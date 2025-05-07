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Новини Напруження в стосунках Пакистану та Індії Конфлікт Індії та Пакистану
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Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, - CNN. ВIДЕО

Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на Міністерство оборони Індії.

"Ці кроки були зроблені після варварського теракту в Пахалгамі, в результаті якого було вбито 25 індійців і один громадянин Непалу", - йдеться в заяві мінстерства, посилаючись на напад минулого місяця на туристів у Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії.

"Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не носили ескалаційного характеру. Жоден пакистанський військовий об'єкт не був об'єктом нападу. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і способу виконання", - запевняє індійська сторона.

Також читайте: Гутерріш закликав Індію та Пакистан утриматися від ескалації: Військове рішення – це не рішення

Індія заявляє, що цілями були дев'ять об'єктів.

Пакистанські військові підтвердили, що Індія завдала ракетного удару.

"Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він обере сам. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді", - підкреслив пакистанський військовий речник Ахмед Шаріф Чаудрі.

За інформацією, ударів було завдано по п'яти населених пунктах: Котлі, Ахмадпур Іст, Музаффарабад, Баг і Мурідке.

Три з них - Котлі, Музаффарабад і Баг - знаходяться на території Кашміру, що перебуває під управлінням Пакистану. Східний Ахмадпур і Мурідке знаходяться в пакистанській провінції Пенджаб.

Читайте: РФ передала Індії ПЗРК "Ігла-С" на тлі потенційного конфлікту з Пакистаном, - ЗМІ

Автор: 

війна (1408) Індія (674) Пакистан (66)


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Топ коментарі
+11
Forwarded from https://t.me/kudy_letyt/82655 Ринда моніторить

ЗМІ гудуть про Індію й Пакистан. Нова війна, нові заголовки, нові «експерти».

А тим часом Україна сьогодні: балістика по Дніпру, удари по Павлограду, шахеди в Запоріжжі, цілодобові обстріли Харківщини, Сумщини, прифронтових міст.

Це не серіал. У нас не новий сезон - у нас одна війна, яка триває роками. Кров, біль, втрати.
Але світ втомився. Їм нудно. Вони хочуть «свіже». Їм потрібен новий жах - щоб писати, знімати, обговорювати.

Та поки вони захоплено спостерігають за новим конфліктом, ми досі боремося.

До чого це я? Тільки за вечір побачив декілька сторіс про Індію у знайомих у фейсбуці, інстаграмі. Побачив забиту стрічку новин в телеграмі. Побачив забиті новинам іноземні ЗМІ. Нам мало своєї війни? Світу мало цілодобового терору в центрі Європи?

Не дайте світу забути. Тільки за сьогоднішній день ворог завдав стільки ударів….
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06.05.2025 23:46
+6
Понеслася...

А розпочало все якесь ***** у 2014, як Гітлер у 1938.
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06.05.2025 23:53
+4
Все залежить від того, як це розцінить Пакістан.
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06.05.2025 23:55
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Forwarded from https://t.me/kudy_letyt/82655 Ринда моніторить

ЗМІ гудуть про Індію й Пакистан. Нова війна, нові заголовки, нові «експерти».

А тим часом Україна сьогодні: балістика по Дніпру, удари по Павлограду, шахеди в Запоріжжі, цілодобові обстріли Харківщини, Сумщини, прифронтових міст.

Це не серіал. У нас не новий сезон - у нас одна війна, яка триває роками. Кров, біль, втрати.
Але світ втомився. Їм нудно. Вони хочуть «свіже». Їм потрібен новий жах - щоб писати, знімати, обговорювати.

Та поки вони захоплено спостерігають за новим конфліктом, ми досі боремося.

До чого це я? Тільки за вечір побачив декілька сторіс про Індію у знайомих у фейсбуці, інстаграмі. Побачив забиту стрічку новин в телеграмі. Побачив забиті новинам іноземні ЗМІ. Нам мало своєї війни? Світу мало цілодобового терору в центрі Європи?

Не дайте світу забути. Тільки за сьогоднішній день ворог завдав стільки ударів….
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06.05.2025 23:46 Відповісти
Міністерство оборони Індії повідомило, що жоден пакистанський військовий об'єкт не був атакований.

У відомстві зазначили, що країна завдала ракетних ударів по таборах терористів у Пакистані.
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06.05.2025 23:47 Відповісти
З моменту здобуття незалежності від Великобританії Індія і Пакистан тричі воювали один з одним, двічі за Кашмір - в 1947 і 1965 роках.
Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.

Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
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07.05.2025 00:59 Відповісти
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06.05.2025 23:48 Відповісти
Індуські артилеристи навіть https://www.youtube.com/watch?v=j3c8pBr5pcs на навчаннях лякають.
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06.05.2025 23:56 Відповісти
це найкращій відеопосібник для артилерістів країн глобального півдня.
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07.05.2025 01:02 Відповісти
СВО?
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06.05.2025 23:49 Відповісти
Не зовсім "проти Пакістану".
Військові обʼєкти Пакістану Індія не атакує. Атакується інфраструктура терористів в Пакістані, які нещодавно влаштували теракт і вбили 25 громадян Індії.
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06.05.2025 23:49 Відповісти
Все залежить від того, як це розцінить Пакістан.
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06.05.2025 23:55 Відповісти
Пакистан вже заявив, що відповість. це ж очевидно.
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07.05.2025 00:05 Відповісти
Тобто, можна вважати, що удар нанесли по Пакістану.
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07.05.2025 00:08 Відповісти
чого можна вважати? воно так і є. це ж територія Пакистану. індуси репетують, що там якісь терористи. то якщо там терористи, то тими терористами має сам Пакистан займатись на своїй території. в минулому році Ірану лупанув ракетами по Пакистану. Пакистан потім лупанув по Ірану. і все затихло. так само може бути і зараз з індусами.
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07.05.2025 00:25 Відповісти
Стежмо за ціною нафти - має ще впасти.
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06.05.2025 23:51 Відповісти
для цього потрібно, щоб Пакистан спопелив індусам їхні нпз. тоді кацапи стануть продавати їм менше нафти.
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07.05.2025 00:01 Відповісти
Або навпаки, - піднятися.
Можна робити гучні заяви і мати неушкодженим індійською армією жодний військовий обʼєкт Пакістану.
Мабуть є зацікавлені в тому щоб локальні, точкові удари по терористам, які застосовують США, Ізраїль, а тепер Індія у ЗМІ називали "великою війною або конфліктом", відвертаючи увагу від справжньої широкомасштабної війни в Україні.
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07.05.2025 00:43 Відповісти
Понеслася...

А розпочало все якесь ***** у 2014, як Гітлер у 1938.
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06.05.2025 23:53 Відповісти
"СВО-2.0"?
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06.05.2025 23:55 Відповісти
світ занурюється в хаос..
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07.05.2025 00:01 Відповісти
Девять ударів балістичними ракетами нанесла Індія. У нашего-то дурака балістики зовсім немає.
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07.05.2025 00:02 Відповісти
ЗЄ вирішив почати починати розробку. Навіть наказ віддав. Вже скоро. Тепер вже точно.
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07.05.2025 00:07 Відповісти
Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3506911
Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3506911

якось так...
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07.05.2025 00:22 Відповісти
Зеленський поставив завдання максимально прискорити створення української балістики.
02.05.2025

От і думай, коли він збрехав.
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07.05.2025 01:08 Відповісти
балістичний бульбобітум чи замінований асфальт на загарданих територіях?
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07.05.2025 00:24 Відповісти
Гойда! 😁
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07.05.2025 00:13 Відповісти
Дві ядерні держави, кожна зі своїми амбіціями... Так, світ зійшов з розуму. Тим часом, 15 шахедів. Зп.
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07.05.2025 00:15 Відповісти
Думаю пчнуть незабаром бити ядеркою.Коли психопат кремлівсьий вбивав тисячі українців,світ закривав очі.Можливо ядерні промені на мить прояснять розум,тільки на мить.
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07.05.2025 00:17 Відповісти
Щодо потенційної ефективности ядерних променів:

Колєга-індуска сказала, що щодня на її батьківщині народжується 63000 дітей.
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07.05.2025 00:24 Відповісти
В Индии, как и везде рождаемость ниже ожидаемого.
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07.05.2025 00:31 Відповісти
ожідаємого кєм?
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07.05.2025 01:13 Відповісти
Виключено. В Пакістану немає ядерної триади.
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07.05.2025 00:46 Відповісти
Жаль, постреляют, потявкают и успокоятся как всегда.
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07.05.2025 00:19 Відповісти
Цікаво, що багато років тому один син юриста який вже довго слухає пісні кобзона, стверджував , що Ізраїль спровокує війну Індії і Пакістана.
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07.05.2025 00:23 Відповісти
Пару лет назад писал еще что в индусе во власти фашисты. Печальная эпоха, когда фашисты тихонько пришли к власти и начали войны.
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07.05.2025 00:30 Відповісти
Если бы Трамп был президентом, эта война не началась бы, Байден - никчема!
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07.05.2025 00:37 Відповісти
Путя таки роздмухав світовий пожар! "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем..."
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07.05.2025 00:45 Відповісти
Побачили, що за агресію нічого не буде. Зараз війни одна за одною розпочнуться. Китай у дупі із своєю політикою тиску на США через пупу. Всім показали, що можна воювати. Економіка Китаю вийде з чату.
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07.05.2025 00:57 Відповісти
Индия враг Китая. У Индии такая интересная ситуация. что они окружены со всех сторон врагами.
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07.05.2025 01:12 Відповісти
Колесо війни набирає обертів.....
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07.05.2025 01:09 Відповісти
А танці будуть?
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07.05.2025 01:12 Відповісти
У клубі будуть !
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07.05.2025 01:15 Відповісти
Странно, но ядерное оружие Пакистану не помогло...
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07.05.2025 01:18 Відповісти
чергова війна індусів з невловимою "армією мухаммеда". Тепер трохи постріляють один в одного, в черговий раз зіб'ють по літаку, і заспокояться до черговаго масового вбивства у Кашмірі.
Така собі новина, можно розходитись.
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07.05.2025 01:19 Відповісти
 
 