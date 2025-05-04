РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5958 посетителей онлайн
Новости Напряжение в отношениях Пакистана и Индии
1 410 33

Пакистан хочет созвать Совбез ООН из-за напряженности в отношениях с Индией

Радбез ООН

Власти Пакистана требуют созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Dawn.

По информации издания, министр иностранных дел Исхак Дар поручил постоянному представителю Пакистана в ООН послу Асиму Ифтихару принять немедленные меры для созыва заседания Совета Безопасности.

"Пакистан проинформирует СБ ООН об агрессивных действиях, провокациях и провокационных заявлениях Индии. Пакистан особо акцентирует на незаконных действиях Индии по приостановлению действия Договора о водах Инда", - говорится в материале.

В МИД заверили, что Пакистан объяснит, как агрессивные действия Нью-Дели ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.

Читайте: Министр обороны Индии Сингх передумал ехать на парад в Москву

"Этот важный дипломатический шаг является частью усилий Пакистана, направленных на представление точных фактов международному сообществу", - говорят в МИД.

Что предшествовало?

22 апреля группа вооруженных людей расстреляла 26 туристов на курорте в контролируемом Индией штате Кашмир. Ответственность за атаку никто на себя не взял.

Однако официальный Нью-Дели обвинил в нападении Пакистан и принял ряд мер, включая снижение уровня дипломатических отношений, запрет пакистанским судам заходить в индийские порты и прекращение импорта.

Впоследствии Индия приостановила действие Договора о водах Инда. Она перекрыла подачу воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном и планирует аналогичные меры на плотине Кишанганга на реке Джелум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия увеличила закупки российской нефти до максимума за два года

Автор: 

Индия (407) Пакистан (148) Совбез ООН (1112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Ситуація дуже серйозна, думаю, ООН повинна цього разу не обмежуватися простою стурбованістю. Потрібне дуже сильне занепокоєння та дуже велика стурбованість. Сподіваюся, в ООН стане духу відважитися на такий безпрецедентний крок.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:10
+4
Він один - марафон брехати не буде
показать весь комментарий
04.05.2025 22:03
+3
ООН? Хе-хе...
показать весь комментарий
04.05.2025 22:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мені подобається, коли ганчіркоголові духопелять одне одного!
показать весь комментарий
04.05.2025 21:55 Ответить
Для гостроти і видовищності потрібен ще один учасник - Китай
показать весь комментарий
04.05.2025 21:57 Ответить
Тоді тобі сподобається.

«На грани» (англ. The Brink) - американский комедийный политический телесериал, главные роли исполнили Тим Роббинс, Джек Блэк и Пабло Шрайбер.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:00 Ответить
То вже репліка х/з якого посолу. Самий смак, це фільм 1997 року з Хопкінсом
показать весь комментарий
04.05.2025 22:07 Ответить
То не смак. То гівно с найгіршим із Болдуінів.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:19 Ответить
Нет, это слишком примитивно, не зрелищно.
Настоящее шоу, когда мышибратя начинаю херачить друг друга.
Когда адиннарот миллионами косит другой адиннарот, под понукания "цивилизованого" мира,
вот это лепута!!!
показать весь комментарий
04.05.2025 23:28 Ответить
тут повинен втрутитись Лідор вільного світу
показать весь комментарий
04.05.2025 21:56 Ответить
Який з них??)
показать весь комментарий
04.05.2025 22:00 Ответить
Він один - марафон брехати не буде
показать весь комментарий
04.05.2025 22:03 Ответить
Потужний
показать весь комментарий
04.05.2025 22:03 Ответить
Вони блєть зараз усі пАтужні,)
показать весь комментарий
04.05.2025 22:04 Ответить
Але не всі незламні
показать весь комментарий
04.05.2025 22:06 Ответить
Зєля???
показать весь комментарий
04.05.2025 22:01 Ответить
Інших не існує
показать весь комментарий
04.05.2025 22:05 Ответить
ООН? Хе-хе...
показать весь комментарий
04.05.2025 22:02 Ответить
Ситуація дуже серйозна, думаю, ООН повинна цього разу не обмежуватися простою стурбованістю. Потрібне дуже сильне занепокоєння та дуже велика стурбованість. Сподіваюся, в ООН стане духу відважитися на такий безпрецедентний крок.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:10 Ответить
Це вже не один, це цілих два крока - непотянуть,)
показать весь комментарий
04.05.2025 22:13 Ответить
Как человечество могло допустить, чтобы эти две вонючие недостраны могли иметь ядерное

оружие?

Это же абсурд и нонсенс!!
показать весь комментарий
04.05.2025 22:12 Ответить
"Якщо Індія створить свою атомну бомбу, значить, і нам доведеться зробити свою, навіть якщо заради цього нам доведеться сидіти на хлібі та воді або зовсім помирати з голоду. Бомба є у християн, у юдеїв, а тепер ще й індуїстів. Чому б і мусульманам не мати своєї?"
показать весь комментарий
04.05.2025 22:57 Ответить
radiosvoboda.org

Індія призупинила дію Договору про води Інду.

Договір регулює розподіл та використання води з річки Інд та її приток, які живлять 80 відсотків зрошуваного сільського господарства та гідроенергетики Пакистану.

Призупинення дії угоди створить значний тиск на Пакистан, який бореться з гострою нестачею води, частково через екстремальні погодні явища.

Інші проблеми можуть виникнути під час сильних дощів прийдешнього сезону мусонів. Індія може вирішити випустити надлишок води зі східних річок без попередження. А це потенційно може спричинити повені.

Незважаючи на тиск та війни, договір діяв протягом багатьох років. Він витримав погрози з боку Нью-Делі вийти з угоди під час попередніх періодів високої напруженості.

«Ми гарантуємо, що жодна крапля води з річки Інд не досягне Пакистану», - заявив міністр водних ресурсів Індії у соцмережі X 27 квітня.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:12 Ответить
індуси тут не праві, реально зараз займаються відкладеним геноцидом.
і так як вони є союзниками мордору а пикистанці передавали(чи продавали) на бк, то буду вболівати за них.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:30 Ответить
Пакистан уклав контракт на 40 китайськиx літаків J-35A.

Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс. Його часто називають відповіддю Китаю на американський F-35.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:17 Ответить
Нема у Китаю літака 5-го покоління.
Це такий же дизайнерський фуфель, як і у Роісі.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:36 Ответить
Цікаво.
Цю заворуху почали бойовики з Пакістану.
Індія відповіла.
Пакістан надув щоки почав бикувати... і всрався.

І все це замість того, щоб покарати винних і вибачитися перед Індією.
показать весь комментарий
04.05.2025 22:35 Ответить
Де таке бачено щоб правовірний мусульманин вибачався перед короволюбами
показать весь комментарий
04.05.2025 23:00 Ответить
Ну от і огрібають.
Справа у тому, що Індія може Пакістан дупою розчавити. Перевага у всіх конвенційних озброєннях у Індії в рази, а де у чому у десятки разів.
Єдине, що стримує Індію - ЯЗ.

Але у звичайній війні у паков шансів нуль. 😁 Тому і скиглять.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:25 Ответить
Саудівська Аравія і Пакистан розвинули широкі торговельні, релігійні, політичні та стратегічні відносини.

Пакистан підтверджує свої відносини з Саудівською Аравією як найбільш «важливе і двостороннє партнерство» в ******** зовнішній політиці Пакистану.

Повідомляється, що близько 70 000 пакистанських військовослужбовців служать в армії Саудівської Аравії.

Розгортання ядерних боєголовок Пакистану в Саудівській Аравії було б «гіршим, ніж Карибська криза».
показать весь комментарий
04.05.2025 22:57 Ответить
Згідно зі щорічним звітом SIPRI, у період з 2019 по 2023 рік Китай здійснив експорт озброєнь до близько 40 країн. Водночас понад 60% цього експорту (а саме 61%) було спрямовано лише до одного покупця - Пакистану.

Якраз саудити і допомагають фінансувати озброєння Пакистану.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:03 Ответить
Всі позхдили з розуму. Цьому світу скоро прийде кінець. А все почалось з того що Європа пішла на компроміси з терористом ****** наплювавши на міжнародне право і закони які писались століттями. Ну тепер буде як в аппокаліптичних фільмах, всі позалазять в нори а зверху будуть літати дрони і ядерні боєголовки
показать весь комментарий
04.05.2025 22:59 Ответить
Ой, пошвидше б вже
показать весь комментарий
04.05.2025 23:01 Ответить
не, спaсибо
нaм тaкого не нaдо
показать весь комментарий
04.05.2025 23:13 Ответить
ПРОЦЕСС ПОШОЛ!СКОРО ВСЕ СТРАНЫ БУДУТ СОБИРАТСЯ,С ПРЕТЕНЗИЯМИ ДРУГ К ДРУГУ!А ХТО ТАМ ПЕРДНЫВ!!!!)))))
показать весь комментарий
04.05.2025 23:02 Ответить
Та эти суровые бойцы конечно круто пугают, глаза выпучивают--- но потом всё уходит в заднетазовый вариант или тихо но много газу выпустить, либо жутко громко, но коротко. Ещё не начали шмалять, а ООН давай подключать. Там тоже теже так же съедут с базару. На том и утихнет. Боевых слонов опять в стойло.
показать весь комментарий
04.05.2025 23:14 Ответить
 
 