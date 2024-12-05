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Новости Война
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Мирный план Украины: Россия должна убраться прочь и оставить нас в покое, - Сибига в ОБСЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Когда Россия заявляет о "мире", она имеет в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украина никогда не согласится на такой "компромисс".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета министров ОБСЕ на Мальте, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем выступлении глава МИД проинформировал о ежедневной борьбе Украины за существование в условиях российской агрессии и напомнил о 30-й годовщине Будапештского меморандума, который стал одной из причин этой реальности.

Россия не хочет мира

Сибига призвал не верить лживым заявлениям России о желании мира и подчеркнул, что представители Кремля говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от своих реальных действий, но на самом деле Россия продолжает расширять войну.

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Министр призвал союзников повысить цену войны для агрессора и заставить Москву принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе".

Глава МИД также объяснил, что Россия имеет в виду, когда говорит о "мире".

Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей, которых отдали в российские семьи и дали им российские имена. Фильтрационные лагеря, расстрельные списки, насильственную русификацию и ассимиляцию. Мы никогда не согласимся на такой "мир". Наш мирный план заключается в том, чтобы Россия убиралась прочь из Украины и оставила нас в покое. Это вполне будет соответствовать Хельсинкскому Заключительному акту", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Формула мира является единственным путем восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, и призвал ОБСЕ играть активную роль в ее имплементации.

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Гражданские заключенные

Также украинский дипломат напомнил о заключении трех сотрудников ОБСЕ, Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова, и отметил, что пока Россия нарушает принципы и обязательства ОБСЕ, эта организация должна оставаться платформой для привлечения России к ответственности.

"Россия держит ОБСЕ в заложниках так же как и этих людей", - добавил Сибига.

Напомним, в четверг на Мальте началось двухдневное заседание Совета министров ОБСЕ. Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока РФ не закончит жестокую войну против Украины, ее членство в ОБСЕ должно быть приостановлено, - Сикорский

Автор: 

россия (95418) Сибига Андрей (384) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+8
Правильно нагадав! Їх постійно треба тицяти в той хеморандум пикою! Бо всі, хто зараз в процесі розробки власної ЯЗ, розуміють, що вони на ,,правильному шляху"!
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05.12.2024 17:27
+6
Це активна дипломатія. Треба казати про те що мордор є злочинцем разом з його мешканцями на кожній площадці. При цьому іншої дипломатії як скорочення поголів'я орків у промислово-конвеєрних масштабах, не існує, а це вже робиться на фронті.
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05.12.2024 17:42
+4
До того ж, кацапи мають не забувати про сплату Україні репарації, а не просто піти геть.
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05.12.2024 18:04
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Типу-путкін,іди нах,раз-два.І всьо?Геніально!
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05.12.2024 17:19 Ответить
дипломатія на грані фантастики.Потужна заміна Кулебі, який на днях став старшим викладачем в Гарварді!
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05.12.2024 17:27 Ответить
Добре відношусь до Кулеби. І якщо він ще і молодь европейську ознайомить з історією України - це буде чудово
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05.12.2024 22:33 Ответить
Правильно нагадав! Їх постійно треба тицяти в той хеморандум пикою! Бо всі, хто зараз в процесі розробки власної ЯЗ, розуміють, що вони на ,,правильному шляху"!
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05.12.2024 17:27 Ответить
Їх постійно треба тицяти в той хеморандум пикою
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05.12.2024 22:34 Ответить
Це активна дипломатія. Треба казати про те що мордор є злочинцем разом з його мешканцями на кожній площадці. При цьому іншої дипломатії як скорочення поголів'я орків у промислово-конвеєрних масштабах, не існує, а це вже робиться на фронті.
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05.12.2024 17:42 Ответить
Типа, сказать оркам: вы все преступники, вас нужно всех уничтожить, давайте договариваться...
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05.12.2024 18:15 Ответить
Не перекручуй. Читай уважно, що сказав дипломат .
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05.12.2024 18:28 Ответить
Ладно, и так понятно, что конца войны пока не видно...
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05.12.2024 18:37 Ответить
До того ж, кацапи мають не забувати про сплату Україні репарації, а не просто піти геть.
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05.12.2024 18:04 Ответить
Рашка має забратися мінімум на.... Або на луну. Подалі від цивілізації
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05.12.2024 18:16 Ответить
розвалитися за прикладом радянського союзу! тiльки це може гарантувати спокiй
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05.12.2024 19:05 Ответить
Путін, пашол нагуй!
И путін тут же пашол нагуй.
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05.12.2024 18:21 Ответить
Дуже потужна промова "росія має піти геть", але були ще потужнішими дії влади з 2019 року, що протирічать цим словам - розмінування виходів з Криму і акваторії Азовського моря, відведення наших військ з нашої території і перестати стріляти і саме головне - всі гроші і на ракети, і на снаряди, і на міни, і на дрони зариті під асфальт. А гроші, виділені партнерами на фортифікаціїї просто вкрадені владою.
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05.12.2024 18:42 Ответить
 
 