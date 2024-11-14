РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
1 842 10

У Конгресса есть шанс принять дополнительное финансирование Украины до президентства Трампа, - сенатор США Кейн

Демократ у Сенаті США Тім Кейн

Конгресс США еще может принять дополнительное финансирование для Украины на 2025 год накануне перехода к контролируемой республиканцами Палате представителей и администрации новоизбранного президента Дональда Трампа, которая, вероятно, будет выступать против увеличения поддержки Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Сенатор Тим Кейн, который является членом Комитета Сената по международным отношениям, заявил, что есть "шанс" принять дополнительное финансирование для Украины перед возвращением Трампа.

Однако он предупредил, что одобренный Сенатом США пакет, вероятно, столкнется с серьезным препятствием в Палате представителей, где все больше республиканцев выступают против дополнительной помощи Украине.

Шанс, шанс - я имею в виду, я не говорю о вероятности, я говорю о шансе... В конце года здесь будет борьба за всевозможные приоритеты, и просто зная текущий состав Сената - в Сенате есть шанс, но Палата представителей будет жесткой", - отметил сенатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена планирует внести запрос в Конгресс о выделении новой помощи Украине

Кейн считает, что вероятный путь для увеличения финансирования будет частью законопроекта об ассигнованиях. Однако республиканцы в Сенате вряд ли пойдут на увеличение финансирования Украины.

При этом сенатор Марко Рубио, которого официально выдвинули на должность госсекретаря в администрации Трампа, предположил, что финансирование для Украины не вызывает беспокойства.

"Давайте дождемся, пока новая администрация начнет работать, прежде чем мы сможем это выяснить... Нам все равно придется финансировать правительство в следующем месяце", - сказал Рубио.

Читайте также: Республиканская партия сохранит большинство в Палате представителей США, - The Hill

Выборы в США

Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.

Автор: 

Конгресс США (1231) помощь (7784) США (26511) Трамп Дональд (5139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Не може Конгрес нічого ухвалити. Бо Джонсон нічого подібного не поставить на голосування:

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews Роман Шрайк , 13 Nov, 23:22

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews
Марджори Тейлор Грин выдвинула условие переназначения спикера Джонсона - не принимать проекты помощи Украине. Тот согласился.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:29
+2
100% не ухвалять
Це ж трампісти , які були проти допомоги Україні , адже більшість має справи з рашкою
показать весь комментарий
14.11.2024 17:14
+2
Прикольно, они не будут помогать в любом случае но мы должны их слушать. Да пошли они нах в таком случае... нужно делать ядерку и грязные бомбы. Эти гниды рашистские просто так нас не оставят в покое.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.11.2024 17:12 Ответить
100% не ухвалять
Це ж трампісти , які були проти допомоги Україні , адже більшість має справи з рашкою
показать весь комментарий
14.11.2024 17:14 Ответить
Республіканці і трампісти це не одне і те саме. І спочатку почитайте чому вони блокували допомогу а потім гавкайте.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:34 Ответить
"вітаю" усіх з новою епопеєю
показать весь комментарий
14.11.2024 17:24 Ответить
Шанс є. Бажання немає.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:24 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2024 17:28 Ответить
Не може Конгрес нічого ухвалити. Бо Джонсон нічого подібного не поставить на голосування:

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews Роман Шрайк , 13 Nov, 23:22

https://uk.tgstat.com/channel/@ShrikeNews
Марджори Тейлор Грин выдвинула условие переназначения спикера Джонсона - не принимать проекты помощи Украине. Тот согласился.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:29 Ответить
Прикольно, они не будут помогать в любом случае но мы должны их слушать. Да пошли они нах в таком случае... нужно делать ядерку и грязные бомбы. Эти гниды рашистские просто так нас не оставят в покое.
показать весь комментарий
14.11.2024 17:49 Ответить
так
показать весь комментарий
14.11.2024 21:00 Ответить
Не треба. У нас вистачає.
показать весь комментарий
14.11.2024 20:00 Ответить
 
 