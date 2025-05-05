Гутерріш закликав Індію та Пакистан утриматися від ескалації: Військове рішення – це не рішення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив на необхідності уникнути воєнного протистояння між Індією та Пакистаном. Він закликав обидві держави триматися від подальшої ескалації.

Про це генсек ООН сказав журналістам у понеділок, 5 травня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Напруження між Індією та Пакистаном - найвище за останні роки. І мені боляче бачити, як ці відносини доходять до точки кипіння", - сказав Гутерріш.

Також він наголосив, що рішуче засуджує атаку терористичний напад у Пахалгамі (штат Джамму і Кашмір), що стався 22 квітня та забрав життя 26 цивільних, і висловив співчуття родинам загиблих.

"Напади на цивільне населення є неприйнятними, і винні мають бути притягнуті до відповідальності – у законний і прозорий спосіб",- сказав генсек ООН.

Гутерріш підкреслив, що наразі особливо важливо уникнути воєнного протистояння, яке може вийти з-під контролю.

"Нині час для максимальної стриманості та відходу від прірви. Військове рішення - не рішення", - наголосив він.

Наостанок Гутерріш додав, що ООН готова сприяти деескалації, підтримуючи дипломатичні ініціативи.

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Що передувало?

22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.

Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.

Пакистан заявив, що хоче скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення стосунків з Індією.

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