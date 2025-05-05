США пообещали платить по $1 тыс. нелегальным мигрантам за добровольную самодепортацию
Министерство внутренней безопасности США объявило о программе поощрения нелегальных мигрантов к добровольному возвращению на родину. За самостоятельное решение покинуть страну нелегалам обещают денежную выплату в размере 1000 долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной безопасности США (DHS).
"Любой нелегал, который воспользуется мобильным приложением CBP Home App для самодепортации, также получит финансовую поддержку в размере 1000 долларов, которая будет выплачена после того, как его возвращение в родную страну будет подтверждено через приложение. Самодепортация - это достойный способ покинуть США, который позволит нелегалам избежать встречи с Иммиграционной и таможенной службой США (ICE)", - говорится в сообщении.
В ведомстве посчитали, что даже с учетом выплат в размере 1000 долларов расходы на депортацию сократятся примерно на 70%. Сейчас средняя стоимость задержания и выдворения одного нелегального мигранта из США составляет 17 121 доллар.
В министерстве уже отчитались о первой успешной выплате.
В частности, программой воспользовался нелегальный мигрант, который получил компенсацию за билет из Чикаго в Гондурас. Отмечают, что дополнительные билеты уже забронированы на эту и следующую неделю.
"Если вы находитесь здесь нелегально, самодепортация является лучшим, самым безопасным и эффективным способом покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста. Сейчас DHS предлагает нелегальным мигрантам финансовую помощь на проезд и стипендию для возвращения на родину через мобильное приложение CBP Home App. Это самый безопасный вариант для наших правоохранителей, иностранцев и 70% экономии для американских налогоплательщиков. Загрузите мобильное приложение CBP Home App сегодня и депортируйтесь", - рассказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
В ведомстве добавили, что участие в программе может помочь сохранить возможность легального въезда в США в будущем.
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1. Дауни, які потенційні можливості продадуть за 1К баксів.
Має місце бути. У нас такі довбойоби голосували за ЗЄ та отримували "тисячу ЗЄ".
2. Хитрі мексиканці, які візмуть тисячу, виїдуть і в'їдуть назад через тиждень на іншому відтинку кордону.
Друге-Трамп хоче що б всі заводи переїхали в Штати.Хто буде працювати?
Ну, чим дитя не бавилося, аби не гадило прилюдно!
Сусід виїхав в Нью-Йорк,пише,що живе недалеко від Бруклінського мосту,фоткається там,навряд чи вже повернеться і за великі гроші.