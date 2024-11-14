У Конгресса есть шанс принять дополнительное финансирование Украины до президентства Трампа, - сенатор США Кейн

Конгресс США еще может принять дополнительное финансирование для Украины на 2025 год накануне перехода к контролируемой республиканцами Палате представителей и администрации новоизбранного президента Дональда Трампа, которая, вероятно, будет выступать против увеличения поддержки Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Сенатор Тим Кейн, который является членом Комитета Сената по международным отношениям, заявил, что есть "шанс" принять дополнительное финансирование для Украины перед возвращением Трампа.

Однако он предупредил, что одобренный Сенатом США пакет, вероятно, столкнется с серьезным препятствием в Палате представителей, где все больше республиканцев выступают против дополнительной помощи Украине.

Шанс, шанс - я имею в виду, я не говорю о вероятности, я говорю о шансе... В конце года здесь будет борьба за всевозможные приоритеты, и просто зная текущий состав Сената - в Сенате есть шанс, но Палата представителей будет жесткой", - отметил сенатор.

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Кейн считает, что вероятный путь для увеличения финансирования будет частью законопроекта об ассигнованиях. Однако республиканцы в Сенате вряд ли пойдут на увеличение финансирования Украины.

При этом сенатор Марко Рубио, которого официально выдвинули на должность госсекретаря в администрации Трампа, предположил, что финансирование для Украины не вызывает беспокойства.

"Давайте дождемся, пока новая администрация начнет работать, прежде чем мы сможем это выяснить... Нам все равно придется финансировать правительство в следующем месяце", - сказал Рубио.

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Выборы в США

Напомним, лидеры европейских стран и генсек НАТО Марк Рютте поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Также Трампа одним из первых поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Пословам Зеленского, Украина ожидает "эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа".

Поздравления и свои мысли относительно победы Трампа на выборах и ожидания от такого результата выразили также и политики Украины.

В МИД РФ также прокомментировали победу Трампа, заявив, что будут работать с новой администрацией, но "жестко отстаивая" свои интересы.