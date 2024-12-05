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Новости Война
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Россия хочет "Ялты-2" или "Минска-3", но этого не будет, - Сибига

Росія прагне

Россия стремится к восстановлению зон влияния через переговоры по принципу "Ялты-2" или "Минска-3".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Министр во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте подчеркнул, что Россия стремится восстановить мир зон влияния, но международное сообщество должно решительно этому противостоять, повышая цену войны для агрессора.

"Со времен Второй мировой войны Европа не видела такого масштаба зверств, убийств мирных жителей, похищений детей, казней военнопленных и других ужасных преступлений. Москва пытается оправдать все это так называемыми "законными интересами безопасности". Но право моего народа на существование не является законным интересом России в сфере безопасности. Выбор моей нации относительно собственного будущего не является законным интересом России в сфере безопасности. На самом деле, Россия сама является самой большой угрозой безопасности для мира. Сотни лет", - подчеркнул Сибига.

Также смотрите: Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова. ВИДЕО

Он подчеркнул, что Москва использует мирные переговоры как прикрытие для дальнейшей эскалации войны:

"Они говорят о переговорах лишь для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну".

Сибига обратил внимание на системные преступления России, в частности - постоянные ракетные и беспилотные атаки, создание рисков ядерной катастрофы из-за ударов по энергетической инфраструктуре, оккупацию ЗАЭС, а также использование оружия, полученного от Ирана и КНДР. Он подчеркнул, что это требует решительного ответа:

"Мир благодаря силе. Не через умиротворение. Мы должны повысить цену войны для агрессора. Мы должны заставить Москву принять справедливый мир. Мы должны продемонстрировать силу и единство перед лицом шантажа. Пришло время защищать наши принципы, а не просто декларировать их", - резюмирует министр.

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Министр также вспомнил об уроках Будапештского меморандума: "Этот меморандум показал цену договоренностей за счет Украины. Никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности не будет".

По словам Сибиги, российские представления о мире основываются на насилии: "Мы увидели настоящий российский мирный план. Мы видели его в Буче, Мариуполе, Изюме и других местах. Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей отправляют в российские семьи и дают им российские имена. Фильтрация, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция. Мы никогда не согласимся на такой мир. Наш мирный план заключается в том, чтобы Россия убралась из Украины и оставила нас в покое. В полном соответствии с Хельсинкским Заключительным актом".

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Он подчеркнул, что Россия хочет диктовать новые правила через силу, но Украина стремится к справедливому миру:

"Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет. Но Украина хочет получить справедливый мир. И уважение к принципам для всех. Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать "серые" зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность в отношении Украины как части евроатлантического сообщества", - подытожил министр.

Напомним, в четверг на Мальте началось двухдневное заседание Совета министров ОБСЕ. Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова.

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Автор: 

ОБСЕ (4875) россия (95402) Сибига Андрей (377)


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Топ комментарии
+19
Про "Ялту" зрозуміло, але - якщо замість "Мінську" буде отой "Стамбул"?
Сварити "Мінськ" та ставити його на один рівень із "Ялтою" можуть лише зелені у розрахунку на "наївність" свого лохторату.
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05.12.2024 14:23
+18
"Стамбул" вона хоче, ніякий не "Мінськ"! Прівєт дебілу-Хламідії.
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05.12.2024 14:22
+17
Бо буде Стамбул чи Оман 2.0, додав мужній та незламний себіга.
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05.12.2024 14:22
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В обмін на кємську волость?
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05.12.2024 14:11 Ответить
Засрашка без Китаю, Ірану та КНДР ніщо. У війні завжди без союзників не перемогти.
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05.12.2024 14:42 Ответить
Вони себе на 90% забезпечують самі. Україна - на 5%
І хто насправді без допомоги "ніщо"?
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05.12.2024 15:33 Ответить
Самі себе на 90% 🤣🤣🤣 хіба що на швабру насаджують вони.
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06.12.2024 02:28 Ответить
Ніякого "мінська 3" рашистам не треба, їм потрібно капітуляція України.
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05.12.2024 14:13 Ответить
Сибіга проти мінська
Він вже пообіцяв стамбул
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05.12.2024 14:44 Ответить
Будет . Как это не печально ....
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05.12.2024 14:14 Ответить
звісно не буде, буде як Трамп вирішить((
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05.12.2024 14:14 Ответить
Деду 78 . Ну надо принять это не как спасение , а неадекватное предложение . Скорее , второй вариант . Не в нашу пользу .
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05.12.2024 14:19 Ответить
"законні інтереси безпеки". Лапті хотіли відтиснити/зманшити кордони з НАТО, натомість збільшили їх на 1200 км.. От правду кажуть "Чтобы росія ні дєлала, её всё равно жалко."
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05.12.2024 14:15 Ответить
Гибіса, а що буде,-зєля всєгда живой?
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05.12.2024 14:21 Ответить
"Стамбул" вона хоче, ніякий не "Мінськ"! Прівєт дебілу-Хламідії.
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05.12.2024 14:22 Ответить
Так і є
Пуйло марить стамбулом
Але різні сибіги, уникаючи теми стамбулу, розповідають, що мінська не буде.
Звісно, що вже не буде.
Потяг вже уїхав.
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05.12.2024 14:47 Ответить
Бо буде Стамбул чи Оман 2.0, додав мужній та незламний себіга.
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05.12.2024 14:22 Ответить
Про "Ялту" зрозуміло, але - якщо замість "Мінську" буде отой "Стамбул"?
Сварити "Мінськ" та ставити його на один рівень із "Ялтою" можуть лише зелені у розрахунку на "наївність" свого лохторату.
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05.12.2024 14:23 Ответить
Прикро, але лохторат поглинає.
Тут періодично вилазять такі.
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05.12.2024 14:49 Ответить
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05.12.2024 14:25 Ответить
А ще можна мвф у відосіках розстріляти.
Або не брати подачки від госдепа
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05.12.2024 14:50 Ответить
так тогда ущербный - каждый день только и слышно - возьмите в нато
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05.12.2024 15:34 Ответить
А зелені хочуть і далі красти як не в себе)
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05.12.2024 14:26 Ответить
Виявляється, що винними у теперішній ситуації є не теперішня влада, а Будапешт та Мінськ. Таки вибори?
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05.12.2024 14:27 Ответить
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05.12.2024 14:29 Ответить
Чого очікувати від ОПівської шістки завгоспа? Як предсавник УКРАЇНИ сібіга вже здох і засмердівся.

- «Здатися шляхом переговорів». Die Welt опублікувала проєкт угоди, яку Україна та Росія могли укласти на початку повномасштабної війни 2022

- "... на решение Киева повлиял бывший премьер-министр -
Великобритании Борис Джонсон , добавил Арахамия. "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать - и давайте будем просто воевать", - рассказал он.

Дякуємо пане Джонсон!
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05.12.2024 14:41 Ответить
А що було поганого в Мінську -2? Де і як воювали тоді. І зараз.
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05.12.2024 14:45 Ответить
Те, що його зробив Порох. Це для зелені найбільший гріх, для них краще війна, та знищення нації, аби не Мінськ.
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05.12.2024 15:51 Ответить
Вибачте, уточню і доповню: для них головне аби не Порох зробив.
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05.12.2024 19:27 Ответить
Зеклоака підводить країну під оман-2.
То,ще би була удача, якби вийшли під мінські.
Зараз пуйло вимагає виконання стамбульських угод.Якщо слуги погодяться на них,він перейде на оманські,мотивуючи,що стамбульські-похідні від оманських і оманські-основа переговорів.
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05.12.2024 14:49 Ответить
Сипіга ,хіба язиком меле,де треба і де нетреба
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05.12.2024 14:50 Ответить
Тут скоріше все йде до Мюнхену 2. Бо на Ялту не тягне, а на Мінськ вже й кацапи не погодяться.
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05.12.2024 14:50 Ответить
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05.12.2024 14:50 Ответить
Ні "мінська" ні "ялти" не буде! Бо маємо свої здобутки - "Оманські" та "Стамбульські".
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05.12.2024 14:55 Ответить
Ну, всё плохое он перечислил. Как насчёт хорошего?
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05.12.2024 15:02 Ответить
Повернутися б до "Мінськ-2", але як пройти повз могили десятків тисяч убитих і закатованих воїнів і цивільних, через руїни міст і сіл України.
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05.12.2024 15:25 Ответить
Вам ,нікчемам,до "Мінська" як до неба рачки-ви так і не зрозуміли,як шимпанзе не розуміє у шахах,що тоді відбулося!
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05.12.2024 15:35 Ответить
"Україна розпочинає переговори з командою Трампа про припинення війни! 4 грудня українські чиновники на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком розпочали перемовини на високому рівні з майбутньою адміністрацією Трампа. Видання The Wall Street Journal повідомило перші деталі." https://tsn.ua/********/********-rozpochala-peregovori-pro-kinec-viyni-scho-vidomo-2716869.html

"Саме смішне у всій цій дурній історії "офіційних переговорів" кандидата на посаду міністра оборони США Питера Брайана Хегсета (англ. Peter Brian Hegseth) і нашого "завгоспа" Єрмака, яка активно тиражується "українськими ЗМІ" є те, що ні той ні той ніякими "офіційними особами " не є. Це очевидно невідомо "українським ЗМІ", які продовжують брехати своїм читачам. Затвердження Хегсета взагалі під великим питанням і Трамп шукає нову кондидатуру (ДеСантіс).

Те, що перемовини з США про можливі умови миру України і Росії режим Зеленського вперто пов'язує з іменем списаного Єрмака означає лише одне - умови "миру" будуть вкрай невигідні Україні. Провал у цьому питанні буде списано на вже списаного Єрмака і "проросійських" членів адміністрації Трампа. Єдиним бажанням Зеленського в цьому питання є створення умов "конфлікту малої інтенсивності" з збереженням "воєнного стану" і безконтрольного правління на наступні 2-3 роки. Фактично це план розвалу України,під гуркіт якого Зеленський збирається втекти на Захід до своїх грошей , залишившись "останнім легітимним президентом України". https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.12.2024 15:39 Ответить
А як брехали як брехали... "Кордони 91 року! Незламність! Потужність! Формули миру!" Дай Гундосу кришталевого путіна, він і путіна розіб'є і руки скалічить. Держзрадники і ідіоти, просрали країну.
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05.12.2024 15:54 Ответить
Потрібно петицію до Зе сформувати щоб єрмака із Опи нікуди не посилав....!!!
Можна послати тільки на 3 букви!
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05.12.2024 18:20 Ответить
З вами,уродами зеленими,ми б "міеськ" за щастя би мали.Але ви нас зс недорого продасте
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05.12.2024 15:45 Ответить
Наша пісня гарна й нова!
Починаймо її знову
Дибіли плять...
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05.12.2024 15:46 Ответить
А Сибіга проконсультувався зі своїм шефом дерьмаком?
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05.12.2024 15:57 Ответить
він мобілу не поповнив на роумінг, а в США до дЄрмака дзвонити дороговато....
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05.12.2024 18:19 Ответить
а що буде?
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05.12.2024 16:44 Ответить
от Кулеба говорив, що українці будуть воювати лопатами, але сам після звільнення щось не поспішає це робити, зате вже прилаштувався в США
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05.12.2024 16:47 Ответить
Дивишся на фото,ніби сивохо і ніби ні.
Хоча,какая разница:один одного вартий.
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05.12.2024 20:41 Ответить
Ну звісно Україна не погодиться на Ялту чи Мінськ-3. Бо ніхто більше Мінськ не пропонує, за яким і територія Донбасу залишалась за нами, і ніяких зобовʼязань по відмові від НАТО не було.

Тепер буде «Зеленський 1», з яким Володимир Олександрович увійде в історію. В його портрети будуть плювати всі, в тому числі ті хто досі його підтримує.
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05.12.2024 22:11 Ответить
 
 