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Новости
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Талибан атаковал приграничную территорию Пакистана

Талібан атакував прикордоння Пакістану

Силы "Талибана" совершили нападение на приграничные районы Пакистана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

В ведомстве отмечают, что эти действия стали ответом на недавние авиаудары, которые пакистанские военные нанесли на афганской территории.

"В ответ с юго-восточного направления страны было атаковано несколько пунктов за пределами гипотетической линии, которые служили центрами и укрытиями для злонамеренных элементов и их сторонников, которые организовывали и координировали нападения в Афганистане", - заявили в ведомстве.

Представитель Минобороны Афганистана Энаятулла Ховаразми уточнил, что объекты находятся за границей, однако афганская сторона не признает эту территорию частью Пакистана.

Информация о потерях или конкретных целях атак пока не обнародована. Официальный Исламабад пока не дал никаких комментариев.

Конфликт между двумя соседними странами обостряется. Накануне афганская сторона предупреждала о возможных ответах после того, как пакистанские авиаудары, по их словам, повлекли гибель гражданских в Афганистане. В то же время Пакистан обвиняет Кабул в сокрытии боевиков, которые организуют нападения на пакистанской территории, однако эти обвинения Талибан отрицает.

Напомним, Россия начала исследования природных ресурсов Афганистана, запасы которого, по оценке геологических служб США, составляют около $3 трлн. В Российском деловом центре в Афганистане сообщили, что их задачей является оперативное создание геологической карты минерально-сырьевой базы страны, чтобы помочь правящему в стране движению "Талибан" в добыче ископаемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет связи между вторжением Путина в Украину и выводом войск США из Афганистана, - Блинкен

Автор: 

Афганистан (605) Пакистан (148) Талибан (172)


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Топ комментарии
+10
Не дарма таліби в расію прилетали, з "Конякою" зустрічалися, кацапські вуха стирчать ї в цьому конфлікті.
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29.12.2024 08:45
+10
У кацапів геть погані справи, вони вже попросили Талібан атакувати Пакистан? Для того, щоб США запросили їх на переговори для вирішення цього питання? Ну-ну, подивимось. Де кацап хоч раз став на землю, там буде війна, там буде кров і брехня.
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29.12.2024 09:09
+8
Дайош Талібанщину від Індійського до Північного Льодового океану!!!)
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29.12.2024 08:14
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Дайош Талібанщину від Індійського до Північного Льодового океану!!!)
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29.12.2024 08:14 Ответить
цей ранок починаеться ні з кави
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29.12.2024 08:14 Ответить
з пива?
точно, зганяю за пивом.
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29.12.2024 08:55 Ответить
Не дарма таліби в расію прилетали, з "Конякою" зустрічалися, кацапські вуха стирчать ї в цьому конфлікті.
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29.12.2024 08:45 Ответить
Кацапи повинні надіслати свої "миротворчі" війська в допомогу авганскай маладой талібанскай ріспубліке. путін памагі.
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29.12.2024 08:49 Ответить
ой йой йой.....
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29.12.2024 08:57 Ответить
У кацапів геть погані справи, вони вже попросили Талібан атакувати Пакистан? Для того, щоб США запросили їх на переговори для вирішення цього питання? Ну-ну, подивимось. Де кацап хоч раз став на землю, там буде війна, там буде кров і брехня.
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29.12.2024 09:09 Ответить
И так долго они тихо сидели имея на руках столько складов с американским оружием которые Байден по лендлизу им оставил.
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29.12.2024 09:11 Ответить
Пакистан - креатура Китая,вава пукин решил с помощью бармалеев уколоть барина - кормильца.Скучнодвижуха,ну-ну.
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29.12.2024 09:14 Ответить
Який глибокий геополітичний аналіз!)
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29.12.2024 09:19 Ответить
Пропоную - Наєма послом до талібів. Їм зрозуміло і нам легше.
Пуштун пуштуна зрозуміє і не введе в оману. Бо Україна вже стогне від цьога "антікорупціонера"!
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29.12.2024 09:18 Ответить
зе! срачно повинен гуманітарку направити!
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29.12.2024 09:29 Ответить
Можливо вже давно це зробив, а можливо бартер - опіум на муку, умеров знає з ким розмовлчяти, а пуштун наєм там має і зв'язки.
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29.12.2024 09:37 Ответить
вангую, що це ***** дало команду своєму союзнику талібану розпочати цю провокацію.
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29.12.2024 09:43 Ответить
Підтримую. Вони вже давали команди вірменам і де Карабах? Потім давали поради Хамасу і де Хамас? Портім задіяли разом із Іраном Хесболу і де зараз Хезболла? Про Сирію потрібно написати, де кацапів гнали до моря на їх бази обкаканими їхніми кальсонами. Зараз кацапи хочуть обдурити "повстанців", щоб залишити за собою бази, якщо ті погодяться - то вони великі дурні, ніколи, ніколи, ніколи не потрібно вірити кацапу в якусь дружбу і його слову - обдурить. А як там справи у хусидів? А як там Іран видихає атаки, справедливі атаки на їх військові об'єкти? Не допомогли кацапцики друзякам? А як обіцяли і підвели всіх під розгром і введення санкцій. Після інавгурації Трампа впевнений, що Ізраїль доб'є іранців. А це все союзники-терористи головного терориста в світі - Цапії.
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29.12.2024 10:53 Ответить
Авторитарним відморозкам потрібна війна. Іншого способу існування там не передбачено...
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29.12.2024 09:46 Ответить
Безкарність підорафії - один за одним породжує нових і заохочує старі терористичні сили... Пора стирати усю цю мерзоту!
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29.12.2024 11:18 Ответить
Пакистан-ядерна країна. Це ж ескалація! Виходить, талібан сміливіше за все НАТО.
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29.12.2024 22:08 Ответить
 
 