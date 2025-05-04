Пакистан хочет созвать Совбез ООН из-за напряженности в отношениях с Индией

Власти Пакистана требуют созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Dawn.

По информации издания, министр иностранных дел Исхак Дар поручил постоянному представителю Пакистана в ООН послу Асиму Ифтихару принять немедленные меры для созыва заседания Совета Безопасности.

"Пакистан проинформирует СБ ООН об агрессивных действиях, провокациях и провокационных заявлениях Индии. Пакистан особо акцентирует на незаконных действиях Индии по приостановлению действия Договора о водах Инда", - говорится в материале.

В МИД заверили, что Пакистан объяснит, как агрессивные действия Нью-Дели ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.

Читайте: Министр обороны Индии Сингх передумал ехать на парад в Москву

"Этот важный дипломатический шаг является частью усилий Пакистана, направленных на представление точных фактов международному сообществу", - говорят в МИД.

Что предшествовало?

22 апреля группа вооруженных людей расстреляла 26 туристов на курорте в контролируемом Индией штате Кашмир. Ответственность за атаку никто на себя не взял.

Однако официальный Нью-Дели обвинил в нападении Пакистан и принял ряд мер, включая снижение уровня дипломатических отношений, запрет пакистанским судам заходить в индийские порты и прекращение импорта.

Впоследствии Индия приостановила действие Договора о водах Инда. Она перекрыла подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном и планирует аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия увеличила закупки российской нефти до максимума за два года