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Для защиты логистического узла, обеспечивающего доставку помощи в Украину, Германия предлагает развернуть Patriot в Польше

Німеччина посилить ППО Польщі системою Patriot

Германия предложила развернуть системы противовоздушной обороны Patriot в Польше для того, чтобы защитить ключевой логистический центр, важный для поставки помощи Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что установки Patriot могут передислоцировать в Польшу в начале 2025 года.

"Этим мы защитим логистический узел в Польше, который имеет центральное значение для доставки материалов в Украину",- заявил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Коснияк-Камыш приветствовал такое решение Германии.

"Мы приветствуем решение Германии отправить батареи системы Patriot в Польшу. С января 2025 года мы будем иметь очередную союзническую поддержку нашей противовоздушной обороны", - передает заявление Коснияк-Камыша "Польское радио".

Ранее сообщалось, что до конца нынешнего года Украина получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности.

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Автор: 

Германия (6929) Польша (8399) Patriot (263) Писториус Борис (199)


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Радиии за Польщу - а Украіну нехаи утюжать?
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29.11.2024 16:59 Ответить
а чого радіти? ви думаєте вони ризикнуть щось збити тим Патріотом якщо що... та вони 100 разів подумають, 200 разів покажуть свою стурбованість, а потім будуть довго про це розмовляти у вузькому колі...
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29.11.2024 17:17 Ответить
Де в мене радість? - сарказм шо поляків укріплюють замісь Украіни
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29.11.2024 17:52 Ответить
Навіть жирафи так не гальмують...
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29.11.2024 17:17 Ответить
Могли б його поставити не в Жешуві,а в Перемишлі і збивати все що в радіусі дії.
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29.11.2024 17:33 Ответить
Неважливо, що говорять німці, тому що німці завжди брешуть. Сказали, що пришлють ракети - тобто пришлють 500 іржавих касок і 200 пар шкарпеток. А в кінці скажуть, що це все коштує 2 мільярди євро...
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29.11.2024 19:59 Ответить
 
 