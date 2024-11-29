Для защиты логистического узла, обеспечивающего доставку помощи в Украину, Германия предлагает развернуть Patriot в Польше

Германия предложила развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в Польше для того, чтобы защитить ключевой логистический центр, важный для поставки помощи Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что установки Patriot могут передислоцировать в Польшу в начале 2025 года.

"Этим мы защитим логистический узел в Польше, который имеет центральное значение для доставки материалов в Украину",- заявил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Коснияк-Камыш приветствовал такое решение Германии.

"Мы приветствуем решение Германии отправить батареи системы Patriot в Польшу. С января 2025 года мы будем иметь очередную союзническую поддержку нашей противовоздушной обороны", - передает заявление Коснияк-Камыша "Польское радио".

Ранее сообщалось, что до конца нынешнего года Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.

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