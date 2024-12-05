РФ является самой большой угрозой нашей безопасности и останется таковой в будущем, - Писториус

Глава Минобороны Германии Борис Писториус считает Россию самой большой угрозой безопасности страны, и убежден, что она останется угрозой и в обозримом будущем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Писториус сказал во время выступления в Бундестаге.

По словам главы Минобороны Германии, Россия перестроила свою экономику на военные рельсы и производит для своей армии от 1000 до 1500 танков ежегодно.

Он отметил, что это примерно вдвое больше, "чем пять крупнейших европейских стран вместе взятых имеют в своем арсенале".

"Для нас очевидно одно: Россия является самой большой угрозой нашей безопасности, и она останется таковой в обозримом будущем", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

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Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Россия способна за 3 месяца производить столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз в течение одного года.