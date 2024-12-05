Россия хочет "Ялты-2" или "Минска-3", но этого не будет, - Сибига
Россия стремится к восстановлению зон влияния через переговоры по принципу "Ялты-2" или "Минска-3".
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Министр во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте подчеркнул, что Россия стремится восстановить мир зон влияния, но международное сообщество должно решительно этому противостоять, повышая цену войны для агрессора.
"Со времен Второй мировой войны Европа не видела такого масштаба зверств, убийств мирных жителей, похищений детей, казней военнопленных и других ужасных преступлений. Москва пытается оправдать все это так называемыми "законными интересами безопасности". Но право моего народа на существование не является законным интересом России в сфере безопасности. Выбор моей нации относительно собственного будущего не является законным интересом России в сфере безопасности. На самом деле, Россия сама является самой большой угрозой безопасности для мира. Сотни лет", - подчеркнул Сибига.
Он подчеркнул, что Москва использует мирные переговоры как прикрытие для дальнейшей эскалации войны:
"Они говорят о переговорах лишь для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну".
Сибига обратил внимание на системные преступления России, в частности - постоянные ракетные и беспилотные атаки, создание рисков ядерной катастрофы из-за ударов по энергетической инфраструктуре, оккупацию ЗАЭС, а также использование оружия, полученного от Ирана и КНДР. Он подчеркнул, что это требует решительного ответа:
"Мир благодаря силе. Не через умиротворение. Мы должны повысить цену войны для агрессора. Мы должны заставить Москву принять справедливый мир. Мы должны продемонстрировать силу и единство перед лицом шантажа. Пришло время защищать наши принципы, а не просто декларировать их", - резюмирует министр.
Министр также вспомнил об уроках Будапештского меморандума: "Этот меморандум показал цену договоренностей за счет Украины. Никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности не будет".
По словам Сибиги, российские представления о мире основываются на насилии: "Мы увидели настоящий российский мирный план. Мы видели его в Буче, Мариуполе, Изюме и других местах. Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей отправляют в российские семьи и дают им российские имена. Фильтрация, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция. Мы никогда не согласимся на такой мир. Наш мирный план заключается в том, чтобы Россия убралась из Украины и оставила нас в покое. В полном соответствии с Хельсинкским Заключительным актом".
Он подчеркнул, что Россия хочет диктовать новые правила через силу, но Украина стремится к справедливому миру:
"Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет. Но Украина хочет получить справедливый мир. И уважение к принципам для всех. Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать "серые" зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность в отношении Украины как части евроатлантического сообщества", - подытожил министр.
Напомним, в четверг на Мальте началось двухдневное заседание Совета министров ОБСЕ. Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова.
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І хто насправді без допомоги "ніщо"?
Він вже пообіцяв стамбул
Пуйло марить стамбулом
Але різні сибіги, уникаючи теми стамбулу, розповідають, що мінська не буде.
Звісно, що вже не буде.
Потяг вже уїхав.
Сварити "Мінськ" та ставити його на один рівень із "Ялтою" можуть лише зелені у розрахунку на "наївність" свого лохторату.
Тут періодично вилазять такі.
Або не брати подачки від госдепа
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Великобритании Борис Джонсон , добавил Арахамия. "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать - и давайте будем просто воевать", - рассказал он.
Дякуємо пане Джонсон!
То,ще би була удача, якби вийшли під мінські.
Зараз пуйло вимагає виконання стамбульських угод.Якщо слуги погодяться на них,він перейде на оманські,мотивуючи,що стамбульські-похідні від оманських і оманські-основа переговорів.
"Саме смішне у всій цій дурній історії "офіційних переговорів" кандидата на посаду міністра оборони США Питера Брайана Хегсета (англ. Peter Brian Hegseth) і нашого "завгоспа" Єрмака, яка активно тиражується "українськими ЗМІ" є те, що ні той ні той ніякими "офіційними особами " не є. Це очевидно невідомо "українським ЗМІ", які продовжують брехати своїм читачам. Затвердження Хегсета взагалі під великим питанням і Трамп шукає нову кондидатуру (ДеСантіс).
Те, що перемовини з США про можливі умови миру України і Росії режим Зеленського вперто пов'язує з іменем списаного Єрмака означає лише одне - умови "миру" будуть вкрай невигідні Україні. Провал у цьому питанні буде списано на вже списаного Єрмака і "проросійських" членів адміністрації Трампа. Єдиним бажанням Зеленського в цьому питання є створення умов "конфлікту малої інтенсивності" з збереженням "воєнного стану" і безконтрольного правління на наступні 2-3 роки. Фактично це план розвалу України,під гуркіт якого Зеленський збирається втекти на Захід до своїх грошей , залишившись "останнім легітимним президентом України". https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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Починаймо її знову
Дибіли плять...
Хоча,какая разница:один одного вартий.
Тепер буде «Зеленський 1», з яким Володимир Олександрович увійде в історію. В його портрети будуть плювати всі, в тому числі ті хто досі його підтримує.