Пакистан столкнулся с критической нехваткой боеприпасов из-за поставок снарядов Украине, - СМИ

Пакистан столкнулся с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов. Нынешних запасов, по оценкам экспертов, хватит лишь на четыре дня в случае полномасштабного вооруженного конфликта. Одной из причин дефицита называют экспорт боеприпасов в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство ANI со ссылкой на источники в оборонном секторе.

"Пакистанские оружейные заводы, отвечающие за обеспечение армии, сейчас пытаются восстановить запасы в условиях глобального роста спроса на вооружение и устаревшей производственной базы. В результате, при текущем уровне ресурсов, вооруженные силы Пакистана могут поддерживать боевые действия высокой интенсивности только в течение 96 часов, что вызывает серьезную обеспокоенность в военном руководстве", - говорится в публикации.

Пакистанская военная доктрина предусматривает быструю мобилизацию для противодействия численному превосходству Индии, делая особый акцент на использовании артиллерии и бронетанковых соединений. Однако, как отмечают эксперты, из-за нехватки 155-мм снарядов для самоходных гаубиц М109 и 122-мм реактивных снарядов для установок БМ-21, способность армии эффективно противостоять возможному наступлению Индии существенно ограничена.

В апреле 2025 года в социальных сетях появилась информация, что крупные партии 155-мм снарядов, которые имеют ключевое значение для артиллерийских подразделений, переданы Украине. Это еще больше усилило опасения относительно истощения стратегических запасов боеприпасов.

Бывший главнокомандующий пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва ранее признавал имеющиеся ограничения, подчеркивая, что Пакистан не имеет достаточных ресурсов для ведения длительного конфликта с Индией - ни в военном, ни в экономическом измерениях.

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По данным разведки, Пакистан разместил склады с боеприпасами вблизи индийской границы, готовясь к возможному обострению. В то же время источники отмечают, что чрезмерная концентрация усилий на экспорте оружия в условиях экономической нестабильности поставила под угрозу собственную обороноспособность страны.

Параллельно с этим экономическая ситуация в Пакистане ухудшается: растет инфляция, накапливается внешний долг, уменьшаются валютные резервы. Из-за этого армия уже была вынуждена сократить нормы питания, отменить учения и приостановить плановые маневры из-за нехватки топлива.

Напомним, власти Пакистана требуют созвать заседание Совета Безопасности ООН из-за обострения отношений с Индией.