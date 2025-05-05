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Новости Напряжение в отношениях Пакистана и Индии
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Пакистан столкнулся с критической нехваткой боеприпасов из-за поставок снарядов Украине, - СМИ

В Пакистане возник критический дефицит снарядов

Пакистан столкнулся с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов. Нынешних запасов, по оценкам экспертов, хватит лишь на четыре дня в случае полномасштабного вооруженного конфликта. Одной из причин дефицита называют экспорт боеприпасов в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе.

"Пакистанские оружейные заводы, отвечающие за обеспечение армии, сейчас пытаются восстановить запасы в условиях глобального роста спроса на вооружение и устаревшей производственной базы. В результате, при текущем уровне ресурсов, вооруженные силы Пакистана могут поддерживать боевые действия высокой интенсивности только в течение 96 часов, что вызывает серьезную обеспокоенность в военном руководстве", - говорится в публикации.

Пакистанская военная доктрина предусматривает быструю мобилизацию для противодействия численному превосходству Индии, делая особый акцент на использовании артиллерии и бронетанковых соединений. Однако, как отмечают эксперты, из-за нехватки 155-мм снарядов для самоходных гаубиц М109 и 122-мм реактивных снарядов для установок БМ-21, способность армии эффективно противостоять возможному наступлению Индии существенно ограничена.

В апреле 2025 года в социальных сетях появилась информация, что крупные партии 155-мм снарядов, которые имеют ключевое значение для артиллерийских подразделений, переданы Украине. Это еще больше усилило опасения относительно истощения стратегических запасов боеприпасов.

Бывший главнокомандующий пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва ранее признавал имеющиеся ограничения, подчеркивая, что Пакистан не имеет достаточных ресурсов для ведения длительного конфликта с Индией - ни в военном, ни в экономическом измерениях.

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По данным разведки, Пакистан разместил склады с боеприпасами вблизи индийской границы, готовясь к возможному обострению. В то же время источники отмечают, что чрезмерная концентрация усилий на экспорте оружия в условиях экономической нестабильности поставила под угрозу собственную обороноспособность страны.

Параллельно с этим экономическая ситуация в Пакистане ухудшается: растет инфляция, накапливается внешний долг, уменьшаются валютные резервы. Из-за этого армия уже была вынуждена сократить нормы питания, отменить учения и приостановить плановые маневры из-за нехватки топлива.

Напомним, власти Пакистана требуют созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.

Автор: 

боеприпасы (2344) дефицит (301) Пакистан (148) экспорт (877)


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Топ комментарии
+7
Звучит так, типа поставили бесплатно снаряды и Украина теперь виновата... Но ведь поставляли за деньги и скорей всего, по завышенным ценам, за срочность.
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05.05.2025 06:55
+5
"змушена скоротити норми харчування"
"призупинити планові маневри через нестачу пального"

тобто немає ніхера, але хоч снаряди можна спихнути на Україну.
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05.05.2025 06:50
+5
Можна пакистанцям глянуть на цю ситуацію, з іншого боку: "освіження" запасів... Адже ********** мають визначений строк зберігання...
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05.05.2025 07:18
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- Ну, уж это положительно интересно, - трясясь от хохота проговорил профессор, - что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!

(М. А. Булгаков, "МиМ")
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05.05.2025 06:38 Ответить
І знову Україна винна
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05.05.2025 07:43 Ответить
Ні, трохи не так. Це вказує на те, через що там стався конфлікт. Вірогідно московити, або їхні агенти вчинили деякі дії для початку протистояння, щоби зупинити постачання *********** до України і додатково привернути увагу на цей дуже давній конфлікт.
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05.05.2025 08:42 Ответить
"змушена скоротити норми харчування"
"призупинити планові маневри через нестачу пального"

тобто немає ніхера, але хоч снаряди можна спихнути на Україну.
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05.05.2025 06:50 Ответить
Звучит так, типа поставили бесплатно снаряды и Украина теперь виновата... Но ведь поставляли за деньги и скорей всего, по завышенным ценам, за срочность.
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05.05.2025 06:55 Ответить
пиши нормальною мовою, а то не дуже зрозуміло, що ти написав.

Пакистан каже що у них з Індією може війна початись і їм самим потрібно.
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05.05.2025 07:33 Ответить
То звучіт логіка кацапського ІПСО.
А Пакистану респект.
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05.05.2025 08:37 Ответить
І знову ми винні - шо ж ми за невістка всрана?
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05.05.2025 06:55 Ответить
Саудити (суніти) в біді не кинуть.
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05.05.2025 07:04 Ответить
Згідно зі щорічним звітом SIPRI, у період з 2019 по 2023 рік Китай здійснив експорт озброєнь до близько 40 країн. Водночас понад 60% цього експорту (а саме 61%) було спрямовано лише до одного покупця - Пакистану.

Якраз саудити і допомагають фінансувати озброєння Пакистану.
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05.05.2025 07:16 Ответить
Можна пакистанцям глянуть на цю ситуацію, з іншого боку: "освіження" запасів... Адже ********** мають визначений строк зберігання...
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05.05.2025 07:18 Ответить
Пусть у талибов затарятся,там им американцы приличное наследство оставили.
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05.05.2025 08:32 Ответить
я, не зрозумів.
війна за кашмір переноситься?
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05.05.2025 08:00 Ответить
Ничего страшного.
Китай и Турция быстро пополнят запасы Пакистана этими снарядами.
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05.05.2025 08:03 Ответить
Так они ж сами начали на Индию прыгать, или как?
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05.05.2025 08:33 Ответить
Ну, навєрноє, как Україна сама начала пригать на Кацапстанію 24.02.2022.
Нє?
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05.05.2025 08:40 Ответить
22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Джерело: https://censor.net/ua/n3550387
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05.05.2025 08:55 Ответить
Ну скакати вони не почали.
Просто замість покарання винних у теракті, почали надувати щоки та пучити очі.
А Індія у відповідь вимкнула воду.
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05.05.2025 08:58 Ответить
нахрін снаряди, коли є ядерна збруя. головне вдарити першим
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05.05.2025 08:39 Ответить
Та й якщо другими, то теж буде не кисло.
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05.05.2025 08:41 Ответить
Пакістану буде кисло.
Просто подивися на мапу.

У Пакіста у доктоині записана можливість застосування ЯЗ по своїй території не від хорошого життя.
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05.05.2025 09:01 Ответить
22 квітня група озброєних людей розстріляла 26 туристів на курорті в контрольованому Індією штаті Кашмір. Джерело: https://censor.net/ua/n3550387

Тому треба було не бикувати, а знайти винних, покарати і вибачитися перед Індією.
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05.05.2025 08:54 Ответить
Китай может воспользоваться случаем и совместно с Пакистаном ипануть по трупоедам.
3 миллиарда индусни представляют собой экзистенциальную угрозу для планеты.
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05.05.2025 09:04 Ответить
Звідки в Індії 3 мільярди населення?
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05.05.2025 09:18 Ответить
ааа, так от у чому справа...., майже впевнена, що без кацапів цей конфлікт би не виник..., якщо десь якась колотнеча під час війни й одна зі сторін якось задіяна у війні України з кацапами, шукай кацапські вуха...
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05.05.2025 09:15 Ответить
 
 