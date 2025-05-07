Администрация Трампа хотела, чтобы Украина принимала депортированных из США мигрантов, - WP
Администрация президента США Дональда Трампа в начале его каденции предложила Украине принять на своей территории депортированных из США иммигрантов из третьих стран.
Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что предложение было передано украинской стороне в конце января через высокопоставленного американского дипломата. Оно предусматривало размещение в Украине лиц, депортированных из США, которые не являются гражданами Украины, несмотря на то, что страна находится в состоянии войны и в значительной степени зависит от американской военной и финансовой поддержки.
В документах не указано, как именно отреагировал Киев на это предложение. Известно лишь, что украинский дипломат сообщил посольству США о намерении предоставить ответ после формирования официальной позиции правительства. Двое украинских чиновников, знакомых с ситуацией, отметили, что этот вопрос не обсуждался на самом высоком уровне, и они не знают о каких-либо политических требованиях со стороны США относительно приема депортированных.
Отмечается, что эта инициатива является частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на расширение масштабов депортации нелегальных мигрантов из США. В рамках этой политики Штаты уже заключили соглашения с несколькими странами Латинской Америки, в частности Сальвадором, Мексикой, Коста-Рикой и Панамой, которые согласились принимать иммигрантов, которые не являются их гражданами.
WP добавляет, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены временного правового статуса для примерно 240 тыс. украинцев, которые выехали в США после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Этот шаг может привести к их депортации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Важно! Трамп активировал Эрдогана / Вдвоем они принудят Путина к миру / №941 / Юрий Швец
тaк что не повторяйте больше глупостей
У него чёткая позиция, он за мир межу всеми сторонами.
Але "чемпіоном" був Абдрістович, якого мені порадив послухати один мій товариш, ще на початку його кар'єри. Перше відео з ним, я додивився до середини. Товаришу, через деякий час, стало соромно за свою пораду. )))
Україна зможе всім цим забезпечити нещасних вигнанців зі США?
Колись індіанцям пропонували за "жовтий метал" скляне намисто.
Наразі нам за користування нашими надрами пропонують прихистити маргіналів, котрим у Штатах нема місця...
Я вже думав, що Рудий Поц () досягнув дна. Каюсь, помилився.
Велком.
За словами ганДонні, "Це було чудове рішення!"
Ненуачо, війна йде!
Хоча... Трумп з пуйлом тільки зрадіють, а бідолашні мексиканці та венесуельці не винні у нашій війні. Тож хай вдома сидять.