Індія збільшила закупівлі російської нафти до максимуму за два роки

Поставки російської нафти з Росії до Індії в квітні досягли найвищого рівня за останні два роки.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Kpler, імпорт російської нафти Індією в квітні досягне 2,15 млн барелів на день, що є найбільшим місячним обсягом з травня 2023 року. Поставки зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Зазначається, що торгівля нафтою між Росією та Індією повертається майже до нормального рівня, оскільки ланцюжки поставок відновлюються після того, як санкції США вразили галузь на початку цього року.

Втім, плани поставок на квітень є попередніми, і деякі вантажі можуть бути доставлені в травні.

Раніше повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.