Россия не заинтересована в мирных переговорах, - президент Латвии Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия не заинтересована в политическом диалоге и мирных переговорах.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 4 декабря, после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Ринкевичс рассказал, что во время встречи с президентом Словакии он выразил мнение и оценку Латвии относительно агрессивных действий России и необходимости продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что позиция Латвии хорошо известна коллегам по НАТО и ЕС, а также президенту Словакии.

"Мы видим, что начались дискуссии о необходимости диалога в политическом процессе, чего не исключает и президент Украины. Наша позиция всегда была четкой: Россия не заинтересована в политическом диалоге, в мирных переговорах. Складывается ощущение, что эта страна считает, что может извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, продолжая "военную операцию" и разрушая энергетическую инфраструктуру",- сказал политик.

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Также Ринкевичс отметил, что только сильная Украина может сесть за стол переговоров. Он добавил, что было немало сказано, однако не все, что было обещано Украине, было сделано.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европейский Союз работать над воплощением своих обещаний Украине относительно поставок военной помощи.

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