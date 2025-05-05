Гутерриш призвал Индию и Пакистан воздержаться от эскалации: Военное решение – это не решение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил необходимость избежать военного противостояния между Индией и Пакистаном. Он призвал оба государства удержаться от дальнейшей эскалации.

Об этом генсек ООН сказал журналистам в понедельник, 5 мая, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Напряжение между Индией и Пакистаном - самое высокое за последние годы. И мне больно видеть, как эти отношения доходят до точки кипения", - сказал Гутерриш.

Также он подчеркнул, что решительно осуждает атаку террористическое нападение в Пахалгаме (штат Джамму и Кашмир), которое произошло 22 апреля и унесло жизни 26 гражданских, и выразил соболезнования семьям погибших.

"Нападения на гражданское население неприемлемы, и виновные должны быть привлечены к ответственности - законным и прозрачным способом",- сказал генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что сейчас особенно важно избежать военного противостояния, которое может выйти из-под контроля.

"Сейчас время для максимальной сдержанности и отхода от пропасти. Военное решение - не решение", - подчеркнул он.

Напоследок Гутерриш добавил, что ООН готова способствовать деэскалации, поддерживая дипломатические инициативы.

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Что предшествовало?

22 апреля группа вооруженных людей расстреляла 26 туристов на курорте в контролируемом Индией штате Кашмир. Ответственность за атаку никто на себя не взял.

Однако официальный Нью-Дели обвинил в нападении Пакистан и принял ряд мер, включая снижение уровня дипломатических отношений, запрет пакистанским судам заходить в индийские порты и прекращение импорта.

Впоследствии Индия приостановила действие Договора о водах Инда. Она перекрыла подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном и планирует аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелум.

Пакистан заявил, что хочет созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.

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