Пакистан хочет созвать Совбез ООН из-за напряженности в отношениях с Индией
Власти Пакистана требуют созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Dawn.
По информации издания, министр иностранных дел Исхак Дар поручил постоянному представителю Пакистана в ООН послу Асиму Ифтихару принять немедленные меры для созыва заседания Совета Безопасности.
"Пакистан проинформирует СБ ООН об агрессивных действиях, провокациях и провокационных заявлениях Индии. Пакистан особо акцентирует на незаконных действиях Индии по приостановлению действия Договора о водах Инда", - говорится в материале.
В МИД заверили, что Пакистан объяснит, как агрессивные действия Нью-Дели ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.
"Этот важный дипломатический шаг является частью усилий Пакистана, направленных на представление точных фактов международному сообществу", - говорят в МИД.
Что предшествовало?
22 апреля группа вооруженных людей расстреляла 26 туристов на курорте в контролируемом Индией штате Кашмир. Ответственность за атаку никто на себя не взял.
Однако официальный Нью-Дели обвинил в нападении Пакистан и принял ряд мер, включая снижение уровня дипломатических отношений, запрет пакистанским судам заходить в индийские порты и прекращение импорта.
Впоследствии Индия приостановила действие Договора о водах Инда. Она перекрыла подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном и планирует аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелум.
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«На грани» (англ. The Brink) - американский комедийный политический телесериал, главные роли исполнили Тим Роббинс, Джек Блэк и Пабло Шрайбер.
Настоящее шоу, когда мышибратя начинаю херачить друг друга.
Когда адиннарот миллионами косит другой адиннарот, под понукания "цивилизованого" мира,
вот это лепута!!!
оружие?
Это же абсурд и нонсенс!!
Індія призупинила дію Договору про води Інду.
Договір регулює розподіл та використання води з річки Інд та її приток, які живлять 80 відсотків зрошуваного сільського господарства та гідроенергетики Пакистану.
Призупинення дії угоди створить значний тиск на Пакистан, який бореться з гострою нестачею води, частково через екстремальні погодні явища.
Інші проблеми можуть виникнути під час сильних дощів прийдешнього сезону мусонів. Індія може вирішити випустити надлишок води зі східних річок без попередження. А це потенційно може спричинити повені.
Незважаючи на тиск та війни, договір діяв протягом багатьох років. Він витримав погрози з боку Нью-Делі вийти з угоди під час попередніх періодів високої напруженості.
«Ми гарантуємо, що жодна крапля води з річки Інд не досягне Пакистану», - заявив міністр водних ресурсів Індії у соцмережі X 27 квітня.
і так як вони є союзниками мордору а пикистанці передавали(чи продавали) на бк, то буду вболівати за них.
Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс. Його часто називають відповіддю Китаю на американський F-35.
Це такий же дизайнерський фуфель, як і у Роісі.
Цю заворуху почали бойовики з Пакістану.
Індія відповіла.
Пакістан надув щоки почав бикувати... і всрався.
І все це замість того, щоб покарати винних і вибачитися перед Індією.
Справа у тому, що Індія може Пакістан дупою розчавити. Перевага у всіх конвенційних озброєннях у Індії в рази, а де у чому у десятки разів.
Єдине, що стримує Індію - ЯЗ.
Але у звичайній війні у паков шансів нуль. 😁 Тому і скиглять.
Пакистан підтверджує свої відносини з Саудівською Аравією як найбільш «важливе і двостороннє партнерство» в ******** зовнішній політиці Пакистану.
Повідомляється, що близько 70 000 пакистанських військовослужбовців служать в армії Саудівської Аравії.
Розгортання ядерних боєголовок Пакистану в Саудівській Аравії було б «гіршим, ніж Карибська криза».
Якраз саудити і допомагають фінансувати озброєння Пакистану.
нaм тaкого не нaдо