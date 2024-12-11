Нет связи между вторжением Путина в Украину и выводом войск США из Афганистана, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отрицает, что вывод американских войск из Афганистана вдохновил Путина на вторжение в Украину.
Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Конгрессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос конгрессмена Грегори Микса, видит ли он связь между вторжением Путина в Украину и выводом войск США из Афганистана, Блинкен заявил: "Нет. Наоборот, я думаю, что наши противники, включая Россию, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет".
Госсекретарь напомнил, что Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США. А после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, по его словам, администрация США могла лучше координировать ответ, потому что не была привязана к войне в Афганистане.
На реплики других законодателей о том, что неудачный выход из Афганистана проявил слабость США и это побудило Россию к большей агрессии, Блинкен подчеркнул, что сейчас Америка вместе с союзниками и партнерами сильны как никогда.
"Сегодня НАТО сильнее благодаря лидерству президента Байдена", - заявил государственный секретарь США, подчеркнув в этой связи, что Альянс расширился, у него стало больше ресурсов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ресурсов может и больше, а "яиц" меньше
НАТО боится сбивать дроны и ракеты даже над свое територией
Територии стало больше - значит смелости меньше
В афганистан США вливали деньги, оружие и какой результат....
тоже самое с сирией в которую вливала россия.
получается, выбирая себе такого "союзника", деньги и оружие ничего не решает в "кривых" руках.
для оружия надо "правильные" люди, которые масштабируют эффект оружия
Как показало время, в Украине такие люди есть, теперь вопрос кто даст оружие, кто станет союзником...