Блинкен о выступлении Лаврова на заседании ОБСЕ: Цунами дезинформации

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на заседании ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров распространил "цунами дезинформации" относительно российской агрессии против Украины, при этом не выслушав других министров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Я сожалею, что наш коллега Лавров покинул зал, не проявив вежливости выслушать нас так, как мы выслушали его. Конечно, наш российский коллега очень искусно погружает слушателей в цунами дезинформации. Я не стану подробно анализировать все, что он сказал, но отмечу лишь два момента", - сказал Блинкен.

Государственный секретарь США обратил внимание на слова Лаврова о "неделимости безопасности".

"Это - правильно, но она не может и не должна быть односторонней улицей, полезной для России, но не для Украины. Давайте не будем обманывать себя и не позволять ему или кому-то другому вводить нас в заблуждение. Это - не о безопасности России и никогда не было о ней. Это - об имперском проекте Путина стереть Украину с карты", - подчеркнул Блинкен.

После этого, американский чиновник вспомнил высказывания президента РФ Владимира Путина, сделанные им неоднократно в сторону Украины.

Он напомнил, как Путин еще в 2008 году на саммите НАТО говорил, что Украина не является государством, а позже в 2014 году, после незаконной аннексии Крыма, утверждал, что россияне и украинцы - это "один народ". Позже в 2021 году, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Путин еще раз отверг идею отдельного украинского народа и нации, а несколько месяцев назад снова называл Украину "искусственным государством".

"Вот о чем идет речь. И так было всегда. И именно поэтому мы должны решительно противостоять этому", - добавил Блинкен.

Также он прокомментировал высказывания главы МИД российского государства-агрессора о суверенном праве каждой страны-члена делать свой собственный выбор.

"Это - именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и за нее", - подытожил госсекретарь США.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на заседании ОБСЕ на Мальте несмотря на введенные против него европейские санкции. В Европейской комиссии объяснили это тем, что он не находится под запретом на поездки.

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