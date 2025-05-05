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Новини Напруження в стосунках Пакистану та Індії
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Гутерріш закликав Індію та Пакистан утриматися від ескалації: Військове рішення – це не рішення

Генсек ООН закликає Індію та Пакистан запобігти війні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив на необхідності уникнути воєнного протистояння між Індією та Пакистаном. Він закликав обидві держави триматися від подальшої ескалації.

Про це генсек ООН сказав журналістам  у понеділок, 5 травня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Напруження між Індією та Пакистаном - найвище за останні роки. І мені боляче бачити, як ці відносини доходять до точки кипіння", - сказав Гутерріш.

Також він наголосив, що рішуче засуджує атаку терористичний напад у Пахалгамі (штат Джамму і Кашмір), що стався 22 квітня та забрав життя 26 цивільних, і висловив співчуття родинам загиблих.

"Напади на цивільне населення є неприйнятними, і винні мають бути притягнуті до відповідальності – у законний і прозорий спосіб",- сказав генсек ООН.

Гутерріш підкреслив, що наразі особливо важливо уникнути воєнного протистояння, яке може вийти з-під контролю.

"Нині час для максимальної стриманості та відходу від прірви. Військове рішення - не рішення", - наголосив він.

Наостанок Гутерріш додав, що ООН готова сприяти деескалації, підтримуючи дипломатичні ініціативи.

Читайте також: Пакистан хоче скликати Радбез ООН через напруження стосунків з Індією

Що передувало?

22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.

Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.

Пакистан заявив, що хоче скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення стосунків з Індією.

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Автор: 

Індія (670) ООН (3359) Пакистан (65) Гутерріш Антоніу (390)


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Топ коментарі
+6
Читаєш в заголовку Гутерріш і можна далі не читати.
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05.05.2025 19:41
+5
Кацапи драпають з Курской народной рєсбубліки
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05.05.2025 19:42
+5
Даже обсуждать этого болтуна не хочется, бездельник и просто никчемная личность.
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05.05.2025 19:46
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Читаєш в заголовку Гутерріш і можна далі не читати.
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05.05.2025 19:41 Відповісти
Кацапи драпають з Курской народной рєсбубліки
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05.05.2025 19:42 Відповісти
"Кацапи драпать", але евакуація чомусь відбувається в Україні...
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05.05.2025 19:59 Відповісти
Зараз збируть радбез та як занепокояться!
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05.05.2025 19:42 Відповісти
Даже обсуждать этого болтуна не хочется, бездельник и просто никчемная личность.
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05.05.2025 19:46 Відповісти
ТА ТИ ШО!!! Містер НІХТО - пусте місто. ООН - та підітріться, ніхто на планеті вас не слухає
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05.05.2025 19:48 Відповісти
"...ООН готова сприяти деескалації, підтримуючи дипломатичні ініціативи." Джерело: https://censor.net/ua/n3550571

Чиї ініціативи? Кремля чи вже Китаю?
До речі! А де занепокоєння глибиною в Маріанську западину чи, хоча б, стурбованість квадріліонного ступеню? Що ж отак відразу до "дій" - сприяти деескалації? Ще скажи, що працювати почнете!
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05.05.2025 19:53 Відповісти
Сурово так пуганул слонопасов секретурь Антоний из конторы по кличке оон!
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05.05.2025 19:53 Відповісти
А хто такий цей кислий дід Гутеріш, що він роздає поради?
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05.05.2025 20:27 Відповісти
Не в час пити боржоми, коли нирки відказали!
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05.05.2025 20:41 Відповісти
 
 