Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, - CNN. ВIДЕО
Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на Міністерство оборони Індії.
"Ці кроки були зроблені після варварського теракту в Пахалгамі, в результаті якого було вбито 25 індійців і один громадянин Непалу", - йдеться в заяві мінстерства, посилаючись на напад минулого місяця на туристів у Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії.
"Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не носили ескалаційного характеру. Жоден пакистанський військовий об'єкт не був об'єктом нападу. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і способу виконання", - запевняє індійська сторона.
Індія заявляє, що цілями були дев'ять об'єктів.
Пакистанські військові підтвердили, що Індія завдала ракетного удару.
"Пакистан відповість на це в той час і в тому місці, які він обере сам. Ця огидна провокація не залишиться без відповіді", - підкреслив пакистанський військовий речник Ахмед Шаріф Чаудрі.
За інформацією, ударів було завдано по п'яти населених пунктах: Котлі, Ахмадпур Іст, Музаффарабад, Баг і Мурідке.
Три з них - Котлі, Музаффарабад і Баг - знаходяться на території Кашміру, що перебуває під управлінням Пакистану. Східний Ахмадпур і Мурідке знаходяться в пакистанській провінції Пенджаб.
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ЗМІ гудуть про Індію й Пакистан. Нова війна, нові заголовки, нові «експерти».
А тим часом Україна сьогодні: балістика по Дніпру, удари по Павлограду, шахеди в Запоріжжі, цілодобові обстріли Харківщини, Сумщини, прифронтових міст.
Це не серіал. У нас не новий сезон - у нас одна війна, яка триває роками. Кров, біль, втрати.
Але світ втомився. Їм нудно. Вони хочуть «свіже». Їм потрібен новий жах - щоб писати, знімати, обговорювати.
Та поки вони захоплено спостерігають за новим конфліктом, ми досі боремося.
До чого це я? Тільки за вечір побачив декілька сторіс про Індію у знайомих у фейсбуці, інстаграмі. Побачив забиту стрічку новин в телеграмі. Побачив забиті новинам іноземні ЗМІ. Нам мало своєї війни? Світу мало цілодобового терору в центрі Європи?
Не дайте світу забути. Тільки за сьогоднішній день ворог завдав стільки ударів….
У відомстві зазначили, що країна завдала ракетних ударів по таборах терористів у Пакистані.
Їх третя війна в 1971 році призвела до утворення держави Бангладеш.
Згідно з дослідженнями, наразі обидві держави мають ядерні арсенали приблизно по 170 боєголовок кожна.
Військові обʼєкти Пакістану Індія не атакує. Атакується інфраструктура терористів в Пакістані, які нещодавно влаштували теракт і вбили 25 громадян Індії.
Можна робити гучні заяви і мати неушкодженим індійською армією жодний військовий обʼєкт Пакістану.
Мабуть є зацікавлені в тому щоб локальні, точкові удари по терористам, які застосовують США, Ізраїль, а тепер Індія у ЗМІ називали "великою війною або конфліктом", відвертаючи увагу від справжньої широкомасштабної війни в Україні.
А розпочало все якесь ***** у 2014, як Гітлер у 1938.
Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3506911
якось так...
02.05.2025
От і думай, коли він збрехав.
агарданих територіях?
Колєга-індуска сказала, що щодня на її батьківщині народжується 63000 дітей.
Така собі новина, можно розходитись.