Мирный план Украины: Россия должна убраться прочь и оставить нас в покое, - Сибига в ОБСЕ

Когда Россия заявляет о "мире", она имеет в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украина никогда не согласится на такой "компромисс".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета министров ОБСЕ на Мальте, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем выступлении глава МИД проинформировал о ежедневной борьбе Украины за существование в условиях российской агрессии и напомнил о 30-й годовщине Будапештского меморандума, который стал одной из причин этой реальности.

Россия не хочет мира

Сибига призвал не верить лживым заявлениям России о желании мира и подчеркнул, что представители Кремля говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от своих реальных действий, но на самом деле Россия продолжает расширять войну.

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Министр призвал союзников повысить цену войны для агрессора и заставить Москву принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе".

Глава МИД также объяснил, что Россия имеет в виду, когда говорит о "мире".

Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей, которых отдали в российские семьи и дали им российские имена. Фильтрационные лагеря, расстрельные списки, насильственную русификацию и ассимиляцию. Мы никогда не согласимся на такой "мир". Наш мирный план заключается в том, чтобы Россия убиралась прочь из Украины и оставила нас в покое. Это вполне будет соответствовать Хельсинкскому Заключительному акту", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Формула мира является единственным путем восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, и призвал ОБСЕ играть активную роль в ее имплементации.

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Гражданские заключенные

Также украинский дипломат напомнил о заключении трех сотрудников ОБСЕ, Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова, и отметил, что пока Россия нарушает принципы и обязательства ОБСЕ, эта организация должна оставаться платформой для привлечения России к ответственности.

"Россия держит ОБСЕ в заложниках так же как и этих людей", - добавил Сибига.

Напомним, в четверг на Мальте началось двухдневное заседание Совета министров ОБСЕ. Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова.

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