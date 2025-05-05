США пообіцяли платити по $1 тис. нелегальним мігрантам за добровільну самодепортацію

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про програму заохочення нелегальних мігрантів до добровільного повернення на батьківщину. За самостійне рішення покинути країну нелегалам обіцяють грошову виплату в розмірі 1000 доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства національної безпеки США (DHS).

"Будь-який нелегал, який скористається мобільним додатком CBP Home App для самодепортації, також отримає фінансову підтримку в розмірі 1000 доларів, яка буде виплачена після того, як його повернення до рідної країни буде підтверджено через додаток. Самодепортація –– це гідний спосіб покинути США, який дозволить нелегалам уникнути зустрічі з Імміграційною та митною службою США (ICE)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві порахували, що навіть з урахуванням виплат розміром 1000 доларів витрати на депортацію скоротяться приблизно на 70%. Зараз середня вартість затримання й видворення одного нелегального мігранта із США становить 17 121 долар.

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У міністерстві вже прозвітували про першу успішну виплату.

Так, програмою скористався нелегальний мігрант, який отримав компенсацію за квиток із Чикаго до Гондурасу. Зазначають, що додаткові квитки вже заброньовані на цей та наступний тиждень.

"Якщо ви перебуваєте тут нелегально, самодепортація є найкращим, найбезпечнішим і найефективнішим способом залишити Сполучені Штати, щоб уникнути арешту. Зараз DHS пропонує нелегальним мігрантам фінансову допомогу на проїзд та стипендію для повернення на батьківщину через мобільний додаток CBP Home App. Це найбезпечніший варіант для наших правоохоронців, іноземців та 70% економії для американських платників податків. Завантажте мобільний додаток CBP Home App сьогодні та депортуйтеся", - розповіла міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

У відомстві додали, що участь у програмі може допомогти зберегти можливість легального в'їзду до США в майбутньому.

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