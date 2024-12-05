РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10138 посетителей онлайн
Новости
867 8

РФ является самой большой угрозой нашей безопасности и останется таковой в будущем, - Писториус

міністр оборони Німеччини Пісторіус

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает Россию самой большой угрозой безопасности страны, и убежден, что она останется угрозой и в обозримом будущем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Писториус сказал во время выступления в Бундестаге.

По словам главы Минобороны Германии, Россия перестроила свою экономику на военные рельсы и производит для своей армии от 1000 до 1500 танков ежегодно.

Он отметил, что это примерно вдвое больше, "чем пять крупнейших европейских стран вместе взятых имеют в своем арсенале".

"Для нас очевидно одно: Россия является самой большой угрозой нашей безопасности, и она останется таковой в обозримом будущем", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для защиты логистического узла, обеспечивающего доставку помощи в Украину, Германия предлагает развернуть Patriot в Польше

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия способна за 3 месяца производить столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз в течение одного года.

Автор: 

Германия (6933) россия (95402) Писториус Борис (200)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То що будемо робити, діду? Стурбовуватись, спостерігати і "неескалірувать"?
показать весь комментарий
05.12.2024 13:27 Ответить
Не нада тут ескалірувать! А то ***** нападе!
показать весь комментарий
05.12.2024 13:35 Ответить
Саме тому ані ти ,а ні шмольц ,твій господар - не бажає передати Україні Таурус
Але це зрозуміли вже німці і тому на виборах , ви - пролітаєте
показать весь комментарий
05.12.2024 13:43 Ответить
Умная мысль . TAURUS пора давать .
показать весь комментарий
05.12.2024 13:44 Ответить
А зараз знищити оту ''загрозу'' не варіант, щоб на майбутнє не було проблем?
показать весь комментарий
05.12.2024 13:44 Ответить
"залишиться такою в майбутньому" ?!!
Майже прямою мовою говорить, що НІ перемагати Рашку НЕ збираються,
НІ "потужними санкціями задавити" НЕ сподіваються!
показать весь комментарий
05.12.2024 13:50 Ответить
Я так розумію, німці вже й Україну в російську майбутню потужність включили. Це виходячи з масштабів допомоги нам чайною ложкою. Ну щож, будемо разом з кацапами у майбутньому гвалтувати німкень на вулицях Берліну.
показать весь комментарий
05.12.2024 13:54 Ответить
...але Тауруси все одно не дамо
показать весь комментарий
05.12.2024 14:24 Ответить
 
 