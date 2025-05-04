Пакистан хоче скликати Радбез ООН через напруження стосунків з Індією

Влада Пакистану вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення стосунків з Індією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dawn.

За інформацією видання, міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив постійному представнику Пакистану в ООН послу Асіму Іфтіхару вжити негайних заходів для скликання засідання Ради Безпеки.

"Пакистан поінформує РБ ООН про агресивні дії, провокації та провокаційні заяви Індії. Пакистан особливо акцентує на незаконних діях Індії щодо призупинення чинності Договору про води Інду", - йдеться в матеріалі.

У МЗС запевнили, що Пакистан пояснить, як агресивні дії Нью-Делі ставлять під загрозу мир і безпеку в регіоні.

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"Цей важливий дипломатичний крок є частиною зусиль Пакистану, спрямованих на представлення точних фактів міжнародній спільноті", - кажуть в МЗС.

Що передувало?

22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.

Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.

Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.

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