как именно отреагировал Киев на это предложение. Известно лишь, что украинский дипломат сообщил посольству США о намерении предоставить ответ после формирования официальной позиции правительства. Двое украинских чиновников, знакомых с ситуацией, отметили, что этот вопрос не обсуждался на самом высоком уровне, и они не знают о каких-либо политических требованиях со стороны США относительно приема депортированных.

Читайте: Трамп о конфликте Индии и Пакистана: Они воюют много веков

Отмечается, что эта инициатива является частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на расширение масштабов депортации нелегальных мигрантов из США. В рамках этой политики Штаты уже заключили соглашения с несколькими странами Латинской Америки, в частности Сальвадором, Мексикой, Коста-Рикой и Панамой, которые согласились принимать иммигрантов, которые не являются их гражданами.

WP добавляет, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены временного правового статуса для примерно 240 тыс. украинцев, которые выехали в США после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Этот шаг может привести к их депортации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пообещали платить по $1 тыс. нелегальным мигрантам за добровольную самодепортацию

Автор: 

мигранты (982) США (26853) Трамп Дональд (5386)


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Топ комментарии
+29
маячня трампа не варта жодних дискусій. Хіба що медичних консіліумів.
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07.05.2025 02:32
+27
Річ про іммігрантів з третіх країн. Достатньо просто уважно прочитати.
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07.05.2025 06:02
+23
Хм-м-м...
Колись індіанцям пропонували за "жовтий метал" скляне намисто.
Наразі нам за користування нашими надрами пропонують прихистити маргіналів, котрим у Штатах нема місця...
Я вже думав, що Рудий Поц () досягнув дна. Каюсь, помилився.
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07.05.2025 02:34
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Правила форума Совет форумчан
Краще хай депортація наших 250 тисяч. Чим мільйонів хрен кого до нас.
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07.05.2025 02:07 Ответить
Та і сумніваюся що він департує наших.
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07.05.2025 02:23 Ответить
Краще для кого? 😂
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07.05.2025 06:36 Ответить
Зі Швецем це рідко - він просить розповсюджувати цю останньою його роботу ян надзвичайно https://www.youtube.com/watch?v=dHQaTdIOLfE важливу
Важно! Трамп активировал Эрдогана / Вдвоем они принудят Путина к миру / №941 / Юрий Швец
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07.05.2025 02:08 Ответить
розповсюджувати маячню - справа невдячна.
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07.05.2025 02:16 Ответить
не чекаю на подяку
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07.05.2025 02:17 Ответить
ну так, у даному випадку не варто.
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07.05.2025 02:19 Ответить
Вам лайк за фінал дикусії!
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07.05.2025 02:29 Ответить
маячня трампа не варта жодних дискусій. Хіба що медичних консіліумів.
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07.05.2025 02:32 Ответить
про бла-бла-бла Трмпа погоджуюсь , хитрозробленність Єрдогана теж є... Але аналізувати треба саме те ,що трамп може отримати від хитрющого Єрдогана палочаку виручалочку - тягучку з перемовинами на своїй території , у той час як збереться з духом Європа без всякої МАЯЧНІ про миротворців НАТОвців , Й Єрдоган не віддасть Крим рашці
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07.05.2025 02:43 Ответить
Трамп у повній сраці з перемовникам Віткоффом а Єрдоган не гірший хитрюга й точно кращий для інтересів України - в чому Швець не правий?
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07.05.2025 02:53 Ответить
найменше у тому, що він займається невдячною справою.. Ну, якщо не рахувати монетизацію.
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07.05.2025 03:08 Ответить
тут без консіліуму наявний кретинизм
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07.05.2025 02:45 Ответить
Як ви поясните те що Швець за весь час війни не зібрав жодної копійки донатів у себе на каналі?
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07.05.2025 02:23 Ответить
всім давно відомо - це через зайву хромосому.
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07.05.2025 02:34 Ответить
В українців вона в нормі. Швець українець.
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07.05.2025 08:29 Ответить
ну так, невиліковно покусаний кацапами ще в часи КДБ.
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07.05.2025 08:36 Ответить
тому що гроші розкрадають, поміч повинна йти фізично на рівні держав, а не грошима.
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07.05.2025 02:59 Ответить
х у йло никто не может зaстaвить кроме си
тaк что не повторяйте больше глупостей
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07.05.2025 03:24 Ответить
И зачем это Си?
У него чёткая позиция, он за мир межу всеми сторонами.
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07.05.2025 08:57 Ответить
Казав Подоляк, що Швець дуж-же неправильний.
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07.05.2025 04:03 Ответить
подоляк з оп і подоляка пропагандон з рашки це рівнозначне.
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07.05.2025 09:36 Ответить
Колись дивився Швєца. Спочаткубуло цікаво, а потім почав помічати, шо його клікбейтні прогнози ніколи не збуваються. Тож перестав його дивитись. Хоча на Трампа він гнав правильно
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07.05.2025 09:04 Ответить
Я пробував дивитися того Швеця, але після двійки-трійки переглядів зрозумів, що то все пустопорожня маячня.
Але "чемпіоном" був Абдрістович, якого мені порадив послухати один мій товариш, ще на початку його кар'єри. Перше відео з ним, я додивився до середини. Товаришу, через деякий час, стало соромно за свою пораду. )))
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07.05.2025 10:27 Ответить
Можу "порекомендувати" ще одного чувака. В Романа Цимбалюка(якого я повністю поважаю) іноді в ефір прилазить лисий дідок в окулярах по фамілії Піонтковський. Фєєричний дєд. Він свої домисли, висмоктані з пальця, видає за істину в останній інстанції з таким видом, ніби він особисто в Пентагоні генералам текст указу надиктовував. Ну і зайве казати шо ніфіга з того не збувалося .
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07.05.2025 10:45 Ответить
Ага. Зробити з України мусорний отстойнік. ПНХ
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07.05.2025 02:14 Ответить
річ про нелегалів-українців, які дуже ******* повчати як вести бойові діі.
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07.05.2025 03:00 Ответить
Річ про іммігрантів з третіх країн. Достатньо просто уважно прочитати.
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07.05.2025 06:02 Ответить
Достатньо просто уважно читати оригинали англійською - там вживано "інші країни" що не виключає нелегалів-українців.
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07.05.2025 09:52 Ответить
"Річ", мля

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07.05.2025 10:34 Ответить
Річ (лат. rei) - справа.
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07.05.2025 11:34 Ответить
ми можемо "необмінних" кацапів підкинути у США, щоб не будувати четвертий табір для полонених. Нє??
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07.05.2025 02:18 Ответить
Украинцы бегут на окупированые теритрии?
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07.05.2025 06:14 Ответить
Ванек, у тебя методичка стариная даунбасская что ли?
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07.05.2025 08:39 Ответить
І що вони у нас робитимуть? Бананів у нас нема... В палатках, узимку, холодно...
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07.05.2025 02:25 Ответить
Та нічого, знайдуть, що робити. У Європі теж з бананами напряг, але хер їх звідти вигониш. А що вони там витворяють, то вже не тільки з преси дізнаємося, а й наші біженці розповідають.
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07.05.2025 07:57 Ответить
У Європі вони живуть приспівуючи: їм надають грошове забезпечення, кожного тижня харчові набори, безкоштовне житло, медичне обслуговування і ще багато всяких ніщяків і при цьому всьому вони ніде не працюють!
Україна зможе всім цим забезпечити нещасних вигнанців зі США?
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07.05.2025 09:05 Ответить
Ви не праві. З бананами в Європі повний порядок. Тож бібізяни живуть як в себе дома. Хоча наприклад в НЛ нічого такого особливого мігранти не роблять.
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07.05.2025 09:16 Ответить
Хм-м-м...
Колись індіанцям пропонували за "жовтий метал" скляне намисто.
Наразі нам за користування нашими надрами пропонують прихистити маргіналів, котрим у Штатах нема місця...
Я вже думав, що Рудий Поц () досягнув дна. Каюсь, помилився.
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07.05.2025 02:34 Ответить
Марґіналів залишуть у США, бо вони мають громадянство. Виганяють з країни тих, хто їхав на заробітки.
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07.05.2025 08:35 Ответить
Ну, якщо їх одразу в піхоту і на фронт, то я не проти.
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07.05.2025 02:48 Ответить
А після війни що зними робити? Наприклад, Франція вже задихається від цих мігрантів.
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07.05.2025 09:08 Ответить
Франція за часи колоній понадавала французького громадянства всіляким алжирам та сенегалам, а тепер задихається не від біженців та імігрантів, а від власних громадян з далеких африканських та азійських провінцій.
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07.05.2025 09:58 Ответить
Більшість планети мріє так "задихатися", як Франція "задихається"...
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07.05.2025 10:36 Ответить
Если бы для этого построили за американский счёт максимум секьюрити тюрьмы, то это было бы здорово. А потом воюй за право выезда, или сиди до второго пришествия за американский счёт
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07.05.2025 02:54 Ответить
Може і непогана ідея. В Україні дуже низька народжуваність, велика частка населення виїхала. Україна не має ставати все більш безлюдною з кожним роком війни - це шлях до поразки.
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07.05.2025 03:10 Ответить
Якщо по домівках ховаються, то навпаки, народжуваність повинна підвищуватися)
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07.05.2025 03:49 Ответить
100% спосіб, зробити третю дитину. Зараз найчастіше народжуються треті діти в сім'ї.
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07.05.2025 08:37 Ответить
москвороте, ЗСУ, це герої, які вас кінчають. Які "раболови"?
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07.05.2025 10:37 Ответить
Тільки є маленька проблема: мігранти народжують багато дітей, але при цьому ніде не працюють і живуть на допомогу на цих же дітей.
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07.05.2025 09:12 Ответить
Такий феномен тільки там, де таку допомогу платять. А це далеко не усюди.
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07.05.2025 09:19 Ответить
Хотіти - нешкідливо. Хоча б здорових венесуельських чоловіків можна було б на м'ясо пустить.
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07.05.2025 03:49 Ответить
Зовсім здурів рудий ідіот.
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07.05.2025 03:56 Ответить
Це ж не по його газонам в Мар-а-Лаго будуть вештатися та качати свої права різнокаліберні обкурені бібізяни.
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07.05.2025 09:58 Ответить
і я навіть більше додам: не виключаю, що таку "пропозицію" Тгимру зробив сам Нелох Боневтік, щоб Тгимр депортував тих 250 тис. українців, які зараз мають захист (який продовжив Відеп) від депортації на найближчий рік. Скоріше всього старий пердун цей захист НЕ продовжить, коли прийде черга знову вирішувати, що робити з тими українцями наступного року і їм всім дружно і разом дадуть ДЕПОРТАЦІЮ!
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07.05.2025 04:35 Ответить
Ну і що? Повернешся в Україну, вступиш до лав ЗСУ.
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07.05.2025 06:15 Ответить
Будеш в Мексіці тростину вирощувати, а не чесати промежину.
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07.05.2025 06:43 Ответить
Цього можна було хотіти, якби усі депортовані були хворі на голову.
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07.05.2025 05:28 Ответить
Ну а що ви очікували?! Що украінці, які під щоденними обстрілами, смертями рідних, зоставшись без житла, будуть тут сльози проливати за вас... Чудні люди...
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07.05.2025 08:16 Ответить
Ідеї Трампа смішать, - і такі похмурі коментарі упродовж ночі. Скоро відчиняться заклади з піднімаючими настрій факторами. Доброго дня!😊
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07.05.2025 06:35 Ответить
А трамп реальний дібіл, він міг би гармонійно вписатись в адміністрацію зеленського...
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07.05.2025 06:35 Ответить
Хіба шо очолити
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07.05.2025 06:47 Ответить
замість дєрьмака?
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07.05.2025 10:38 Ответить
Без питань, можна приймати чоловіків і членів їх родин. Якщо чоловік віком від 18-45р. придатні до служби за умови підписання контракту з силами оборони на термін від 3 років. Як у Іноземному Легіоні республіки Франція. Після виконання контракту терміном мінімум 5 років, видавати громадянство їм і членам їх родин. В разі загибелі, або каліцтва під час виконання контракту (повʼязаного з захистом Батьківщини), також члени родини: діти, дружина, батьки, рідні брати(якщо їм не виповнилося 18р)і сестри теж можуть отримати громадянство.
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07.05.2025 07:12 Ответить
залиште їх собі, дібіли
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07.05.2025 07:15 Ответить
Україна не сметник, як сша. Залиште собі. І взагалі це сюр шо країна створенная мігрантами депортує мігрантів.
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07.05.2025 07:21 Ответить
Не розумію, чому трумп намагається депортувати мігрантів кудись у треті країни, а не назад до їхніх рідних країн? Чи він так надає біженцям захист?
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07.05.2025 10:07 Ответить
Тому шо там, на їх батьківщине вони нах никому не потрібні і їх не приймуть, а Труп, як і любий гопник-полудурнк може наїзжати тільки на тіх хто слабійший.
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07.05.2025 11:23 Ответить
Це треба повним ідіотом бути, що б в країну яка веде війну з найкривавішим ворогом в якій понад 5 мільйонів внутрішньо переміщиних осіб, ще стільки біженців перебуває за кордоном і їй пропонують прийняти нелегалів з США.
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07.05.2025 08:17 Ответить
Через окопи.
Велком.
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07.05.2025 08:34 Ответить
У турків є вже досвід, хай Ердоган бере собі
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07.05.2025 08:55 Ответить
трамп вважає що Україна це відстойна яма. союзничка маємо.
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07.05.2025 09:26 Ответить
А чому не в Сектор Гази?
За словами ганДонні, "Це було чудове рішення!"
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07.05.2025 09:57 Ответить
Табори для депортованих будувати поруч з лінією зіткнення чи у прифронтових селах. І дати працю на розмінуванні.
Ненуачо, війна йде!
Хоча... Трумп з пуйлом тільки зрадіють, а бідолашні мексиканці та венесуельці не винні у нашій війні. Тож хай вдома сидять.
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07.05.2025 10:04 Ответить
Давай ще ти будеш срати українцям в руки і ми будемо виносити пішком це в Україну?
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07.05.2025 11:26 Ответить
Який подарунок від діда Сема !
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07.05.2025 11:49 Ответить
 
 