Нет связи между вторжением Путина в Украину и выводом войск США из Афганистана, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отрицает, что вывод американских войск из Афганистана вдохновил Путина на вторжение в Украину.

Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Конгрессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос конгрессмена Грегори Микса, видит ли он связь между вторжением Путина в Украину и выводом войск США из Афганистана, Блинкен заявил: "Нет. Наоборот, я думаю, что наши противники, включая Россию, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет".

Госсекретарь напомнил, что Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США. А после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, по его словам, администрация США могла лучше координировать ответ, потому что не была привязана к войне в Афганистане.

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На реплики других законодателей о том, что неудачный выход из Афганистана проявил слабость США и это побудило Россию к большей агрессии, Блинкен подчеркнул, что сейчас Америка вместе с союзниками и партнерами сильны как никогда.

"Сегодня НАТО сильнее благодаря лидерству президента Байдена", - заявил государственный секретарь США, подчеркнув в этой связи, что Альянс расширился, у него стало больше ресурсов.