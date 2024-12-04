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Россия не заинтересована в мирных переговорах, - президент Латвии Ринкевичс

рінкевичс про неготовність рф до переговорів

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия не заинтересована в политическом диалоге и мирных переговорах.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 4 декабря, после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Ринкевичс рассказал, что во время встречи с президентом Словакии он выразил мнение и оценку Латвии относительно агрессивных действий России и необходимости продолжать поддерживать Украину.

Он отметил, что позиция Латвии хорошо известна коллегам по НАТО и ЕС, а также президенту Словакии.

"Мы видим, что начались дискуссии о необходимости диалога в политическом процессе, чего не исключает и президент Украины. Наша позиция всегда была четкой: Россия не заинтересована в политическом диалоге, в мирных переговорах. Складывается ощущение, что эта страна считает, что может извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, продолжая "военную операцию" и разрушая энергетическую инфраструктуру",- сказал политик.

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Также Ринкевичс отметил, что только сильная Украина может сесть за стол переговоров. Он добавил, что было немало сказано, однако не все, что было обещано Украине, было сделано.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европейский Союз работать над воплощением своих обещаний Украине относительно поставок военной помощи.

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Автор: 

Латвия (1331) Ринкевичс Эдгарс (143) переговоры с Россией (950)


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Топ комментарии
+2
Зараз рашку тільки цікавить побільше захапати Украіни
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04.12.2024 20:47
+1
Доьре, якщо так.

Бо ЗЄ вже гріє ваЗЕлін і пише промови, як його примусили просрати війну.
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04.12.2024 20:50
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Зараз рашку тільки цікавить побільше захапати Украіни
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04.12.2024 20:47 Ответить
Доьре, якщо так.

Бо ЗЄ вже гріє ваЗЕлін і пише промови, як його примусили просрати війну.
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04.12.2024 20:50 Ответить
Так, коли на тебе напала більша по населенню і озброєнню держава, яка кожного дня захоплює все нову і нову твою територію і х..ячить тебе зі всього чим може - добре що вона не зацікавлена у мирній угоді, адже постійна війна то є добре і чудово.
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04.12.2024 21:00 Ответить
Якщо це сфермчний кінь у вакумі, то не добре.

А у нашій реальності, де на одній чаші терезів президент-зрадник, здача територій та поразка, а на іншій у разі відмови ***** ще більша підтримка зброєю США та ЄС, то добре.
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04.12.2024 21:13 Ответить
а ***** з Трампом порішає свої проблеми за рахунок України... Пльоночки з луб'янських архівів нікуди не поділись.
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04.12.2024 21:25 Ответить
От тільки більшої підтримки зброєю не буде. Буде довша підтримка +-тими ж обсягами що і зараз.
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04.12.2024 22:08 Ответить
Мені вірити тобі чи новому кабінету Трампа?

Вони кажуть, що у разі відмови ***** будуть посилювати озброєння України поки в ***** дупа не репне.
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04.12.2024 22:37 Ответить
Та не почують Рінкевичса трампісти і їх адепти...
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04.12.2024 21:27 Ответить
 
 