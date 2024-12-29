Талибан атаковал приграничную территорию Пакистана

Силы "Талибана" совершили нападение на приграничные районы Пакистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

В ведомстве отмечают, что эти действия стали ответом на недавние авиаудары, которые пакистанские военные нанесли на афганской территории.

"В ответ с юго-восточного направления страны было атаковано несколько пунктов за пределами гипотетической линии, которые служили центрами и укрытиями для злонамеренных элементов и их сторонников, которые организовывали и координировали нападения в Афганистане", - заявили в ведомстве.

Представитель Минобороны Афганистана Энаятулла Ховаразми уточнил, что объекты находятся за границей, однако афганская сторона не признает эту территорию частью Пакистана.

Информация о потерях или конкретных целях атак пока не обнародована. Официальный Исламабад пока не дал никаких комментариев.

Конфликт между двумя соседними странами обостряется. Накануне афганская сторона предупреждала о возможных ответах после того, как пакистанские авиаудары, по их словам, повлекли гибель гражданских в Афганистане. В то же время Пакистан обвиняет Кабул в сокрытии боевиков, которые организуют нападения на пакистанской территории, однако эти обвинения Талибан отрицает.

Напомним, Россия начала исследования природных ресурсов Афганистана, запасы которого, по оценке геологических служб США, составляют около $3 трлн. В Российском деловом центре в Афганистане сообщили, что их задачей является оперативное создание геологической карты минерально-сырьевой базы страны, чтобы помочь правящему в стране движению "Талибан" в добыче ископаемых.

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