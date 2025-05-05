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Новини Політика США щодо мігрантів Депортація мігрантів із США
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США пообіцяли платити по $1 тис. нелегальним мігрантам за добровільну самодепортацію

США пропонують платити нелегальним мігрантам за повернення на батьківщину

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про програму заохочення нелегальних мігрантів до добровільного повернення на батьківщину. За самостійне рішення покинути країну нелегалам обіцяють грошову виплату в розмірі 1000 доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства національної безпеки США (DHS).

"Будь-який нелегал, який скористається мобільним додатком CBP Home App для самодепортації, також отримає фінансову підтримку в розмірі 1000 доларів, яка буде виплачена після того, як його повернення до рідної країни буде підтверджено через додаток. Самодепортація –– це гідний спосіб покинути США, який дозволить нелегалам уникнути зустрічі з Імміграційною та митною службою США (ICE)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві порахували, що навіть з урахуванням виплат розміром 1000 доларів витрати на депортацію скоротяться приблизно на 70%. Зараз середня вартість затримання й видворення одного нелегального мігранта із США становить 17 121 долар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США планують депортувати 1 млн мігрантів за рік. Це буде найбільша операція в історії, - WP

У міністерстві вже прозвітували про першу успішну виплату.

Так, програмою скористався нелегальний мігрант, який отримав компенсацію за квиток із Чикаго до Гондурасу. Зазначають, що додаткові квитки вже заброньовані на цей та наступний тиждень.

"Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація є найкращим, найбезпечнішим і найефективнішим способом залишити Сполучені Штати, щоб уникнути арешту. Зараз DHS пропонує нелегальним мігрантам фінансову допомогу на проїзд та стипендію для повернення на батьківщину через мобільний додаток CBP Home App. Це найбезпечніший варіант для наших правоохоронців, іноземців та 70% економії для американських платників податків. Завантажте мобільний додаток CBP Home App сьогодні та депортуйтеся", - розповіла міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

У відомстві додали, що участь у програмі може допомогти зберегти можливість легального в'їзду до США в майбутньому.

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Автор: 

депортація (724) мігранти (1110) нелегали (383) США (23043)


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Топ коментарі
+1
В старі добрі часи коли я ще не народився, американці знайшли б спосбі як би того мігранта надурити на гроші і щоб той ще сидів в США і працював на благо капіталізму.
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05.05.2025 20:43
+1
Запропонуйте хоч половину рузьким за добровільне самозарізання!
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05.05.2025 20:48
+1
Два варіанти:

1. Дауни, які потенційні можливості продадуть за 1К баксів.
Має місце бути. У нас такі довбойоби голосували за ЗЄ та отримували "тисячу ЗЄ".

2. Хитрі мексиканці, які візмуть тисячу, виїдуть і в'їдуть назад через тиждень на іншому відтинку кордону.
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05.05.2025 20:50
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В старі добрі часи коли я ще не народився, американці знайшли б спосбі як би того мігранта надурити на гроші і щоб той ще сидів в США і працював на благо капіталізму.
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05.05.2025 20:43 Відповісти
Швеція дає 32 тис євро нелегалу за виїзд з країни - до шведів потрібно було рватися
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05.05.2025 20:44 Відповісти
Да не, такие деньги наверное дают только тем кто уже корочки получил, иначе там бы все были бы уже
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05.05.2025 20:52 Відповісти
Вони теж давали 1 тис євро - ніхто не рипнувся - підняли в 32р - так - це вже обілеченим - я промахнувся - сказав - нелегали
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05.05.2025 20:56 Відповісти
Запропонуйте хоч половину рузьким за добровільне самозарізання!
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05.05.2025 20:48 Відповісти
Два варіанти:

1. Дауни, які потенційні можливості продадуть за 1К баксів.
Має місце бути. У нас такі довбойоби голосували за ЗЄ та отримували "тисячу ЗЄ".

2. Хитрі мексиканці, які візмуть тисячу, виїдуть і в'їдуть назад через тиждень на іншому відтинку кордону.
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05.05.2025 20:50 Відповісти
АХАХХХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХ - 1000!!!! дол. АЖ 1000. *******
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05.05.2025 20:55 Відповісти
Зарплата за тиждень🤣🤣🤣
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05.05.2025 21:27 Відповісти
Гондурасець полетів до дому щоб відвідати родину,пізніше повернеться
Друге-Трамп хоче що б всі заводи переїхали в Штати.Хто буде працювати?
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05.05.2025 20:57 Відповісти
американці, при потребі будуть по контрактах наймати кваліфікованих працівників, зза меж, які будуть виїзджати після контракту, а нелегали працювати не будуть.
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05.05.2025 21:34 Відповісти
Залучив би краще, старий Трамп з ДержДепом, нелегалів-мігрантів, на відновлення отої тюрми, в Алькатрасі!!
Ну, чим дитя не бавилося, аби не гадило прилюдно!
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05.05.2025 20:58 Відповісти
деякі емігранти на батьківщині на штуку баксів можуть пів країни купити...
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05.05.2025 21:01 Відповісти
Мігранти,які туди приїздять,привозять не лише своє тіло,а і культуру,спосіб життя,який вони сповідували дома.Тому таких хочуть спекатись,це не означає,що всіх.Та,навряд чи хто зголоситься: куди поїхати-додому,назад до злиднів.
Сусід виїхав в Нью-Йорк,пише,що живе недалеко від Бруклінського мосту,фоткається там,навряд чи вже повернеться і за великі гроші.
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05.05.2025 21:09 Відповісти
За штуку баксів повернутися в рідне Ель Мєждужопʼє? Шоби шо?
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05.05.2025 21:11 Відповісти
КАЖДЫЙ ЯНКИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЛЕГАЛЬНЫМ МИГРАНТОМ-ОККУПАНТОМ НА ЭТОМ КОНТИНЕНТЕ, КАК И ТЕ ЛАТИНОАМЕРИКОСЫ, КАК И ПРИШЛЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ОККУПАНТЫ В АВСТРАЛИЮ, «НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ» И ТД.
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05.05.2025 21:13 Відповісти
1000$ - це ні про що навіть для нелегала.
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05.05.2025 21:14 Відповісти
Можна з Мексики тунелями тунелями каруселі влаштовувати щодня. І бабло качати)
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05.05.2025 22:04 Відповісти
 
 