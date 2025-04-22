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Новини
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Індія збільшила закупівлі російської нафти до максимуму за два роки

Індія збільшила закупівлі російської нафти до максимуму за два роки

Поставки російської нафти з Росії до Індії в квітні досягли найвищого рівня за останні два роки.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Kpler, імпорт російської нафти Індією в квітні досягне 2,15 млн барелів на день, що є найбільшим місячним обсягом з травня 2023 року. Поставки зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Зазначається, що торгівля нафтою між Росією та Індією повертається майже до нормального рівня, оскільки ланцюжки поставок відновлюються після того, як санкції США вразили галузь на початку цього року.

Втім, плани поставок на квітень є попередніми, і деякі вантажі можуть бути доставлені в травні.

Раніше повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.

Автор: 

Індія (358) нафта (4784) росія (14203) танкер (189)


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Топ коментарі
+8
щоб ви нею вдавилися...
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22.04.2025 15:51
+7
Ще одні гібридні трідвараси. На словах за мир, а на ділі спонсори геноциду.
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22.04.2025 15:55
+2
захлинулися
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22.04.2025 15:52
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щоб ви нею вдавилися...
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22.04.2025 15:51 Відповісти
захлинулися
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22.04.2025 15:52 Відповісти
Ще одні гібридні трідвараси. На словах за мир, а на ділі спонсори геноциду.
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22.04.2025 15:55 Відповісти
індуси гандони але уявіт що кацапи воюют наприклад з Казахстаном і такі само санкції проти них, а тепер скажить як би барижила наша влада на кацапські нафті і газові????
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22.04.2025 15:59 Відповісти
І ці покидьки вдають із себе голубів миру, які ніяк не залучені до війни в Україні.
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22.04.2025 16:16 Відповісти
Розпадається Росія потихеньку, розпадається....... Ще років 2,... 70,... 150.... і розпадеться повністю.
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22.04.2025 16:18 Відповісти
Купляє, ага, за рупii. 😁
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22.04.2025 16:19 Відповісти
Зіта і гіта. Індохвойди путєна
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22.04.2025 16:20 Відповісти
индия - такая же недострана, как быдлостан, китай, северная корея и иран , это дерьмо из одной своры шавок, и это нужно всегда помнить.
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22.04.2025 18:04 Відповісти
Хай п'ють ту нафту замість води та ходять асфальтом.
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23.04.2025 13:48 Відповісти

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