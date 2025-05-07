Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть
Президент США Дональд Трамп відреагував на військову операцію Індії проти Пакистану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.
"Дуже шкода. Ми щойно дізналися про це, коли заходили до Овального кабінету. Гадаю, люди здогадувалися, що щось станеться, зважаючи на попередні події. Вони воюють вже дуже давно, знаєте. Воюють багато десятиліть. І навіть століть, якщо добре замислитися. Я просто сподіваюся, що це швидко закінчиться", - сказав Трамп.
Раніше повідомлялось, що Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.
Топ коментарі
+3 Алекс Скела
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+1 Aleksander Lukashenko
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Тобто, не звертаймо уваги, хай собі граються далі - ге ж, Трумпе?
Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.
У 1999 році між країнами знову спалахнули бойові дії, які були класифіковані як неоголошена війна.
Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
Про це повідомляє Пакистан Samaa TV.
Spurred by the Pakistan Movement, which sought a homeland for the Muslims of British India, and election victories in 1946 by the All-India Muslim League, Pakistan gained independence in 1947 after the Partition of the British Indian Empire, which awarded separate statehood to its Muslim-majority regions and was accompanied by an unparalleled mass migration and loss of life.[14][15] Initially a Dominion of the British Commonwealth, Pakistan officially drafted its constitution in 1956, and emerged as a declared Islamic republic. In 1971, the exclave of East Pakistan seceded as the new country of Bangladesh after a nine-month-long civil war.
І не тільки цієї. Більше того, Трамп тоді навіть не знав про ці війни
ЗІ: касапи з Україною воюють вже п'ятсот років.
Ми, сЦарь Штатов и все Мира!
Може хтось роскаже діду скільки років Пакістану? 😁