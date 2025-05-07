Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, - CNN. ВIДЕО

Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на Міністерство оборони Індії.

"Ці кроки були зроблені після варварського теракту в Пахалгамі, в результаті якого було вбито 25 індійців і один громадянин Непалу", - йдеться в заяві мінстерства, посилаючись на напад минулого місяця на туристів у Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії.

"Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не носили ескалаційного характеру. Жоден пакистанський військовий об'єкт не був об'єктом нападу. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і способу виконання", - запевняє індійська сторона.

Також читайте: Гутерріш закликав Індію та Пакистан утриматися від ескалації: Військове рішення – це не рішення

Індія заявляє, що цілями були дев'ять об'єктів.

Пакистанські військові підтвердили, що Індія завдала ракетного удару.

"Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він обере сам. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді", - підкреслив пакистанський військовий речник Ахмед Шаріф Чаудрі.

За інформацією, ударів було завдано по п'яти населених пунктах: Котлі, Ахмадпур Іст, Музаффарабад, Баг і Мурідке.

Три з них - Котлі, Музаффарабад і Баг - знаходяться на території Кашміру, що перебуває під управлінням Пакистану. Східний Ахмадпур і Мурідке знаходяться в пакистанській провінції Пенджаб.

Читайте: РФ передала Індії ПЗРК "Ігла-С" на тлі потенційного конфлікту з Пакистаном, - ЗМІ