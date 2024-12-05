Россия хочет "Ялты-2" или "Минска-3", но этого не будет, - Сибига

Россия стремится к восстановлению зон влияния через переговоры по принципу "Ялты-2" или "Минска-3".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Министр во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте подчеркнул, что Россия стремится восстановить мир зон влияния, но международное сообщество должно решительно этому противостоять, повышая цену войны для агрессора.

"Со времен Второй мировой войны Европа не видела такого масштаба зверств, убийств мирных жителей, похищений детей, казней военнопленных и других ужасных преступлений. Москва пытается оправдать все это так называемыми "законными интересами безопасности". Но право моего народа на существование не является законным интересом России в сфере безопасности. Выбор моей нации относительно собственного будущего не является законным интересом России в сфере безопасности. На самом деле, Россия сама является самой большой угрозой безопасности для мира. Сотни лет", - подчеркнул Сибига.

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Он подчеркнул, что Москва использует мирные переговоры как прикрытие для дальнейшей эскалации войны:

"Они говорят о переговорах лишь для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну".

Сибига обратил внимание на системные преступления России, в частности - постоянные ракетные и беспилотные атаки, создание рисков ядерной катастрофы из-за ударов по энергетической инфраструктуре, оккупацию ЗАЭС, а также использование оружия, полученного от Ирана и КНДР. Он подчеркнул, что это требует решительного ответа:

"Мир благодаря силе. Не через умиротворение. Мы должны повысить цену войны для агрессора. Мы должны заставить Москву принять справедливый мир. Мы должны продемонстрировать силу и единство перед лицом шантажа. Пришло время защищать наши принципы, а не просто декларировать их", - резюмирует министр.

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Министр также вспомнил об уроках Будапештского меморандума: "Этот меморандум показал цену договоренностей за счет Украины. Никаких компромиссов относительно нашей территориальной целостности, суверенитета или будущей безопасности не будет".

По словам Сибиги, российские представления о мире основываются на насилии: "Мы увидели настоящий российский мирный план. Мы видели его в Буче, Мариуполе, Изюме и других местах. Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей отправляют в российские семьи и дают им российские имена. Фильтрация, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция. Мы никогда не согласимся на такой мир. Наш мирный план заключается в том, чтобы Россия убралась из Украины и оставила нас в покое. В полном соответствии с Хельсинкским Заключительным актом".

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Он подчеркнул, что Россия хочет диктовать новые правила через силу, но Украина стремится к справедливому миру:

"Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет. Но Украина хочет получить справедливый мир. И уважение к принципам для всех. Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать "серые" зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность в отношении Украины как части евроатлантического сообщества", - подытожил министр.

Напомним, в четверг на Мальте началось двухдневное заседание Совета министров ОБСЕ. Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова.

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