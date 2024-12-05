Президент ПА ОБСЕ Каума о возможных переговорах: Только Украина имеет право определять время и условия достижения мира

Не может быть никаких уступок относительно территориальной целостности Украины, и только ей принадлежит право определять время и условия возможных мирных переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пия Каума во время заседания Совета министров ОБСЕ.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, являются чрезвычайно сложными. Среди них на первом месте стоит агрессивная война Российской Федерации против Украины. Эта война закончится только тогда, когда Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать Хельсинкский Заключительный акт", - подчеркнула она.

Каума также отметила, что только Украина должна определять время и условия возможных мирных переговоров и что не может быть никаких уступок относительно ее территориальной целостности.

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"Только Украина имеет право определять время и условия достижения мира. Ни одна часть ее народа, территории или суверенитета не может быть пожертвована ради успокоения тех из нас, кто, живя в мире и безопасности, устает от экономических и социальных последствий войны", - заявила Каума.

Кроме того, она добавила, что РФ должна вернуться к соблюдению международного порядка, договоров и норм, которые она ранее обязалась соблюдать.

"Когда мир будет достигнут, ОБСЕ должна быть готова взять на себя ответственность. Обеспечение мира и стабильности потребует длительных усилий, а восстановление доверия займет время. Наша Организация имеет как экспертный потенциал, так и обязанность помогать - будь то через мониторинг, содействие или поддержку внедрения договоренностей", - добавила Каума.

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