Латвия и дальше будет выделять 0,25% ВВП в помощь Украине, - Ринкевичс

Латвия и в дальнейшем будет выделять 0,25 процента ВВП на помощь Украине.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на латвийском полигоне Адажи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что происходит в Украине. Я проинформировал генерального секретаря о том, что Латвия будет продолжать оказывать (Украине) помощь в 0,25 процента ВВП, это уже включено в наш бюджет на 2025-2026 годы. Очевидно, что нам нужна также поддержка от НАТО, чтобы мы предоставили Украине все, в чем она нуждается, и сделали это прямо сейчас. Чтобы Украина имела право использовать на поле боя все, что получила, без всяких ограничений", - подчеркнул Ринкевичс.

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Он отметил, что союзники должны приложить усилия для усиления Альянса, включая увеличение финансирования сектора обороны и безопасности, минимальный уровень которого был определен в 2 процента ВВП.

"Латвия сейчас выделяет 3,4 процента от ВВП на оборону. Мы видим, что агрессивная Россия и ее сателлит Беларусь не готовы остановиться в Украине, они продолжают производить и испытывать оружие, чтобы представить себя как мировую силу. Очевидно, что в этих условиях страны-члены больше не могут говорить только о 2 процентах от ВВП, на оборону должны выделяться значительно большие суммы. Поэтому 2,5 или 3 процента, по моему мнению, является необходимым минимальным порогом", - отметил президент Латвии.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал помощь, которую Латвия предоставляет Украине, включая поставки военного оборудования, боеприпасов и тренировки военнослужащих.

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"Украина срочно нуждается в нашей помощи. Путин будет использовать зиму как оружие, он пытается разрушить энергетическую систему Украины. Поэтому мы все должны усилить поддержку Украины, включая укрепление системы противовоздушной обороны, чтобы защитить критическую инфраструктуру... Помогая Украине как независимому и суверенному государству победить, мы делаем правильный шаг для собственной безопасности", - подчеркнул руководитель Альянса.