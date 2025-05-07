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Новини Конфлікт Індії та Пакистану
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Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп відреагував на військову операцію Індії проти Пакистану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

"Дуже шкода. Ми щойно дізналися про це, коли заходили до Овального кабінету. Гадаю, люди здогадувалися, що щось станеться, зважаючи на попередні події. Вони воюють вже дуже давно, знаєте. Воюють багато десятиліть. І навіть століть, якщо добре замислитися. Я просто сподіваюся, що це швидко закінчиться", - сказав Трамп.

Раніше повідомлялось, що Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

Читайте: Багато американців та європейців вважають, що третя світова війна може початися протягом 5-10 років, - The Guardian

Автор: 

війна (1408) Індія (674) Пакистан (66) Трамп Дональд (5815)


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Топ коментарі
+3
Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Тобто, не звертаймо уваги, хай собі граються далі - ге ж, Трумпе?
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07.05.2025 00:59
+3
Трамп "При мне не начнется ни одна война" Из серии "За 24 часа ..."
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07.05.2025 01:04
+1
Херово замислився. Венса спитай, чи Витькова. Мабуть спитав вже.
Spurred by the Pakistan Movement, which sought a homeland for the Muslims of British India, and election victories in 1946 by the All-India Muslim League, Pakistan gained independence in 1947 after the Partition of the British Indian Empire, which awarded separate statehood to its Muslim-majority regions and was accompanied by an unparalleled mass migration and loss of life.[14][15] Initially a Dominion of the British Commonwealth, Pakistan officially drafted its constitution in 1956, and emerged as a declared Islamic republic. In 1971, the exclave of East Pakistan seceded as the new country of Bangladesh after a nine-month-long civil war.
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07.05.2025 01:03
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Трамп про конфлікт Індії та Пакистану: Вони воюють багато століть

Тобто, не звертаймо уваги, хай собі граються далі - ге ж, Трумпе?
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07.05.2025 00:59 Відповісти
Невже не Байден винен?
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07.05.2025 01:12 Відповісти
З моменту здобуття незалежності від Великобританії Індія і Пакистан тричі воювали один з одним, двічі за Кашмір - в 1947 і 1965 роках.

Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.

У 1999 році між країнами знову спалахнули бойові дії, які були класифіковані як неоголошена війна.

Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
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07.05.2025 01:01 Відповісти
Пакистанська протиповітряна оборона збила два літаки ВПС Індії.
Про це повідомляє Пакистан Samaa TV.
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07.05.2025 01:06 Відповісти
Херово замислився. Венса спитай, чи Витькова. Мабуть спитав вже.
Spurred by the Pakistan Movement, which sought a homeland for the Muslims of British India, and election victories in 1946 by the All-India Muslim League, Pakistan gained independence in 1947 after the Partition of the British Indian Empire, which awarded separate statehood to its Muslim-majority regions and was accompanied by an unparalleled mass migration and loss of life.[14][15] Initially a Dominion of the British Commonwealth, Pakistan officially drafted its constitution in 1956, and emerged as a declared Islamic republic. In 1971, the exclave of East Pakistan seceded as the new country of Bangladesh after a nine-month-long civil war.
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07.05.2025 01:03 Відповісти
Трамп "При мне не начнется ни одна война" Из серии "За 24 часа ..."
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07.05.2025 01:04 Відповісти
І воювали ще в його першу каденцію. Але Трамп не зупинив цієї війни.

І не тільки цієї. Більше того, Трамп тоді навіть не знав про ці війни

ЗІ: касапи з Україною воюють вже п'ятсот років.
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07.05.2025 01:07 Відповісти
Санітариииии!!!😷
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07.05.2025 01:09 Відповісти
По ходу він конкурент Бутусову.
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07.05.2025 01:09 Відповісти
"Коли МИ заходили до Овального Кабінету"
Ми, сЦарь Штатов и все Мира!
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07.05.2025 01:10 Відповісти
Шта?

Може хтось роскаже діду скільки років Пакістану? 😁
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07.05.2025 01:10 Відповісти
Цей старий маразматик Трамп -генератор випадкових слів і чисел. Всерйоз сприймати його маячню- собі дорожче.
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07.05.2025 01:20 Відповісти
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07.05.2025 01:13 Відповісти
Трапм це енергічний дурень, маразматичний кретин. Це тепер всім відомо. Питання в іншому: для чого тупуватий і аморальний клоун, БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО понапідписував з цим дебілом із Орального кабінету кабальні умови, які можна було не підписувати і не потрібно було підписувати? І от цей БЕЗ П'ЯТИ ХВИЛИН НІХТО давить на Верховну Раду, щоб вона затвердила цю маячню.
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07.05.2025 01:13 Відповісти
It would have never happened if the 2020 elections had not been stolen from Donald Trump.
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07.05.2025 01:20 Відповісти
 
 