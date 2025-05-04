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Новини Напруження в стосунках Пакистану та Індії
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Пакистан хоче скликати Радбез ООН через напруження стосунків з Індією

Радбез ООН

Влада Пакистану вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення стосунків з Індією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dawn.

За інформацією видання, міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив постійному представнику Пакистану в ООН послу Асіму Іфтіхару вжити негайних заходів для скликання засідання Ради Безпеки.

"Пакистан поінформує РБ ООН про агресивні дії, провокації та провокаційні заяви Індії. Пакистан особливо акцентує на незаконних діях Індії щодо призупинення чинності Договору про води Інду", - йдеться в матеріалі.

У МЗС запевнили, що Пакистан пояснить, як агресивні дії Нью-Делі ставлять під загрозу мир і безпеку в регіоні.

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"Цей важливий дипломатичний крок є частиною зусиль Пакистану, спрямованих на представлення точних фактів міжнародній спільноті", - кажуть в МЗС.

Що передувало?

22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.

Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.

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Автор: 

Індія (670) Пакистан (63) Радбез ООН (858)


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Топ коментарі
+1
Ситуація дуже серйозна, думаю, ООН повинна цього разу не обмежуватися простою стурбованістю. Потрібне дуже сильне занепокоєння та дуже велика стурбованість. Сподіваюся, в ООН стане духу відважитися на такий безпрецедентний крок.
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04.05.2025 22:10
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А мені подобається, коли ганчіркоголові духопелять одне одного!
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04.05.2025 21:55 Відповісти
Для гостроти і видовищності потрібен ще один учасник - Китай
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04.05.2025 21:57 Відповісти
Тоді тобі сподобається.

«На грани» (англ. The Brink) - американский комедийный политический телесериал, главные роли исполнили Тим Роббинс, Джек Блэк и Пабло Шрайбер.
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04.05.2025 22:00 Відповісти
То вже репліка х/з якого посолу. Самий смак, це фільм 1997 року з Хопкінсом
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04.05.2025 22:07 Відповісти
То не смак. То гівно с найгіршим із Болдуінів.
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04.05.2025 22:19 Відповісти
тут повинен втрутитись Лідор вільного світу
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04.05.2025 21:56 Відповісти
Який з них??)
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04.05.2025 22:00 Відповісти
Він один - марафон брехати не буде
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04.05.2025 22:03 Відповісти
Потужний
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04.05.2025 22:03 Відповісти
Вони блєть зараз усі пАтужні,)
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04.05.2025 22:04 Відповісти
Але не всі незламні
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04.05.2025 22:06 Відповісти
Зєля???
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04.05.2025 22:01 Відповісти
Інших не існує
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04.05.2025 22:05 Відповісти
ООН? Хе-хе...
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04.05.2025 22:02 Відповісти
Ситуація дуже серйозна, думаю, ООН повинна цього разу не обмежуватися простою стурбованістю. Потрібне дуже сильне занепокоєння та дуже велика стурбованість. Сподіваюся, в ООН стане духу відважитися на такий безпрецедентний крок.
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04.05.2025 22:10 Відповісти
Це вже не один, це цілих два крока - непотянуть,)
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04.05.2025 22:13 Відповісти
Как человечество могло допустить, чтобы эти две вонючие недостраны могли иметь ядерное

оружие?

Это же абсурд и нонсенс!!
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04.05.2025 22:12 Відповісти
radiosvoboda.org

Індія призупинила дію Договору про води Інду.

Договір регулює розподіл та використання води з річки Інд та її приток, які живлять 80 відсотків зрошуваного сільського господарства та гідроенергетики Пакистану.

Призупинення дії угоди створить значний тиск на Пакистан, який бореться з гострою нестачею води, частково через екстремальні погодні явища.

Інші проблеми можуть виникнути під час сильних дощів прийдешнього сезону мусонів. Індія може вирішити випустити надлишок води зі східних річок без попередження. А це потенційно може спричинити повені.

Незважаючи на тиск та війни, договір діяв протягом багатьох років. Він витримав погрози з боку Нью-Делі вийти з угоди під час попередніх періодів високої напруженості.

«Ми гарантуємо, що жодна крапля води з річки Інд не досягне Пакистану», - заявив міністр водних ресурсів Індії у соцмережі X 27 квітня.
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04.05.2025 22:12 Відповісти
індуси тут не праві, реально зараз займаються відкладеним геноцидом.
і так як вони є союзниками мордору а пикистанці передавали(чи продавали) на бк, то буду вболівати за них.
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04.05.2025 22:30 Відповісти
Пакистан уклав контракт на 40 китайськиx літаків J-35A.

Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс. Його часто називають відповіддю Китаю на американський F-35.
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04.05.2025 22:17 Відповісти
Нема у Китаю літака 5-го покоління.
Це такий же дизайнерський фуфель, як і у Роісі.
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04.05.2025 22:36 Відповісти
Цікаво.
Цю заворуху почали бойовики з Пакістану.
Індія відповіла.
Пакістан надув щоки почав бикувати... і всрався.

І все це замість того, щоб покарати винних і вибачитися перед Індією.
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04.05.2025 22:35 Відповісти
 
 