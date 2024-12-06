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Блинкен о выступлении Лаврова на заседании ОБСЕ: Цунами дезинформации

Блінкен про український План перемоги

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на заседании ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров распространил "цунами дезинформации" относительно российской агрессии против Украины, при этом не выслушав других министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я сожалею, что наш коллега Лавров покинул зал, не проявив вежливости выслушать нас так, как мы выслушали его. Конечно, наш российский коллега очень искусно погружает слушателей в цунами дезинформации. Я не стану подробно анализировать все, что он сказал, но отмечу лишь два момента", - сказал Блинкен.

Государственный секретарь США обратил внимание на слова Лаврова о "неделимости безопасности".

"Это - правильно, но она не может и не должна быть односторонней улицей, полезной для России, но не для Украины. Давайте не будем обманывать себя и не позволять ему или кому-то другому вводить нас в заблуждение. Это - не о безопасности России и никогда не было о ней. Это - об имперском проекте Путина стереть Украину с карты", - подчеркнул Блинкен.

После этого, американский чиновник вспомнил высказывания президента РФ Владимира Путина, сделанные им неоднократно в сторону Украины.

Он напомнил, как Путин еще в 2008 году на саммите НАТО говорил, что Украина не является государством, а позже в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, утверждал, что россияне и украинцы - это "один народ". Позже в 2021 году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Путин еще раз отверг идею отдельного украинского народа и нации, а несколько месяцев назад снова называл Украину "искусственным государством".

"Вот о чем идет речь. И так было всегда. И именно поэтому мы должны решительно противостоять этому", - добавил Блинкен.

Также он прокомментировал высказывания главы МИД российского государства-агрессора о суверенном праве каждой страны-члена делать свой собственный выбор.

"Это - именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и за нее", - подытожил госсекретарь США.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на заседании ОБСЕ на Мальте несмотря на введенные против него европейские санкции. В Европейской комиссии объяснили это тем, что он не находится под запретом на поездки.

Читайте: Президент ПА ОБСЕ Каума о возможных переговорах: Только Украина имеет право определять время и условия достижения мира

Автор: 

Лавров Сергей (2293) ОБСЕ (4876) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+13
"Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира"(маркиз де Кюстрин "Россия в 1839 году)
ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

«…Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...» (Ейзенхауер)
ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
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06.12.2024 07:38
+12
Реагування на всі злочинні дії росії зробив нарід 73% у 2019 році, вибравши потужних малоросів і антимайданівців, які брехливо, але стійко відстоюють "русский мир", переодівшись в мілітарі і тимчасово заговоривши українською. То не вчіть американців, як їм себе вести.
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06.12.2024 08:15
+10
Иого ж допустили! - от він і "наваляв" - скільки зміг
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06.12.2024 07:22
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Правила форума Совет форумчан
то ачєрєдной брєд сівай кабили...
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06.12.2024 07:13 Ответить
До тогож, щей скаженої!(
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06.12.2024 07:19 Ответить
Иого ж допустили! - от він і "наваляв" - скільки зміг
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06.12.2024 07:22 Ответить
А що, на твою думку, повинен робить "Бдідкін"? Брать в руки автомат і йти, замість тебе, на фронт?
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06.12.2024 07:39 Ответить
ДО-ВЕ-ДИ...
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06.12.2024 22:27 Ответить
Реагування на всі злочинні дії росії зробив нарід 73% у 2019 році, вибравши потужних малоросів і антимайданівців, які брехливо, але стійко відстоюють "русский мир", переодівшись в мілітарі і тимчасово заговоривши українською. То не вчіть американців, як їм себе вести.
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06.12.2024 08:15 Ответить
Та ти краще розповіси нам як ти потужно "не обирав" у 2019 році ні Зеленського ані слуг. З іржанням "не обирав".
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06.12.2024 08:52 Ответить
А повідай-но мені, ваня: у вас на Смєхдєржаві бояра вже здорожчала чи ще ніт?
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06.12.2024 22:11 Ответить
Кажеш, ваня, не котить? І це спричиняє у тебе такі жахливі борошна, що аж зносить підлогу мозку, і мова з рота випадає?
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06.12.2024 23:56 Ответить
"Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира"(маркиз де Кюстрин "Россия в 1839 году)
ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

«…Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес. Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...» (Ейзенхауер)
ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
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06.12.2024 07:38 Ответить
Блінкен, у вас з Бидоном була можливість допомогти Україні виграти в цій війні..., але ви цю можливість, прое... ли. Пишіть мемуари, політичні невдахи.
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06.12.2024 07:47 Ответить
А що робили МИ? В період з квітня 2019-го по лютий 2022-го?... "Блазень любить піар"... Але ЧОМУ він ні разу не зустрів літак чи наземний транспорт з "Н-ЛАВами", "Джавелінами" та "Стінгерами", які слали "Бідон" з "Блінкіним та Джонсоном?
Чому не були заміновані дороги на кордоні з БРСР? Чому були зняті міни на Перекопі та Чонгарі, а також відведені звідти війська? Це робили Блінкен з "Бідоном"?!!!
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06.12.2024 07:58 Ответить
Ми зараз не про зе-шоблу..., то окремо! Зараз про втрачені можливості США, до речі, гарантів будапештського меморандуму !!!
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06.12.2024 08:40 Ответить
Тоб то, Вальодя харошай, його треба панять и прастить, он же старался, а во всьому винен Блінкін з Байденом, ну і Порошенко?
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06.12.2024 08:56 Ответить
Хто це ми? А ми як раз про це. Шоб таки як ви не забували шо наробили у 2019 році, до чого це привело та хто повинен за це відповісти.
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06.12.2024 09:35 Ответить
Як же кацапські провокатори не ******* "конкретики"... Тільки їх "припираєш до стінки" "конкретикою" - спочатку починають "плюваться лайном", а потім "зливаються в унітаз"...
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06.12.2024 09:47 Ответить
А в чому "порушення Будапештського меморандуму" полягає? Ти його хоч читав?
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06.12.2024 09:03 Ответить
Щось подібне вже було: винєпанімаєтєетадругойе!
...Чи ніт?
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06.12.2024 22:15 Ответить
А до чого тут Блінкін і "Бідон", коли ворог напав на Україну? Хіба Блінкін є міністром закордонних справ України, а Байден її Президентом? Ні, недавно інтереси України у США поїхав представляти головний кіоскер і барига єрмак, який не є дипломатом. А український нарід 73% замість свободи і миру, вибрав війну і смерть у 2019 році і всю свою зброю захисту разом із зеленою шоблою зарили під асфальт, а сьогодні у своїх невдачах звинувачує США?
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06.12.2024 08:19 Ответить
Синку... Я тобі поставив КОНКРЕТНІ питання, які виникли у мене до тебе, після прочитання твоїх дописів... Будь ласка, дай на них відповідь, а не плюйся лайном...
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06.12.2024 09:37 Ответить
Якоб Ульфельдт о московском люде (1578 г.): ...Всё, что они не говорили, они считают незыблемым и твердым и, более того, они при переговорах не позволяют возражать себе, не придерживаются никакого порядка, но говорят необдуманно обо всём сразу, бросаются то туда, то сюда, смотря по тому, что придёт им в голову, не удостаивают внимательно выслушать чужие слова, перебивают, действуют в своих интересах, рассматривают только то, что предлагают сами; а если предложат что-нибудь, что им не нравится, они говорят, что это вздор и не имеет никакого отношения к делу; они думают хорошо только о себе и остальных по сравнению с собой считают ничем... Кроме того, они хитры и изворотливы, упрямы, своевольны, враждебны, недружелюбны, порочны, чтобы не сказать бесстыдны, склоны ко всяким мерзостям. Они предпочитают использовать насилие, а не разум....
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06.12.2024 07:52 Ответить
Якби він був менш балакучий то сказав- пі...дит
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06.12.2024 08:12 Ответить
Це не цунамі. Просто лавров посцяв на всих зверху. Те, що цього виродка досі не арештували свідчить лише про безхребетність.
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06.12.2024 09:01 Ответить
Виконуйте Будапештський меморандум. Не вступайте в дискусії. Жахніть по них усім, що маєте
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06.12.2024 09:13 Ответить
Нема підстав використовувать постулати цього меморандуму... Почитай його уважно... Кучма підписав нічого не вартого папірця (на сьогоднішній момент).
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06.12.2024 09:21 Ответить
Це ви дозволили, гаранти херові
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06.12.2024 09:49 Ответить
Знаменитая своим интеллектом Бербок ответила Лаврову что в Европе живет 1,3 миллиард человек.
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06.12.2024 10:00 Ответить
Декомунзація має бути проведена до кінця
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06.12.2024 10:35 Ответить
 
 