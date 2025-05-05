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Новости Политика США о гражданстве Депортация мигрантов из США
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США пообещали платить по $1 тыс. нелегальным мигрантам за добровольную самодепортацию

США предлагают платить нелегальным мигрантам за возвращение на родину

Министерство внутренней безопасности США объявило о программе поощрения нелегальных мигрантов к добровольному возвращению на родину. За самостоятельное решение покинуть страну нелегалам обещают денежную выплату в размере 1000 долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной безопасности США (DHS).

"Любой нелегал, который воспользуется мобильным приложением CBP Home App для самодепортации, также получит финансовую поддержку в размере 1000 долларов, которая будет выплачена после того, как его возвращение в родную страну будет подтверждено через приложение. Самодепортация - это достойный способ покинуть США, который позволит нелегалам избежать встречи с Иммиграционной и таможенной службой США (ICE)", - говорится в сообщении.

В ведомстве посчитали, что даже с учетом выплат в размере 1000 долларов расходы на депортацию сократятся примерно на 70%. Сейчас средняя стоимость задержания и выдворения одного нелегального мигранта из США составляет 17 121 доллар.

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В министерстве уже отчитались о первой успешной выплате.

В частности, программой воспользовался нелегальный мигрант, который получил компенсацию за билет из Чикаго в Гондурас. Отмечают, что дополнительные билеты уже забронированы на эту и следующую неделю.

"Если вы находитесь здесь нелегально, самодепортация является лучшим, самым безопасным и эффективным способом покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста. Сейчас DHS предлагает нелегальным мигрантам финансовую помощь на проезд и стипендию для возвращения на родину через мобильное приложение CBP Home App. Это самый безопасный вариант для наших правоохранителей, иностранцев и 70% экономии для американских налогоплательщиков. Загрузите мобильное приложение CBP Home App сегодня и депортируйтесь", - рассказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

В ведомстве добавили, что участие в программе может помочь сохранить возможность легального въезда в США в будущем.

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Автор: 

депортация (682) мигранты (981) нелегалы (452) США (26844)


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Топ комментарии
+1
В старі добрі часи коли я ще не народився, американці знайшли б спосбі як би того мігранта надурити на гроші і щоб той ще сидів в США і працював на благо капіталізму.
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05.05.2025 20:43
+1
Запропонуйте хоч половину рузьким за добровільне самозарізання!
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05.05.2025 20:48
+1
Два варіанти:

1. Дауни, які потенційні можливості продадуть за 1К баксів.
Має місце бути. У нас такі довбойоби голосували за ЗЄ та отримували "тисячу ЗЄ".

2. Хитрі мексиканці, які візмуть тисячу, виїдуть і в'їдуть назад через тиждень на іншому відтинку кордону.
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05.05.2025 20:50
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Правила форума Совет форумчан
В старі добрі часи коли я ще не народився, американці знайшли б спосбі як би того мігранта надурити на гроші і щоб той ще сидів в США і працював на благо капіталізму.
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05.05.2025 20:43 Ответить
Швеція дає 32 тис євро нелегалу за виїзд з країни - до шведів потрібно було рватися
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05.05.2025 20:44 Ответить
Да не, такие деньги наверное дают только тем кто уже корочки получил, иначе там бы все были бы уже
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05.05.2025 20:52 Ответить
Вони теж давали 1 тис євро - ніхто не рипнувся - підняли в 32р - так - це вже обілеченим - я промахнувся - сказав - нелегали
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05.05.2025 20:56 Ответить
Запропонуйте хоч половину рузьким за добровільне самозарізання!
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05.05.2025 20:48 Ответить
Два варіанти:

1. Дауни, які потенційні можливості продадуть за 1К баксів.
Має місце бути. У нас такі довбойоби голосували за ЗЄ та отримували "тисячу ЗЄ".

2. Хитрі мексиканці, які візмуть тисячу, виїдуть і в'їдуть назад через тиждень на іншому відтинку кордону.
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05.05.2025 20:50 Ответить
АХАХХХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХ - 1000!!!! дол. АЖ 1000. *******
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05.05.2025 20:55 Ответить
Зарплата за тиждень🤣🤣🤣
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05.05.2025 21:27 Ответить
Гондурасець полетів до дому щоб відвідати родину,пізніше повернеться
Друге-Трамп хоче що б всі заводи переїхали в Штати.Хто буде працювати?
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05.05.2025 20:57 Ответить
американці, при потребі будуть по контрактах наймати кваліфікованих працівників, зза меж, які будуть виїзджати після контракту, а нелегали працювати не будуть.
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05.05.2025 21:34 Ответить
Залучив би краще, старий Трамп з ДержДепом, нелегалів-мігрантів, на відновлення отої тюрми, в Алькатрасі!!
Ну, чим дитя не бавилося, аби не гадило прилюдно!
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05.05.2025 20:58 Ответить
деякі емігранти на батьківщині на штуку баксів можуть пів країни купити...
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05.05.2025 21:01 Ответить
Мігранти,які туди приїздять,привозять не лише своє тіло,а і культуру,спосіб життя,який вони сповідували дома.Тому таких хочуть спекатись,це не означає,що всіх.Та,навряд чи хто зголоситься: куди поїхати-додому,назад до злиднів.
Сусід виїхав в Нью-Йорк,пише,що живе недалеко від Бруклінського мосту,фоткається там,навряд чи вже повернеться і за великі гроші.
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05.05.2025 21:09 Ответить
За штуку баксів повернутися в рідне Ель Мєждужопʼє? Шоби шо?
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05.05.2025 21:11 Ответить
КАЖДЫЙ ЯНКИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЛЕГАЛЬНЫМ МИГРАНТОМ-ОККУПАНТОМ НА ЭТОМ КОНТИНЕНТЕ, КАК И ТЕ ЛАТИНОАМЕРИКОСЫ, КАК И ПРИШЛЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ОККУПАНТЫ В АВСТРАЛИЮ, «НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ» И ТД.
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05.05.2025 21:13 Ответить
1000$ - це ні про що навіть для нелегала.
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05.05.2025 21:14 Ответить
Можна з Мексики тунелями тунелями каруселі влаштовувати щодня. І бабло качати)
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05.05.2025 22:04 Ответить
 
 