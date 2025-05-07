Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Президент США Дональд Трамп відреагував на військову операцію Індії проти Пакистану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

"Дуже шкода. Ми щойно дізналися про це, коли заходили до Овального кабінету. Гадаю, люди здогадувалися, що щось станеться, зважаючи на попередні події. Вони воюють вже дуже давно, знаєте. Воюють багато десятиліть. І навіть століть, якщо добре замислитися. Я просто сподіваюся, що це швидко закінчиться", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялось, що Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

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