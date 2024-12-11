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Новости Война
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Нет связи между вторжением Путина в Украину и выводом войск США из Афганистана, - Блинкен

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отрицает, что вывод американских войск из Афганистана вдохновил Путина на вторжение в Украину.

Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Конгрессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос конгрессмена Грегори Микса, видит ли он связь между вторжением Путина в Украину и выводом войск США из Афганистана, Блинкен заявил: "Нет. Наоборот, я думаю, что наши противники, включая Россию, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет".

Госсекретарь напомнил, что Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США. А после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, по его словам, администрация США могла лучше координировать ответ, потому что не была привязана к войне в Афганистане.

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На реплики других законодателей о том, что неудачный выход из Афганистана проявил слабость США и это побудило Россию к большей агрессии, Блинкен подчеркнул, что сейчас Америка вместе с союзниками и партнерами сильны как никогда.

"Сегодня НАТО сильнее благодаря лидерству президента Байдена", - заявил государственный секретарь США, подчеркнув в этой связи, что Альянс расширился, у него стало больше ресурсов.

Автор: 

Афганистан (605) путин владимир (31239) США (26583) Блинкен Энтони (937) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+13
Є. Кацапи побачили слабкість США, і саме це надихнуло ***** на повномасштабне вторгнення. Слабкі США, слабкий Президент України - це ж просто джекпот був для нього.
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11.12.2024 22:57
+8
Є. Допоки США було сильне ніякі шавки не сміли нічого зробити. Але як США показало слабкіість - отоді все і пішло поїхало
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11.12.2024 22:46
+8
Якось спадає на думку, що якщо кацапські війська, виведені з Сирії, будуть перекинуті в Україну, то непогано би було якось так зробити, щоб такі кацапські вояки були оголошені в міжнародний розшук за воєнні злочини в Сирії. Тоді, якщо вони попадуть в полон в Україні, іх можна буде передавати сирійській опозиції,, а не тримати на українських курортах і годувати олів'є.
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11.12.2024 22:56
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Є. Допоки США було сильне ніякі шавки не сміли нічого зробити. Але як США показало слабкіість - отоді все і пішло поїхало
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11.12.2024 22:46 Ответить
Згоден. А почалося все з Обами. Недарма, кацапи називали його не інакше, як "Обама - Чмо".
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11.12.2024 23:25 Ответить
Блінкер діло каже , НАТО стало розумнішім ...
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11.12.2024 22:47 Ответить
Блінкен вдав, що не зрозумів питання. Так, Путлєр справді хотів би, щоб Штати і далі вовтузилися в Афгані, але їхній безпорадний та безпомічний вихід дозволив Пині зробити висновок про слабкість армії США (можливо й помилковий висновок, але все-таки) і він вирішив заатакувати Україну. Ціле щастя, що ЗСУ та український народ виявилися стійкішими за усі уявлення путлєра і ЦРУ.
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11.12.2024 22:49 Ответить
Якось спадає на думку, що якщо кацапські війська, виведені з Сирії, будуть перекинуті в Україну, то непогано би було якось так зробити, щоб такі кацапські вояки були оголошені в міжнародний розшук за воєнні злочини в Сирії. Тоді, якщо вони попадуть в полон в Україні, іх можна буде передавати сирійській опозиції,, а не тримати на українських курортах і годувати олів'є.
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11.12.2024 22:56 Ответить
Сірійська опозиція випустить кишки разом з олів'є. Толерантно. Як заслужили.
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12.12.2024 06:50 Ответить
Таурегами все восхищаются. У них с кацапами разговор короткий. Кто не убит в бою. Того на выкуп за деньги.
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12.12.2024 07:01 Ответить
Є. Кацапи побачили слабкість США, і саме це надихнуло ***** на повномасштабне вторгнення. Слабкі США, слабкий Президент України - це ж просто джекпот був для нього.
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11.12.2024 22:57 Ответить
"подчеркнув в этой связи, что Альянс расширился, у него стало больше ресурсов"
ресурсов может и больше, а "яиц" меньше

НАТО боится сбивать дроны и ракеты даже над свое територией
Територии стало больше - значит смелости меньше

В афганистан США вливали деньги, оружие и какой результат....
тоже самое с сирией в которую вливала россия.

получается, выбирая себе такого "союзника", деньги и оружие ничего не решает в "кривых" руках.
для оружия надо "правильные" люди, которые масштабируют эффект оружия

Как показало время, в Украине такие люди есть, теперь вопрос кто даст оружие, кто станет союзником...
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11.12.2024 23:13 Ответить
Не позорьтесь, такими заявами " сильні як ніколи". Страшно уявити які ви тоді коли " слабкі".
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11.12.2024 23:22 Ответить
Ні,його надихнули ваши гарантії безпеки України !
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11.12.2024 23:23 Ответить
Самі сильні я вважаю це - наші діти. Які під час війни навчаються, граються, сміються, радіють подарункам та чекають свят. Це надихає. А весь світ це обсцяне дно. Котре готове потрішки платити ( допомагати), щоб Україна трималася і путін їх не т* ахнув. Але так нажаль не буває - звір відчувши кров стає ще агресивнішим.
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11.12.2024 23:26 Ответить
Блинкен говорить одне, а деескалатори в сусідніх кабінетах робили протилежне - аби х....не програв. Бо їх лідер Саллі переконав Байдена -путін мєтнєт.
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11.12.2024 23:37 Ответить
Цих керованих ескалаторів тільки могила виправить
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12.12.2024 08:07 Ответить
 
 