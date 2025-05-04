Пакистан хоче скликати Радбез ООН через напруження стосунків з Індією
Влада Пакистану вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН через загострення стосунків з Індією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Dawn.
За інформацією видання, міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив постійному представнику Пакистану в ООН послу Асіму Іфтіхару вжити негайних заходів для скликання засідання Ради Безпеки.
"Пакистан поінформує РБ ООН про агресивні дії, провокації та провокаційні заяви Індії. Пакистан особливо акцентує на незаконних діях Індії щодо призупинення чинності Договору про води Інду", - йдеться в матеріалі.
У МЗС запевнили, що Пакистан пояснить, як агресивні дії Нью-Делі ставлять під загрозу мир і безпеку в регіоні.
"Цей важливий дипломатичний крок є частиною зусиль Пакистану, спрямованих на представлення точних фактів міжнародній спільноті", - кажуть в МЗС.
Що передувало?
22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв.
Однак офіційне Нью-Делі звинуватило у нападі Пакистан і вжила низку заходів, включаючи зниження рівня дипломатичних відносин, заборону пакистанським суднам заходити в індійські порти та припинення імпорту.
Згодом Індія призупинила дію Договору про води Інду. Вона перекрила подачу води через греблю Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на греблі Кішанганга на річці Джелум.
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«На грани» (англ. The Brink) - американский комедийный политический телесериал, главные роли исполнили Тим Роббинс, Джек Блэк и Пабло Шрайбер.
оружие?
Это же абсурд и нонсенс!!
Індія призупинила дію Договору про води Інду.
Договір регулює розподіл та використання води з річки Інд та її приток, які живлять 80 відсотків зрошуваного сільського господарства та гідроенергетики Пакистану.
Призупинення дії угоди створить значний тиск на Пакистан, який бореться з гострою нестачею води, частково через екстремальні погодні явища.
Інші проблеми можуть виникнути під час сильних дощів прийдешнього сезону мусонів. Індія може вирішити випустити надлишок води зі східних річок без попередження. А це потенційно може спричинити повені.
Незважаючи на тиск та війни, договір діяв протягом багатьох років. Він витримав погрози з боку Нью-Делі вийти з угоди під час попередніх періодів високої напруженості.
«Ми гарантуємо, що жодна крапля води з річки Інд не досягне Пакистану», - заявив міністр водних ресурсів Індії у соцмережі X 27 квітня.
і так як вони є союзниками мордору а пикистанці передавали(чи продавали) на бк, то буду вболівати за них.
Це літак 5-го покоління (другий подібний в історії Китаю, після J-20) з технологією стелс. Його часто називають відповіддю Китаю на американський F-35.
Це такий же дизайнерський фуфель, як і у Роісі.
Цю заворуху почали бойовики з Пакістану.
Індія відповіла.
Пакістан надув щоки почав бикувати... і всрався.
І все це замість того, щоб покарати винних і вибачитися перед Індією.