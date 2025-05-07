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Новини Політика США щодо мігрантів Депортація мігрантів із США
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Адміністрація Трампа хотіла, щоб Україна приймала депортованих зі США мігрантів, - WP

США пропонували Україні приймати депортованих мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа на початку його каденції запропонувала Україні прийняти на своїй території депортованих зі США іммігрантів з третіх країн.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що пропозиція була передана українській стороні наприкінці січня через високопоставленого американського дипломата. Вона передбачала розміщення в Україні осіб, депортованих зі США, які не є громадянами України, попри те, що країна перебуває у стані війни та значною мірою залежить від американської військової та фінансової підтримки.

У документах не вказано, як саме відреагував Київ на цю пропозицію. Відомо лише, що український дипломат повідомив посольству США про намір надати відповідь після формування офіційної позиції уряду. Двоє українських посадовців, знайомих із ситуацією, зазначили, що це питання не обговорювалося на найвищому рівні, і вони не знають про будь-які політичні вимоги з боку США щодо прийому депортованих.

Читайте: Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Зазначається, що ця ініціатива є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на розширення масштабів депортації нелегальних мігрантів зі США. У рамках цієї політики Штати вже уклали угоди з кількома країнами Латинської Америки, зокрема Сальвадором, Мексикою, Коста-Рикою та Панамою, які погодилися приймати іммігрантів, котрі не є їхніми громадянами.

WP додає, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування тимчасового правового статусу для приблизно 240 тис. українців, котрі виїхали до США після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Цей крок може призвести до їхньої депортації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пообіцяли платити по $1 тис. нелегальним мігрантам за добровільну самодепортацію

Автор: 

мігранти (1113) США (23054) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+3
розповсюджувати маячню - справа невдячна.
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07.05.2025 02:16
+2
Зі Швецем це рідко - він просить розповсюджувати цю останньою його роботу ян надзвичайно https://www.youtube.com/watch?v=dHQaTdIOLfE важливу
Важно! Трамп активировал Эрдогана / Вдвоем они принудят Путина к миру / №941 / Юрий Швец
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07.05.2025 02:08
+2
І що вони у нас робитимуть? Бананів у нас нема... В палатках, узимку, холодно...
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07.05.2025 02:25
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Краще хай депортація наших 250 тисяч. Чим мільйонів хрен кого до нас.
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07.05.2025 02:07 Відповісти
Та і сумніваюся що він департує наших.
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07.05.2025 02:23 Відповісти
Зі Швецем це рідко - він просить розповсюджувати цю останньою його роботу ян надзвичайно https://www.youtube.com/watch?v=dHQaTdIOLfE важливу
Важно! Трамп активировал Эрдогана / Вдвоем они принудят Путина к миру / №941 / Юрий Швец
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07.05.2025 02:08 Відповісти
розповсюджувати маячню - справа невдячна.
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07.05.2025 02:16 Відповісти
не чекаю на подяку
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07.05.2025 02:17 Відповісти
ну так, у даному випадку не варто.
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07.05.2025 02:19 Відповісти
Вам лайк за фінал дикусії!
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07.05.2025 02:29 Відповісти
маячня трампа не варта жодних дискусій. Хіба що медичних консіліумів.
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07.05.2025 02:32 Відповісти
про бла-бла-бла Трмпа погоджуюсь , хитрозробленність Єрдогана теж є... Але аналізувати треба саме те ,що трамп може отримати від хитрющого Єрдогана палочаку виручалочку - тягучку з перемовинами на своїй території , у той час як збереться з духом Європа без всякої МАЯЧНІ про миротворців НАТОвців , Й Єрдоган не віддасть Крим рашці
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07.05.2025 02:43 Відповісти
Трамп у повній сраці з перемовникам Віткоффом а Єрдоган не гірший хитрюга й точно кращий для інтересів України - в чому Швець не правий?
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07.05.2025 02:53 Відповісти
тут без консіліуму наявний кретинизм
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07.05.2025 02:45 Відповісти
Як ви поясните те що Швець за весь час війни не зібрав жодної копійки донатів у себе на каналі?
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07.05.2025 02:23 Відповісти
всім давно відомо - це через зайву хромосому.
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07.05.2025 02:34 Відповісти
тому що гроші розкрадають, поміч повинна йти фізично на рівні держав, а не грошима.
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07.05.2025 02:59 Відповісти
Ага. Зробити з України мусорний отстойнік. ПНХ
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07.05.2025 02:14 Відповісти
річ про нелегалів-українців, які дуже ******* повчати як вести бойові діі.
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07.05.2025 03:00 Відповісти
ми можемо "необмінних" кацапів підкинути у США, щоб не будувати четвертий табір для полонених. Нє??
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07.05.2025 02:18 Відповісти
В целом хорошая инициатива. Людей которых депортировали бы, можно было осведомить с тем, как живётся в Украине. Это был бы дополнительный контраст, чтобы они бежали вместе с временными переселенцами внутри страны. Также, как и украинцы бегут на окупированые теритрии, спасаясь от того, что крыши не будет над головой, еды не будет, и вообще ничего
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07.05.2025 02:22 Відповісти
І що вони у нас робитимуть? Бананів у нас нема... В палатках, узимку, холодно...
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07.05.2025 02:25 Відповісти
Хм-м-м...
Колись індіанцям пропонували за "жовтий метал" скляне намисто.
Наразі нам за користування нашими надрами пропонують прихистити маргіналів, котрим у Штатах нема місця...
Я вже думав, що Рудий Поц () досягнув дна. Каюсь, помилився.
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07.05.2025 02:34 Відповісти
Ну, якщо їх одразу в піхоту і на фронт, то я не проти.
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07.05.2025 02:48 Відповісти
Если бы для этого построили за американский счёт максимум секьюрити тюрьмы, то это было бы здорово. А потом воюй за право выезда, или сиди до второго пришествия за американский счёт
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07.05.2025 02:54 Відповісти
 
 